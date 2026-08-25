US OPEN: Klesajúce ceny ropy podporujú chuť riskovať! Nasdaq vedie oživenie (25. 8. 2026)

Wall Street dnes ožíva vďaka pokračujúcemu poklesu cien ropy, hoci objemy obchodovania zostávajú trochu utlmené pred výsledkami Nvidie, údajmi o PCE inflácii a sympóziom centrálnych bankárov v Jackson Hole.
Návrat chuti riskovať potvrdzujú zisky indexu Nasdaq (US100: +0,3 %) a tlmený výkon indexu DJIA (US30: +0,05 %). Optimizmus je viditeľný aj pri indexoch S&P 500 (US500: +0,1 %) a Russell 2000 (US2000: +0,1 %).
Výrazným dnešným trendom je spoločné oživenie firiem spojených s AI. Nedávny rast výnosov amerických dlhopisov, obavy z úrovne zadlženia AI spoločností a pokračujúce čakanie na výsledky Nvidie vytvárali tlak na akcie v sektore. Rast dnes vedú výrobcovia pamätí (Nvidia +1,7 %, Micron +1,7 %, Sandisk +1,7 %), výrobcovia čipov (Intel +1,6 %, AMD +3,75 %) a dodávatelia energie pre dátové centrá (Fluence +2,9 %).
Optimizmus je viditeľný aj v širšom technologickom sektore vrátane komunikačných služieb, kde rastú napríklad Uber +0,7 %, Meta +0,8 % a Netflix +1,2 %. Defenzívne sektory, ako energetika a spotrebný tovar, naopak prevažne strácajú.
Volatilita akcií v indexe S&P 500. Dominujú polovodiče, hardvér, softvér a komunikačné služby. Zdroj: XTB Research
Technická analýza: US100 / futures na Nasdaq (D1)
Futures na Nasdaq 100 (US100) prechádzajú na dennom grafe korekciou a testujú kľúčovú dopytovú zónu medzi 29 140 a 29 300 bodmi. Tento horizontálny support je ďalej posilnený 38,2 % Fibonacciho retracementom na 29 141,84 bodu.
Index klesol pod svoje krátkodobé kĺzavé priemery – 10-dňovú EMA na 29 447,31 bodu a 30-dňovú EMA na 29 399,12 bodu – čo signalizuje oslabenie rastového momenta.
Indikátor RSI za 14 dní klesá smerom k neutrálnej až medvedej hodnote 47,6 bodu. Zatiaľ však neukazuje prepredané podmienky, takže priestor na hlbšiu korekciu zostáva otvorený.
Trvalé prerazenie pod 29 141 bodov by otvorilo cestu smerom k 50 % Fibonacciho úrovni na 28 772,21 bodu a následne k 100-dňovej EMA na 28 664,11 bodu.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Kura Oncology (KURA.US): Akcie rastú o 8,8 % po tom, čo generálny riaditeľ Troy Edward Wilson v podaní pre SEC oznámil nákup 100 000 akcií na otvorenom trhu v hodnote 1,24 milióna USD. Transakcia podporila pozitívny sentiment okolo biotechnologickej spoločnosti, ktorej akcie za posledný mesiac vzrástli o 19 %, a signalizuje silnú dôveru manažmentu v ďalší rast firmy.
- Alibaba (BABA.US): Zakladateľ spoločnosti Jack Ma nakúpil akcie v hodnote viac než 600 miliónov HKD, čím vyslal výrazný signál dôvery v AI ambície firmy. Predseda Joe Tsai a generálny riaditeľ Eddie Wu sa takisto pridali a spoločne nakúpili akcie za 202 miliónov HKD. Nákupy nasledovali po emisii akcií v hodnote 80 miliárd HKD, ktorá má financovať rozvoj AI. ADR rastú približne o 0,9 %.
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