Nasdaq stráca 1,3 %, technologické akcie pod tlakom 🚩 On Semiconductor klesá o 13 %

Futures na americké indexy otvárajú piatkové obchodovanie výraznými poklesmi — pred otvorením americkej burzy najviac stráca Nasdaq 100, ktorého kontrakty klesajú o približne 1,3 %, zatiaľ čo kontrakty na S&P 500 sa znižujú o 0,5 % a Dow Jones stráca len minimálne, čo odráža nižší podiel technologických a polovodičových spoločností. Hlavným zdrojom tlaku zostáva prehlbujúci sa výpredaj technologických akcií, poháňaný rastúcimi obavami o náklady rozvoja infraštruktúry umelej inteligencie a revíziou očakávaní týkajúcich sa politiky Federálneho rezervného systému.
- Najsilnejší tlak pociťujú výrobcovia polovodičov. Akcie Micron Technology strácajú v predburzovom obchodovaní okolo 5 %, čím odovzdávajú časť dynamických ziskov po veľmi silných štvrťročných výsledkoch.
- Pokles sa týka aj Intel, Arm Holdings, Marvell a Sandisk, čo naznačuje, že investori realizujú zisky v celom sektore napriek pretrvávajúcemu vysokému dopytu po riešeniach súvisiacich s umelou inteligenciou.
- Fond Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) klesá o približne 1,6 % a jedným z najvýraznejších prepadov je On Semiconductor, ktorého akcie strácajú okolo 13 % po oznámení prevzatia spoločnosti Synaptics za 7 mld. USD.
US100 (interval D1)
Pri pohľade na kontrakty na US100 vidíme, že index sa „dotkol" 50-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru — ak by sa od tejto úrovne odrazil, nie je vylúčená formácia korekcie 1:1 s kľúčovým odporom pri 30 800 bodoch. Pokles pod 29 000 bodov by takýto scenár odďaľoval a mohol by naznačovať dočasnú slabosť Wall Street.
Zdroj: xStation5
Náklady na AI začínajú znepokojovať investorov
Čoraz viac účastníkov trhu upozorňuje, že boom v oblasti umelej inteligencie je sprevádzaný prudkým rastom nákladov na infraštruktúru. Rastúce ceny pamätí DRAM a NAND využívaných v dátových centrách AI začínajú ovplyvňovať výrobcov počítačov, smartfónov a spotrebnej elektroniky. Práve rast nákladov na komponenty podnietil Apple v posledných dňoch k zvýšeniu cien vybraných modelov iPadov a MacBookov, zatiaľ čo Microsoft oznámil zdraženie herných konzol Xbox. Trh sa obáva, že podobné kroky by mohli postupne nasledovať aj u ďalších výrobcov technológií.
- Okrem technologického sektora investori analyzujú aj vyhliadky americkej menovej politiky. Vyššia ako očakávaná inflácia a meniace sa očakávania ohľadne ďalších rozhodnutí Federálneho rezervného systému zvyšujú volatilitu na akciovom trhu. Vyššie úrokové sadzby zvyčajne najviac ovplyvňujú ocenenia rastových spoločností, ktorých hodnota sa odvíja od budúcich peňažných tokov.
- Analytici zdôrazňujú, že súčasný trh je mimoriadne citlivý tak na správy týkajúce sa umelej inteligencie, ako aj na signály od Fedu. Kombinácia vysokých ocenení technologického sektora, rastúcich nákladov na infraštruktúru AI a neistoty ohľadne úrokových sadzieb vytvára prostredie podporujúce zvýšenú volatilitu na Wall Street.
Tlak sa neobmedzuje len na Spojené štáty. V Ázii stráca SoftBank viac ako 12 % a index Nikkei 225 klesá o viac ako 4 %. Výrazné prepady zaznamenávajú aj burzy v Južnej Kórei, Hongkongu a Číne. V Európe sa technologický sektor taktiež nachádza pod tlakom a akcie ASML, Infineon, STMicroelectronics a ASM International otvárajú obchodovanie výraznými poklesmi.
Akcie OnSemiconductor (interval D1)
Zdroj: xStation5
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