📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (3.6.2026)

Víťazi:
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exas Pacific Land (TPL) +9,69 %: Spravuje pozemky v Texase a generuje príjmy z prenájmu a poplatkov za ťažbu ropy a zemného plynu.
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Moderna (MRNA) +7,49 %: Biotechnologická spoločnosť zameraná na vývoj vakcín a liečiv na báze technológie informačnej RNA (mRNA).
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SanDisk Corp (SNDK) +6,71 %: Zaoberá sa výrobou dátových úložísk, predovšetkým flash pamätí, pamäťových kariet a USB diskov.
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Incyte Corp (INCY) +6,22 %: Farmaceutická firma, ktorá vyvíja liečivá pre terapiu onkologických a autoimunitných ochorení.
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United Rentals (URI) +6,21 %: Poskytuje prenájom ťažkej techniky, priemyselného a stavebného vybavenia pre firemných zákazníkov.
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Medtronic PLC (MDT) +5,69 %: Vyrába zdravotnícke prístroje a technológie, ako sú kardiostimulátory, inzulínové pumpy a chirurgické systémy.
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Western Digital Corp (WDC) +5,51 %: Vyrába pevné disky (HDD a SSD) a úložné riešenia pre osobnú elektroniku aj dátové centrá.
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Intel Corp (INTC) +4,43 %: Navrhuje a vyrába polovodičové súčiastky, najmä mikroprocesory a čipy pre osobné počítače a servery.
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Teradyne Inc (TER) +4,34 %: Dodáva automatizačnú techniku a testovacie zariadenia pre kontrolu kvality v polovodičovom priemysle a elektronike.
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Meta Platforms Inc (META) +4,24 %: Prevádzkuje platformy Facebook, Instagram a WhatsApp, pričom jej príjmy pochádzajú primárne z predaja digitálnej reklamy.
Porazení:
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Lumentum Holdings (LITE) -8,86 %: Zameriava sa na výrobu pokročilých optických a fotonických komponentov pre telekomunikačné siete a priemyselné aplikácie.
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Global Payments (GPN) -8,35 %: Poskytuje platobné a finančné technológie pre podniky a banky po celom svete.
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Charter Communications (CHTR) -8,03 %: Pôsobí ako káblový operátor a poskytovateľ telekomunikačných služieb.
-
ServiceNow (NOW) -7,64 %: Poskytuje cloudovú platformu pre automatizáciu a správu podnikových procesov.
-
International Business Machines (IBM) -7,17 %: Zameriava sa na softvér, cloudové služby a IT riešenia pre podniky.
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Datadog (DDOG) -6,99 %: Prevádzkuje monitorovaciu a analytickú platformu pre správu cloudových aplikácií a IT infraštruktúry.
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Palantir Technologies (PLTR) -6,55 %: Dodáva analytický softvér a dátové platformy pre organizácie a štátne inštitúcie.
-
Coinbase Global (COIN) -6,19 %: Prevádzkuje platformu umožňujúcu obchodovanie s kryptomenami.
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Fair Isaac Corp (FICO) -6,15 %: Poskytuje analytické a skóringové nástroje pre finančný sektor.
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Robinhood Markets (HOOD) -6,02 %: Prevádzkuje online platformu pre retailové obchodovanie s akciami a kryptomenami.
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