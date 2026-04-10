Graf dňa: CH50cash – čínske akcie v ofenzíve (10.04.2026)

- Technický prielom: Index CH50cash prekonal hranicu 15 000 bodov a dostal sa na najvyššie úrovne od januára. Rast podporujú nádeje na mier na Blízkom východe, čo je pre Čínu kľúčové, keďže 50 % palív dováža z Perzského zálivu.
- Strategický obrat indexu: Po marcovom rebalansovaní sa index China 50 odklonil od tradičného bankového sektora smerom k AI, technológiám a sektoru elektromobilov (napr. CATL, Zhongji Innolight). Tým sa index viac zosúladil s odvetviami s vysokým rastovým potenciálom.
- Hra na hodnotu: Vďaka uvoľnenej menovej politike PBOC a atraktívnym valuáciám (forward P/E pod 15) analytici očakávajú v roku 2026 dvojciferný rast EPS, čo podporuje výrazný prílev kapitálu do ETF zameraných na China 50.
Po zmiešanom 1. štvrťroku 2026 index China FTSE 50 postupne vymazáva svoje straty. Kontrakt CH50cash sa dostal nad hranicu 15 000 bodov a aktuálne sa obchoduje na najvyšších úrovniach od januára, pričom dnes pridáva takmer 2 %. Rast podporuje zlepšený sentiment na Wall Street aj v celej Ázii, ktorý posilňujú nádeje na mierové rokovania medzi USA a Iránom. Čína má na vyriešení tohto konfliktu významný záujem, pretože je nielen najväčším dovozcom iránskej ropy, ale zároveň až 50 % svojich palív získava z oblasti Perzského zálivu.
Za zmienku stojí aj to, že index 50 najväčších čínskych blue chips prešiel minulý mesiac rebalansovaním. Po marcovej úprave sa štruktúra portfólia výrazne posunula smerom k technológiám a priemyslu na úkor tradičných bánk.
Kľúčové zložky indexu:
- Kweichow Moutai (9,41 %): Líder spotrebiteľského sektora a dôležitý ukazovateľ domáceho dopytu.
- CATL (8,73 %): Globálny gigant vo výrobe batérií pre EV a jeden z hlavných príjemcov trendu energetickej transformácie.
- China Merchants Bank (4,17 %): Najväčšia komerčná banka v koši a líder moderných finančných služieb.
- Zijin Mining Group (3,48 %): Ťažiarsky gigant profitujúci z rastúceho dopytu po medi a zlate.
- Zhongji Innolight (3,44 %): Technologická firma poskytujúca infraštruktúrne riešenia pre AI a dátové centrá.
- China Yangtze Power (3,35 %): Defenzívny líder v sektore utilít.
- Ping An Insurance (3,16 %): Popredná poisťovňa, ktorá prechádza výraznou digitálnou reštrukturalizáciou.
- Foxconn Industrial Internet (3,08 %): Kľúčový hráč technologického sektora, silno prepojený s globálnymi dodávateľskými reťazcami.
Nedávne zmeny: Medzi nové prírastky do indexu patria China CSSC Holdings (lodenice), Suzhou TFC Optical (optika/AI) a Wanhua Chemical (špecializovaná chémia). Z indexu boli naopak vyradené China Everbright Bank a CRRC.
Fundamenty: politika PBOC a valuačný diskont
Rast podporuje uvoľnený postoj People’s Bank of China (PBOC). Guvernér Pan Gongsheng naznačil pripravenosť na ďalšie zníženie úrokových sadzieb a na zníženie RRR, aby sa zachovala likvidita. Zároveň burzy s cieľom obmedziť nadmerné špekulácie zvýšili maržové požiadavky na 100 %, čím podporujú stabilný rast založený na akciovom kapitáli.
Analytici veľkých amerických inštitúcií, ako sú Goldman Sachs a Bernstein, upozorňujú na veľmi atraktívne valuácie. Ukazovateľ forward P/E sa pohodlne drží pod úrovňou 15, pričom niektoré hodnoty v poslednom období klesli aj pod 10. Na rok 2026 sa očakáva dvojciferný rast EPS.
Technická analýza: kľúčové úrovne
Kontrakt CH50cash sa aktuálne nachádza v uptrende a pravdepodobne testuje neckline formácie double bottom. Projekcia tejto formácie ukazuje na možné cieľové úrovne v blízkosti 16 000 bodov. Najbližšiu rezistenciu však predstavujú lokálne maximá z januára pri úrovni 15 700 bodov.
- Úrovne supportu: 14 800 a 14 950 bodov.
- Pozicionovanie: Aktuálne dáta z trhu futures naznačujú prevahu long pozícií medzi špekulantmi. Zároveň je viditeľný výrazný nárast záujmu o ETF sledujúce hlavné čínske indexy vrátane China 50.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.