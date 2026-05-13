Výsledková sezóna prekvapila Wall Street: Morgan Stanley zvyšuje cieľ pre S&P 500 💼

- Morgan Stanley zvýšila 12-mesačný cieľ pre S&P 500 na 8 300 bodov a ročný cieľ na 8 000 bodov.
- Zisky firiem v indexe S&P 500 za 1. štvrťrok zatiaľ rastú o 27 %, výrazne nad očakávanými 12 %.
- Banka preferuje priemysel, financie a spotrebiteľsky cyklické akcie.
- Výhlaď pre Európu zostáva opatrnejší kvôli neistote okolo Hormuzského prielivu a vyšším energetickým nákladom.
Morgan Stanley zaujíma optimistickejší postoj k americkým akciám a očakáva, že silné firemné zisky spolu s odolnou ekonomikou udržia býčí trh v chode. Banka po novom predpokladá, že index S&P 500 môže v horizonte nasledujúcich 12 mesiacov vzrásť až na 8 300 bodov, čo by z aktuálnych úrovní znamenalo približne 12% rast. Tím vedený stratégom Mikom Wilsonom zároveň zvýšil svoj cieľ na koniec roka na 8 000 bodov, zatiaľ čo predchádzajúci odhad bol 7 800 bodov. Tento posun ukazuje, že jedna z najvplyvnejších bánk na Wall Street začína viac veriť v pokračovanie rastového trendu, a to napriek geopolitickým rizikám, obavám okolo súkromného úverového trhu aj dopadom technologických zmien spojených s umelou inteligenciou.
Hlavným dôvodom pre lepší výhlaď je mimoriadne silná výsledková sezóna. Zisky firiem z indexu S&P 500 za 1. štvrťrok zatiaľ vzrástli o 27 %, čo je viac než dvojnásobok pôvodných očakávaní analytikov, ktorí počítali približne s 12% rastom. Takéto výrazné prekvapenie prinútilo viacerých trhových stratégov prehodnotiť ich výhľady pre americké akcie. Firemné výsledky ukázali, že americké spoločnosti dokážu zvyšovať ziskovosť aj v prostredí zvýšenej neistoty, drahších vstupov a geopolitického napätia. Podľa Wilsona práve odolnosť ziskov napriek vojne s Iránom, rizikám v oblasti privátnych úverov a technologickej disrupcii podporuje pozitívny pohľad Morgan Stanley na trh.
Wilson zostal optimistický aj počas výpredaja, ktorý vyvolala vojna s Iránom, a naďalej veril predovšetkým v zlepšujúci sa výhlaď firemných ziskov. Tento postoj sa zatiaľ ukázal ako správny, pretože americké akcie sa po prepade rýchlo zotavili a vrátili sa na nové historické maximá. Dôležité však je, že Morgan Stanley nevidí rast trhu iba ako príbeh niekoľkých najväčších technologických firiem. Wilson očakáva, že rast ziskov aj trhové vedenie sa v priebehu roka rozšíria do ďalších sektorov, hoci v 1. štvrťroku pochádzala väčšina rastu stále z relatívne úzkej skupiny veľkých technologických spoločností.
Z pohľadu sektorov Morgan Stanley preferuje predovšetkým priemyselné podniky, finančné spoločnosti a spotrebiteľsky cyklické akcie. Tieto oblasti by mohli ťažiť z pokračujúcej ekonomickej odolnosti, investícií do infraštruktúry, firemných kapitálových výdavkov aj prípadného rozšírenia rastu mimo technologický sektor. Wilson zároveň upozorňuje, že veľkí poskytovatelia cloudovej infraštruktúry a technologickí hyperscaleri sa stále neobchodujú za prehnane náročné ocenenia, čo podľa neho ponecháva priestor na ďalší rast aj v technologickej časti trhu. To je dôležité, pretože práve technologické firmy boli v posledných rokoch hlavným motorom amerických akciových indexov.
Optimizmus voči USA však ostro kontrastuje s opatrnejším pohľadom na európske akcie. Podľa Mariny Zavolock z Morgan Stanley zostáva európsky trh uväznený v neistote spojenej s narušením dodávok cez Hormuzský prieliv. Európa je citlivejšia na rast cien energií a dopady geopolitických šokov, pretože vyššie náklady môžu rýchlo zasiahnuť firemné marže aj spotrebiteľský dopyt. Zavolock očakáva, že európske firmy sa budú snažiť prenášať rastúce náklady na zákazníkov, čo však môže vytvoriť riziko slabšieho dopytu. Preto Morgan Stanley naďalej počíta skôr s kolísavým a bočným vývojom európskych akciových indexov.
Rozdiel medzi americkým a európskym výhlaďom tak zostáva výrazný. Zatiaľ čo americký trh ťaží z prekvapivo silných ziskov, technologickej dominancie a stále odolnej ekonomiky, Európa čelí väčšej závislosti od dovážaných energií, vyššej citlivosti na geopolitické riziká a slabšiemu rastovému príbehu. Pre investorov to znamená, že americké akcie môžu podľa Morgan Stanley ďalej priťahovať kapitál, najmä ak sa rast ziskov skutočne rozšíri do viacerých sektorov. Zároveň však platí, že takýto optimistický scenár si bude vyžadovať pokračujúcu makroekonomickú odolnosť a absenciu výraznejšieho zhoršenia geopolitickej situácie.
Celkovo možno povedať, že Morgan Stanley vidí v amerických akciách ďalší priestor na rast, pretože firemné zisky prekonávajú očakávania a ekonomika zatiaľ zvláda aj prostredie zvýšeného napätia. Nový cieľ 8 300 bodov pre index S&P 500 ukazuje, že banka očakáva pokračovanie býčieho trhu, nie jeho vyčerpanie. Kľúčové bude, či sa silná výsledková sezóna premení na širší trend a či sa rast prestane opierať iba o niekoľko technologických gigantov. Ak sa tento scenár naplní, americký akciový trh môže zostať atraktívnejší než Európa aj v ďalších mesiacoch.
Graf US500 (D1)
Zdroj: xStation5
