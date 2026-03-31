Graf dňa: US100 rastie o 1 % vďaka rastúcim nádejám na deeskaláciu na Blízkom východe (31.03.2026)

Futures na Nasdaq 100 (US100) dnes rastú o približne 1 %, a to vďaka očakávaniam, že by mohlo dôjsť k postupnému obmedzeniu zapojenia USA do konfliktu s Iránom. Donald Trump naznačil, že je otvorený stiahnutiu USA z konfliktu ešte predtým, než bude zrušená blokáda Hormuzského prielivu. Zoznam operačných cieľov, ktorý včera predstavil Marco Rubio, navyše nezahŕňal obnovenie prevádzky v prielive a sústredil sa skôr na zničenie iránskych raketových kapacít, priemyselnej základne a námorných aktív. Stále však nie je jasné, či ide len o strategickú pozíciu s cieľom zmiasť protivníka, alebo či USA skutočne zvažujú deeskaláciu a ustúpenie od viac „maximalistických“ cieľov.
Pri pohľade na graf US100 je zrejmé, že v posledných niekoľkých desiatkach hodín prevládal predajný tlak. Keď tento pohyb porovnáme s predchádzajúcimi impulzmi podobného rozsahu, každý z nich viedol aspoň ku krátkodobému V-shaped rebound. Ak by sa tento scenár zopakoval, US100 by mohol vzrásť smerom k úrovni 24 000, než by čelil vážnejšiemu testu býčieho momenta. Zároveň však zostáva volatilita zvýšená a Wall Street je stále veľmi citlivá na vývoj v regióne, kde je známok deeskalácie len málo. Izraelská armáda uviedla, že je pripravená pokračovať v operáciách ešte mnoho týždňov, zatiaľ čo premiér Benjamin Netanjahu zdôraznil, že pre ďalšie útoky neexistuje žiadny „časový limit“.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.