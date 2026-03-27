Tichá hrozba pre ekonomiku?💣 Skryté úvery v hodnote biliónov ⚠️

- Trh s súkromnými úvermi dosiahol hodnotu okolo 1,8 bilióna USD a je už väčší ako trh s junk bondmi (rizikovejšími podnikovými dlhopismi s vyšším výnosom).
- Tento sektor sa rozvinul po roku 2008 ako alternatíva k prísnejšie regulovaným bankám.
- Rizikom sú problémy dlžníkov, najmä v sektore softvéru.
- Tlak investorov na výber peňazí zvyšuje obavy z horšej likvidity a širších dopadov.
Trh s súkromnými úvermi narástol na približne 1,8 bilióna dolárov a čoraz častejšie vyvoláva otázku, či sa z neho nemôže stať ďalší zdroj vážnych problémov pre americkú ekonomiku. Ide o segment, ktorý je z veľkej časti mimo hlavnej pozornosti verejnosti, napriek tomu je už väčší ako celý trh s junk bondmi (vysoko úročené, ale rizikovejšie dlhopisy firiem s horšou úverovou kvalitou) a jeho význam rýchlo vzrástol najmä po finančnej kríze v roku 2008.
Práve vtedy, po sprísnení regulácie bánk, začali vznikať alternatívne úverové štruktúry, ktoré sa predtým často označovali ako shadow banking. Súkromní veritelia zaplnili priestor po tradičných bankách a zamerali sa na rizikovejšie firmy, ktoré mali obmedzený prístup ku klasickému financovaniu. Investorom pritom ponúkali kombináciu vyšších výnosov a určitej ochrany, čo dlho podporovalo rýchly rast celého odvetvia.
Napätie však v posledných mesiacoch začalo narastať. Obavy sa zintenzívnili aj po tom, čo šéf JPMorgan Jamie Dimon prirovnal problémy subprime automobilového veriteľa Tricolor Holdings k situácii, keď objavíte jedného švába a tušíte, že ich bude viac. Trh sa tak začal viac zaoberať otázkou, či tieto ťažkosti nie sú len izolované, ale či nesmerujú k hlbším slabým miestam celého systému.
Citlivým bodom sú aj samotní dlžníci. Významnú časť veľkých príjemcov týchto úverov tvoria softvérové firmy, ktoré teraz čelia tlaku spojenému s nástupom umelej inteligencie. Pre niektoré podniky to znamená zásadnú zmenu obchodného modelu aj neistotu ohľadom budúcich príjmov. Ak by sa ich schopnosť splácať zhoršila, dopad by sa mohol rýchlo preniesť aj na investorov a veriteľov.
Ďalším varovným signálom je, že niektorí investori už začali požadovať vrátenie svojich peňazí. To dostáva súkromné úverové fondy pod tlak, pretože musia hľadať hotovosť a v niektorých prípadoch predávať aktíva. Práve táto kombinácia nižšej likvidity, vyššieho rizika a obmedzenej transparentnosti je dôvodom, prečo sa o súkromných úveroch stále častejšie hovorí ako o potenciálnom slabom článku finančného systému.
