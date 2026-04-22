Vráti sa strach opäť na trhy? 😰📉

- VIX na začiatku konfliktu na Blízkom východe vyskočil nad 30 bodov
- Teraz je VIX na úrovni 20 bodov
- Najznámejší americký index je už vyššie než pred vypuknutím konfliktu a prekonal hranicu 7 000 bodov
S začiatkom konfliktu na Blízkom východe sa zvýšila aj globálna neistota investorov. Hormuzský prieliv sa stal zásadným stredobodom rokovaní, pretože touto oblasťou prechádza približne pätina svetových dodávok ropy. Trhový sentiment a celkovú nervozitu odráža index VIX, ktorý býva označovaný aj ako index strachu a meria očakávanú volatilitu amerického indexu S&P 500. V pokojnejších obdobiach sa VIX štandardne pohybuje približne v rozmedzí 12 až 15 bodov. Na začiatku konfliktu na Blízkom východe vystrelil nad hranicu 30 bodov, teda približne na dvojnásobok hodnôt zo začiatku roka.
Aj napriek pokračujúcemu konfliktu na Blízkom východe sa teraz VIX pohybuje okolo 20 bodov a trhy tak pôsobia výrazne pokojnejšie než v úvodnom týždni konfliktu. Americký index S&P 500 je dokonca vyššie než pred jeho vypuknutím. S&P 500 už prekonal hranicu 7 000 bodov a od začiatku roka pridal približne 3 %. Trh si na prebiehajúci konflikt do určitej miery zvykol a počiatočnú paniku vystriedalo upokojenie, a to aj napriek stále vysokej cene ropy, ktorá sa drží nad 90 dolármi za barel.
Z historického pohľadu nie je prvotný šok a následné upokojenie na trhoch ničím novým. Počas covidovej pandémie v roku 2020 vystúpal VIX až nad hranicu 80 bodov, teda výrazne vyššie než počas súčasného konfliktu. Ani začiatok vojny na Ukrajine nerozhýbal VIX natoľko ako covidová pandémia, vtedy sa index dostal na úrovne nad 35 bodov. Poslednou výraznou udalosťou, ktorá priniesla na trhy silnú nervozitu, bolo dianie okolo colnej vojny v USA z minulého roka. Aj vtedy neistota vzrástla nad 50 bodov, no už o mesiac neskôr bol index strachu späť pod hranicou 20 bodov.
Celkovo sa teda strach z trhov v súčasnosti z veľkej časti vytratil a investori si na neukončený konflikt do určitej miery zvykli. Aby sa nervozita na trhy opäť výraznejšie vrátila, muselo by dôjsť k ďalšej prekvapivej a nečakanej eskalácii. V opačnom prípade zatiaľ prevažuje optimizmus, že sa konflikt bude postupne upokojovať.
Graf VIX (H4)
Zdroj: xStation05
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.