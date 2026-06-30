🚨 Buffettov indikátor na 218 %, Wall Street rieši bublinu🫧

- Buffettov indikátor v prvom kvartáli dosiahol 218 percent, len mierne pod rekordom 219 percent z predchádzajúceho obdobia
- Sektorový ukazovateľ Bubble Risk Indicator dosahuje hodnotu 0,91 pre polovodiče a 0,82 pre technologický sektor
- Pomer ceny a tržieb indexu S&P 500 je na úrovni 3,22 oproti dlhodobému priemeru 1,84
- Forward P/E indexu S&P 500 je 20,2-násobok očakávaných ziskov, čo zostáva pod 25,2 z dotcom bubliny v roku 2000
- Sentiment retailových investorov zatiaľ neukazuje známky eufórie, rast trhu sa navyše rozširuje aj mimo úzkej skupiny megacap titulov
- Buffettov indikátor v prvom kvartáli dosiahol 218 percent, len mierne pod rekordom 219 percent z predchádzajúceho obdobia
- Sektorový ukazovateľ Bubble Risk Indicator dosahuje hodnotu 0,91 pre polovodiče a 0,82 pre technologický sektor
- Pomer ceny a tržieb indexu S&P 500 je na úrovni 3,22 oproti dlhodobému priemeru 1,84
- Forward P/E indexu S&P 500 je 20,2-násobok očakávaných ziskov, čo zostáva pod 25,2 z dotcom bubliny v roku 2000
- Sentiment retailových investorov zatiaľ neukazuje známky eufórie, rast trhu sa navyše rozširuje aj mimo úzkej skupiny megacap titulov
Otázka, či sú aktuálne valuácie amerických akcií, predovšetkým v segmente umelej inteligencie a polovodičov, ešte podložené reálnymi fundamentmi alebo sa trh už ocitol v neudržateľnej fáze, dnes rezonuje stále hlasnejšie. Po nedávnom prepade technologických titulov, ktorý spustili obavy zo zadlženého financovania kapitálových výdavkov na umelú inteligenciu a z jastrabieho tónu Federálneho rezervného systému, sa diskusia o bubline vrátila do popredia.
Viacero indikátorov ukazuje varovné svetielka. Tzv. Buffettov indikátor, ktorý porovnáva celkovú trhovú kapitalizáciu amerických akcií s americkým hrubým domácim produktom, sa v prvom kvartáli vyšplhal na 218 percent. V predchádzajúcom období sa pohyboval mierne vyššie, pri rekordných 219 percentách. Historický priemer pritom kolíše v pásme okolo 100 až 120 percent a počas dotcom bubliny prelomu milénia sa nachádzal pod úrovňou 150 percent.
Podobný signál vysiela aj ukazovateľ Bubble Risk Indicator od Bank of America, ktorý hodnotí jednotlivé sektory na škále od nuly po jednotku. Sektor polovodičov dosahuje hodnotu 0,91, technologický sektor sa nachádza na úrovni 0,82. Obe hodnoty signalizujú cenové správanie veľmi blízke historickým bublinovým fázam.
Pridáva sa k tomu pomer ceny a tržieb indexu S&P 500, ktorý sa aktuálne pohybuje na úrovni 3,22 oproti dlhodobému priemeru 1,84. Investori tak dnes platia takmer dvojnásobok dlhodobého priemeru za každý dolár tržieb verejne obchodovaných spoločností.
Existuje však aj druhá strana mince. Forward P/E pomer indexu S&P 500 sa nachádza na úrovni 20,2-násobku očakávaných ziskov v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, čo je výrazne pod 25,2 násobkom z roku 2000. Argumentom obhajcov pokračujúceho rastu je fakt, že za rekordnými cenami stoja reálne zisky, silné prevádzkové cash flow a skutočne rastúci dopyt po čipoch a infraštruktúre pre umelú inteligenciu. Skeptici však upozorňujú, že práve aktuálne rekordné marže najväčších technologických firiem môžu byť samotné bublinovým fenoménom, ktorý by pri spomalení AI investičnej vlny mohol prudko skorigovať.
Sentiment retailových investorov sa zatiaľ pohybuje ďaleko od eufórie. Rozdiel medzi býčím a medvedím táborom v prieskume AAII Sentiment Survey dosiahol 8,8 percenta pri historickom priemere 6,5 percenta. Maximum počas predošlých euforických fáz sa pritom nachádzalo až na úrovni 44,2 percenta. Pozitívnym signálom je aj rozšírenie rastu mimo úzkej skupiny megacap firiem. Výkonnostná medzera medzi klasickým indexom S&P 500 a jeho variantom s rovnakými váhami sa zúžila z približne 14 percentuálnych bodov začiatkom roka na aktuálne 3 percentuálne body.
Aktuálne čísla nehovoria o prasknutí bubliny v krátkodobom horizonte, signalizujú však, že trh oceňuje veľmi optimistický scenár ďalšieho rastu zisku.
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