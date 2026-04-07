Wall Street oslabuje, keďže rokovania o prímerí medzi USA a Iránom uviazli pred Trumpovým ultimátom 📉

Futures na americké indexy korigují včerejší zisky, což je jasně vidět na futures na Nasdaq 100 (US100), které dnes ztrácejí více než 0,5 %. Donald Trump včera zopakoval, že rozhodující termín pro odpověď Íránu připadá na 3:00 SELČ v noci z úterý na středu. Konflikt vstoupil do fáze otevřené vojenské eskalace, přičemž obě strany provádějí souběžné údery. Izrael dokončil sérii rozsáhlých útoků na íránské cíle, zatímco Írán pokračuje v odvetných vlnách včetně úderů na infrastrukturu a aktiva spojená s USA a jejich spojenci. Pokud do večera nepřijde žádný průlom, pravděpodobnost zmírnění napětí výrazně klesne a zvýší se šance, že Trump naplní své hrozby o rozsáhlém ničení íránské infrastruktury.
- Americké údery na ostrov Chárg, tedy hlavní íránský exportní terminál pro ropu, spolu s odvetou Teheránu proti saúdským petrochemickým zařízením v Jubailu naznačují, že se konflikt rozšiřuje do sektoru ropy a plynu, což ukazuje na patovou situaci v jednáních.
- Írán signalizuje posun k agresivnějšímu postoji. Revoluční gardy prohlásily, že „zdrženlivost skončila“, a varovaly před údery i mimo region, čímž se zvyšuje riziko širší mezinárodní eskalace.
- Přibývá náznaků přímých hrozeb vůči infrastruktuře USA a jejich spojenců. Íránská prohlášení naznačují možné cílení na vojenské základny, energetická aktiva a dokonce i na úderné skupiny letadlových lodí.
- Konflikt stále více zasahuje oblast Perského zálivu. SAE aktivovaly systémy protivzdušné obrany v reakci na raketové hrozby, což ukazuje na širší geografický rozsah konfliktu.
- Pod tlak se dostává i vnitřní logistika v Íránu. Útoky na železniční infrastrukturu a narušení vlakových spojů ukazují na problémy domácí dopravy a mobility.
- Hormuzský průliv zůstává hlavním ohniskem napětí. Námořní incidenty a riziko narušení dopravy tlačí ceny ropy výše a zvyšují obavy o globální dodávky energií.
- Trhy na eskalaci reagují okamžitě. Ceny ropy Brent a WTI rostou, zatímco futures na americké akcie klesají, což odráží posun k náladě risk-off.
- Diplomatické kanály zůstávají omezené a neefektivní. Írán odmítl návrh na dočasné příměří a trvá na tvrdých podmínkách, zatímco mediační snahy pokračují bez hmatatelného pokroku.
- Globální ekonomiky se připravují na možné energetické šoky. EU svolává koordinační jednání a Japonsko si zajišťuje dodávky ropy, což ukazuje na rostoucí obavy z dlouhodobějších narušení.
- Zásadní je, že Írán odpověděl na americký 15bodový plán vlastním 10bodovým návrhem, který se zdá být pro Washington z velké části nepřijatelný. Obsahuje požadavky jako zrušení všech sankcí, dlouhodobé bezpečnostní záruky, izraelské stažení z Libanonu a poplatek 2 miliony USD za každé plavidlo proplouvající Hormuzským průlivem pod íránskou koordinací — tedy fakticky nárok na kontrolu nad průlivem.
US500 (D1)
Zdroj: xStation5
