📊 Čo očakávajú inštitucionálni investori? Výsledky prieskumu BofA FMS

Najdôležitejšie závery
- Nálada globálnych investorov vzrástla na najvyššiu úroveň od februára.
- 83 % investorov neočakáva, že Fed zvýši úrokové sadzby pred novembrovými strednodobými voľbami v USA.
- Správcovia znížili výhľad ceny ropy na koniec roka 2026 na 71 USD za barel z júnových 86 USD.
Zhrnutie najnovšieho prieskumu inštitucionálnych investorov Bank of America Fund Manager Survey (BofA FMS). Z výsledkov vyplýva, že investori jednoznačne očakávajú ďalší rast v technologickom sektore, pričom nevidia väčší priestor pre sprísňovanie menovej politiky pred voľbami v USA.
Najdôležitejšie informácie z prieskumu
- Nálada globálnych investorov vzrástla na najvyššiu úroveň od februára. Správcovia fondov sú optimistickejší, pokiaľ ide o hospodárske vyhliadky, výdavky spojené s umelou inteligenciou a možnosť uvoľnenejšej politiky Federálneho rezervného systému.
- Podiel hotovosti v portfóliách klesol na 3,6 % zo 4,1 % v júni. Podľa metodológie Bank of America tak nízka úroveň aktivuje kontrariánsky predajný signál, pretože môže naznačovať prílišný optimizmus a obmedzený priestor na ďalšie zvyšovanie rizikovej expozície.
- Rekordných 54 % respondentov očakáva scenár „no landing", teda udržanie hospodárskeho rastu bez výrazného spomalenia. Iba 2 % opýtaných predpokladajú tvrdé pristátie globálnej ekonomiky.
- Správcovia zvýšili podiel amerických akcií na najvyššiu úroveň nadváženia od decembra 2024. To odráža rastúce presvedčenie, že americký trh môže naďalej viesť globálne burzy.
- Dlhá pozícia v globálnych spoločnostiach vyrábajúcich polovodiče bola označená za najpreplnenejší obchod tretí mesiac po sebe — uviedlo to až 82 % investorov. Časť správcov síce v júli znížila expozíciu voči technologickému sektoru, no žiadny z respondentov nedeklaroval krátku pozíciu.
- 61 % opýtaných sa domnieva, že hyperskaleri v tomto roku neobmedzia kapitálové výdavky, pričom ich zníženie očakáva 28 %. To podporuje naratív o zachovaní vysokých výdavkov na dátové centrá, čipy pre umelú inteligenciu a cloudovú infraštruktúru.
- Riziko bubliny spojenej s umelou inteligenciou bolo označené za najväčšiu extrémnu hrozbu pre trhy. Obáva sa ho 45 % respondentov, čo ukazuje, že optimizmus voči AI rastie súčasne s obavami z valuácií a prehriatia pozícií.
- 83 % investorov neočakáva, že Fed zvýši úrokové sadzby pred novembrovými strednodobými voľbami v USA. To posilňuje očakávania uvoľnenejšieho menového prostredia pre rizikové aktíva.
- Správcovia znížili výhľad ceny ropy na koniec roka 2026 na 71 USD za barel z júnových 86 USD. To naznačuje, že trh počíta so slabším cenovým tlakom na energetické komodity, než sa predpokladalo ešte mesiac pred tým.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (13.7.2026)
Ranné zhrnutie: Americké indexy rastú pred zverejnením inflácie CPI v USA (14.07.2026)
US OPEN: Kapitál opäť uteká z „pamäťových akcií“. Wall Street je pri otvorení pod tlakom 🚨
🌐 Zhrnutie trhov: Geopolitické déjà vu. Hormuz je opäť v centre pozornosti investorov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.