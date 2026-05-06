Nasdaq 100 vzrástol o 25 % od minima z 31. marca 📈 Čo bude ďalej?

Kontrakt US100 sledujúci index Nasdaq 100 sa od lokálneho minima z 31. marca odrazil o viac než 25 %. Hlavným motorom tohto rastu je polovodičový sektor, ktorý sa v roku 2026 opäť stal kľúčovým zdrojom optimizmu na americkom trhu.
Pri pohľade na denný graf US100 sa RSI blíži k úrovni 80, čo naznačuje podmienky blízke prekúpenosti. Rozsah rastu za posledných 35 dní má pritom v histórii amerického akciového trhu len málo obdob.
V dôsledku toho sa možný pullback javí ako pravdepodobný. V krátkodobom horizonte môžu investori sledovať kľúčový momentum support okolo 28 000 bodov na trendovej línii a 27 000 bodov podľa price action. Na druhej strane, ak bude rast pokračovať, test úrovne 30 000 bodov môže byť otázkou niekoľkých týždňov. To by si pravdepodobne vyžadovalo nižšie ceny ropy a rastúce očakávania zníženia úrokových sadzieb po nástupe Kevina Warshe do čela Federálneho rezervného systému.
US100 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Dôležité je, že valuačné násobky spoločností v indexe stále pôsobia utlmené. Dôvodom sú najmä nedávne poklesy v softvérovom sektore a silná výsledková sezóna. Kombinované ukazovatele P/E, P/S a P/B zostávajú na historicky nízkych úrovniach.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
🛢️⬇️ Ropa Brent stráca viac než 11 %
Zhrnutie trhov: Reporty Axios podporujú európske trhy; Novo Nordisk hviezdou dňa❓🚀
BREAKING: US100 rozširuje zisky po reporte Axios 🚀
Trump hlási pokrok, Irán trvá na svojich právach 🕊️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.