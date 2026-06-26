Graf dňa: Futures na Nikkei pod EMA10 pri rastúcej skepse voči AI 🇯🇵 📉 (26.06.2026)

Tokijské akcie v piatok uzavreli výrazne nižšie pre silné vyberanie ziskov v sektoroch technológií a komunikácií. Futures na Nikkei 225 (JP225) aktuálne klesajú o 1,7 % a prepadajú sa pod 10-dňový exponenciálny kĺzavý priemer pre slabnúci optimizmus okolo AI.
Po dosiahnutí úrovní blízko historických maxím futures na JP225 prudko ustúpili a prelomili sa pod krátkodobú žltú líniu EMA. Index teraz testuje kľúčovú historickú úroveň rezistencie, ktorá sa zmenila na support, okolo 69 800 bodov. Širší denný uptrend zostáva neporušený a podporuje ho rastúca dlhodobá fialová línia EMA. Krátkodobé momentum sa však zmenilo na medvedie. Ak sa nepodarí udržať zónu 69 800, mohlo by to otvoriť priestor na dlhšiu korekciu smerom k oblasti 67 200. Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje JP225?
- Regionálny sentiment sa presúva do risk-off režimu pre štrukturálne prekážky: Sentiment v Ázii sa prudko zhoršil, keďže inštitucionálni investori sťahujú kapitál z exportne orientovaných trhov. Dôvodom sú rastúce obavy z neudržateľného rozdielu v ocenení technológií medzi vysokými výdavkami na infraštruktúru AI a zaostávajúcimi krátkodobými tržbami.
- Rast inflácie v Tokiu posúva stávky na jastrabie zvýšenie sadzieb BoJ bližšie: Celková tokijská inflácia CPI v júni vzrástla rýchlejšie, než sa čakalo, na 1,7 % medziročne. Podkladový ukazovateľ core-core, bez čerstvých potravín a energií, zrýchlil na 1,9 %. To signalizuje silnejúce cenové tlaky a rastúce sekundárne dopady ropy. Spolu so stále jastrabejšou rétorikou guvernéra Uedu sa výhlaď ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb Bank of Japan posunul z decembra na október.
- Akcie strácajú atraktivitu pre rastúce výnosy: Rastúce výnosy tlačia na ocenenie akcií. Globálne akcie preto rýchlo strácajú atraktivitu v prostredí veľmi volatilného makroekonomického výhľadu. Tento tlak zosilňuje rastúca únava a štrukturálna skepsa voči krátkodobej ziskovosti sektora umelej inteligencie.
- Silný výpredaj technológií: Trhová ťažká váha SoftBank Group sa prepadla o 12,53 %, keďže OpenAI by mohla odložiť svoje IPO. Významní hráči v čipovom sektore Kioxia Holdings a Taiyo Yuden klesli o 11,24 %, respektíve 10,84 %. Vývoj tak odrážal širšiu regionálnu slabosť hardvérových akcií naviazaných na AI.
- Šírka trhu zostáva pozitívna napriek prudkému prepadu indexu: Hoci benchmark Nikkei utrpel výrazné straty, rastúce akcie na Tokijskej burze prevýšili tie klesajúce v pomere 1 785 ku 1 730. Defenzívne tituly ako Kao Corp vzrástli o 4,85 %, spolu so ziskami akcií Haseko a Olympus. Index volatility Nikkei zároveň výrazne ochladol a klesol o 22,47 % na 30,77.
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