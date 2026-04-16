US100 na rekordných maximách 📈 Čo poháňa býčiu rally na Wall Street?

Americké akciové indexy dosiahli nové historické maximá, podporené rastúcou vierou investorov, že konflikt medzi USA a Iránom by mohol čoskoro deeskalovať, ceny energií by sa mohli stabilizovať a Fed by sa mohol vrátiť k o niečo viac holubičiemu postoju. S&P 500 vzrástol o 0,8 % a včera po prvý raz v histórii uzavrel nad hranicou 7 000 bodov, zatiaľ čo dnes kontrakt na Nasdaq 100 (US100) pridáva takmer 0,2 % a vytvára nový rekord po prekonaní úrovne 24 400 bodov.
- Hlavným motorom rastu sú najväčšie technologické spoločnosti, ktorých predtrhové zisky podporili silné výsledky taiwanského výrobcu čipov TSMC. Optimizmus okolo možných mierových rokovaní medzi USA a Iránom znížil ceny ropy a zvýšil chuť investorov po rizikových aktívach vrátane akcií.
- Trh teraz čaká na ďalšie správy o priebehu rokovaní, ktoré by mohli udržať rastový trend. Finančné výsledky veľkých bánk, ako sú Bank of America a Morgan Stanley, prekonali očakávania tak na úrovni tržieb, ako aj ziskov.
- Silná krátkodobá rally indexu S&P 500 o približne 10 % počas 11 dní je historicky vzácnou udalosťou a vysiela zmiešané signály do budúcnosti. Historické dáta však naznačujú skôr umiernené výnosy v krátkom horizonte, ale potenciálne vyššie zhodnotenie v dlhšom období.
- Dnešným možným katalyzátorom ďalšieho optimizmu môžu byť výsledky spoločnosti Netflix za Q1 2026, ktoré budú zverejnené po skončení seansy. Kľúčovou fundamentálnou oporou pre akcie pritom zostáva silná kondícia amerických verejne obchodovaných spoločností. Začiatok tejto výsledkovej sezóny možno považovať za veľmi úspešný.
US100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zdroj: Yahoo Finance
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.