DE40 stráca 2,6 % 📉 Európske akcie sú pod tlakom

Európske akciové trhy reagovali panikou na prudký rast cien ropy, pričom ropa sa po 15 % skoku obchoduje blízko 107 USD za barel. Nemecký futures kontrakt na DAX (DE40) patrí medzi najväčších porazených v Európe, keďže región zostáva silno závislý od dovozu ropy a plynu z Blízkeho východu. Vzhľadom na vysoké zastúpenie chemických a priemyselných spoločností na nemeckom akciovom trhu sa zdá byť mimoriadne zraniteľný voči dlhodobo negatívnym dôsledkom vyšších cien energií.
Nemecko je zároveň výrazne závislé aj od ďalších surovín prepravovaných cez Hormuzský prieliv. DAX sa aktuálne obchoduje približne 1 000 bodov pod svojím 200-dňovým EMA (červená línia) a od nedávnych maxím stratil približne 12 %. Na dennom časovom rámci ukazuje RSI na prepredané podmienky na úrovni 26. Zároveň sa objavujú prvé známky opatrného návratu kupcov a dnešná denná sviečka vytvorila veľmi dlhý knot. Index dokázal udržať pokles v blízkosti úrovne 23 670.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
