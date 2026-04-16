US Open: S&P 500 na historickom maxime 📈 Charles Schwab klesá o 4,5 % napriek silnému reportu

Americké akcie sú vo štvrtok bez jasného smeru a odovzdávajú časť úvodných ziskov, keďže nedávna rally technologických akcií začína slabnúť. Oslabenie prichádza len deň po tom, čo index S&P 500 prerazil symbolickú hranicu 7 000 bodov, čo ukazuje na rastúcu citlivosť trhu na krátkodobé impulzy. Investori teraz vyvažujú geopolitický vývoj, výsledkovú sezónu a zmiešané makroekonomické signály. Celkový sentiment však zostáva veľmi silný a S&P 500 dosiahol nové historické maximum.
- Nasdaq aj Dow Jones odpísali približne 0,2 %, zatiaľ čo S&P 500 po vyššom otvorení klesol asi o 0,1 %. Tento pohyb nadväzuje na silnú predchádzajúcu seansu, ktorá posunula S&P 500 na historický záver nad 7 000 bodmi.
- Slabosť sa sústredila do Big Tech, pričom segment „Magnificent Seven“ sa dostal do záporu a stiahol širší sentiment nižšie.
- ETF Roundhill Magnificent Seven oslabil, čo signalizuje ochladenie momenta v kľúčovej skupine trhových lídrov.
- Geopolitika zostáva hlavným faktorom trhu. Investori pozorne sledujú rokovania medzi USA a Iránom o predĺžení prímeria po 22. apríli.
- Pokračujúca diplomatická aktivita podporuje rizikový sentiment, ale nedostatok jasných záverov obmedzuje krátkodobý priestor na ďalší rast.
- Výsledková sezóna naberá na sile:
- Taiwan Semiconductor a PepsiCo prekonali očakávania na úrovni tržieb aj zisku.
- Charles Schwab prekonal očakávania zisku, ale sklamal na úrovni tržieb.
- Výsledky Netflixu po uzavretí americkej seansy sú vnímané ako možný krátkodobý katalyzátor sentimentu.
- Makroekonomické dáta vykresľujú zmiešaný obraz:
- Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti klesli na 207 tisíc, čo signalizuje pokračujúcu odolnosť trhu práce.
- Priemyselná produkcia v marci klesla o 0,5 %, zaostala za očakávaniami a zvýšila obavy o silu rastového momenta.
- Štruktúra trhu ukazuje divergenciu pod povrchom:
- Indexy Nasdaq ďalej testujú rekordné úrovne a predlžujú historickú sériu rastu.
- Akcie polovodičových spoločností ustupujú, čím oslabujú jeden z kľúčových motorov nedávnej rally.
- Technologické small caps sa naopak ukazujú ako relatívne silnejšie a dosahujú nové intradenné maximá.
- Širšia účasť na raste zostáva obmedzená, pretože veľké sektory s vysokou kapitalizáciou zaostávajú v nastavovaní nových rekordov.
- Celkovo trh prechádza od rastu ťahaného momentom do selektívnejšej fázy riadenej dátami a konkrétnymi udalosťami, pričom volatilita bude pravdepodobne naviazaná tak na makro titulky, ako aj na prekvapenia vo výsledkoch firiem.
Zdroj: xStation5
Charles Schwab earnings stronger than expected
Charles Schwab reportoval lepšie výsledky, než sa čakalo
Akcie Charles Schwab dnes strácajú viac než 4 % po tom, čo spoločnosť zverejnila zmiešané výsledky za prvý štvrťrok 2026. Ziskovosť prekonala očakávania, ale tržby boli mierne pod prognózami. Spoločnosť vykázala očistený zisk na akciu 1,43 USD, čo je nad odhadmi 1,39 USD a výrazne viac než 0,99 USD pred rokom.
Celkové čisté tržby dosiahli 6,48 miliardy USD, tesne pod očakávaním 6,51 miliardy USD. Čisté úrokové výnosy tiež zaostali za odhadmi a dosiahli 3,14 miliardy USD, zatiaľ čo čistá úroková marža dosiahla 2,88 %, pod očakávanými 2,94 %. Napriek tomu Schwab zaznamenal silný rast klientskej aktivity a prílevu aktív.
Zapojenie klientov zostalo robustné. Čisté nové kľúčové aktíva dosiahli 140 miliárd USD a celkové klientske aktíva vzrástli medziročne o 19 % na 11,77 bilióna USD. Bankové vklady prekonali očakávania a dosiahli 253 miliárd USD oproti odhadovaným 245,19 miliardy USD. Spoločnosť tiež pridala 1,3 milióna nových maklérskych účtov, čím prekonala odhady na úrovni 1,19 milióna. Celkovo výsledky ukazujú silný rast klientskej základne a akumuláciu aktív, aj keď niektoré ukazovatele tržieb mierne zaostali za očakávaniami trhu.
Zdroj: xStation5
