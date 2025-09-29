Zatvorenie americkej vlády: Čo to znamená a koho to ovplyvní

Dnes popoludní sa lídri Kongresu stretnú s americkým prezidentom v snahe zabrániť zatvoreniu vlády.
Shutdown nastáva vtedy, keď zákonodarcovia nedokážu včas schváliť rozpočtové zákony, ktoré financujú činnosť federálnych inštitúcií.
Čo je zatvorenie vlády (government shutdown)?
- Hoci sa niekedy spája s dlhovým stropom, shutdown je v skutočnosti problém krátkodobého rozpočtového schválenia – peniaze síce existujú, ale legálne ich nemožno použiť, pretože Kongres neschválil výdavkové zákony alebo dočasné rozpočty, ktoré by zabezpečili financovanie federálnych agentúr.
- Vzhľadom na to, že sú obe komory Kongresu rozdelené a silne polarizované, sa hrozby shutdownu stali opakujúcim sa javom vo federálnych rozpočtových konfliktoch. V roku 2018 počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa došlo k patovej situácii, ktorá viedla k 34-dňovému shutdownu – najdlhšiemu v modernej histórii.
- Vtedy približne 800 000 z 2,1 milióna federálnych zamestnancov nedostalo výplatu, čo vyvolalo všeobecnú neistotu – išlo o zhruba štvrtinu až tretinu všetkých verejných zamestnancov.
- Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, viaceré sektory vlády a federálne agentúry prestanú dostávať financie a budú nútené pozastaviť alebo zastaviť všetky neesenciálne činnosti.
- Tentoraz môže byť dopad ešte vážnejší než zvyčajne – Biely dom pohrozil trvalým prepúšťaním v prípade zatvorenia.
Čo spôsobuje konflikt tentoraz?
- Nový fiškálny rok federálnej vlády začína 1. októbra, no Kongres sa zatiaľ nedohodol na dočasnom financovaní.
- Donald Trump tento týždeň zrušil rokovania s demokratickými lídrami Kongresu, pričom vyhlásil, že neformálne stretnutie nebude „produktívne“ a označil ich požiadavky za „neseriózne“. Tento krok nahneval demokratov a senátor Chuck Schumer a predseda Snemovne Hakeem Jeffries obvinili prezidenta a republikánov, ktorí ovládajú obe komory, z zodpovednosti za hroziace zatvorenie vlády.
- Demokrati požadujú predĺženie dotácií, ktoré znižujú náklady na zdravotné poistenie v rámci Affordable Care Act (Obamacare), pričom tieto dotácie čoskoro vypršia.
- Toto opatrenie bolo súčasťou škrtov v Medicaid, schválených začiatkom roka v rámci Trumpovho zákona One Big Beautiful Bill.
Čo sa deje počas shutdownu?
Medzi hlavné dôsledky zatvorenia vlády patria:
-
Pozastavenie činností označených ako „neesenciálne“
-
Približne 800 000 federálnych zamestnancov môže byť poslaných na nútené voľno bez mzdy alebo musí pracovať bez výplaty, kým sa situácia nevyrieši
-
Nezastavia sa kľúčové služby ako národná bezpečnosť, vojenské operácie, riadenie letovej prevádzky, platby dlhu a sociálne dávky
-
Národné parky, múzeá, úrady a procesy ako žiadosti o víza či povolenia môžu byť zastavené alebo oneskorené
Dopady na finančné trhy
- Trhy zatiaľ reagujú pomerne pokojne na hrozbu shutdownu k 1. októbru, no riziko sa každým dňom zvyšuje.
- Podľa Polymarketu je pravdepodobnosť zatvorenia vlády do 31. decembra 72 %, pričom pravdepodobnosť, že sa tak stane už 1. októbra, je 67 %.
- Najväčším vplyvom na trhy býva pozastavenie zverejňovania vládnych ekonomických údajov. V tomto prípade by od stredy rána neboli publikované žiadne nové údaje, vrátane správy o nezamestnanosti alebo dát o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva za september.
- Zatvorenie vlády má širšie dôsledky než len tie finančné, no počiatočný dopad na akciové trhy býva obvykle mierny – veľa však závisí od dĺžky trvania.
- Historicky od roku 1975 platí, že pri shutdownoch trvajúcich viac ako 3 dni zaznamenal index S&P 500 v nasledujúcich 50 dňoch priemerný rast o 1,7 %, a to bez výraznej volatility.
- Pri všetkých shutdownoch bez ohľadu na dĺžku bol priemerný zisk 2,2 %.
Výkonnosť indexu S&P 500 počas zatvorenia vlády: Zdroj: XTB
Aj keď trhy zostávajú relatívne pokojné, americký dolár je opäť pod najväčším tlakom – čo sa opakovane deje pri každej politickej epizóde počas tohto roka, a to v dôsledku neistoty.
Dnes ráno sleduje rovnaký vývoj v očakávaní stretnutia lídrov amerického Kongresu s prezidentom Donaldom Trumpom.
Vývoj zlata
Slabší americký dolár priniesol zlatu novú podporu, okrem už existujúceho rastového trendu počas celého roka, poháňaného menovými a fiškálnymi stimulmi, očakávaniami inflácie, útokmi Trumpa na nezávislosť Fedu a rastúcim dopytom centrálnych bánk vedených Čínou.
Od roku 1975 vzrástla cena zlata v priemere o 3 % v priebehu 50 dní po zatvorení vlády.
Výkonnosť zlata počas zatvorenia vlády: Zdroj: XTB
Zlato od začiatku tohto roka vzrástlo o 45 %.
Ceny smerujú k tretímu po sebe idúcemu pozitívnemu kvartálu, pričom objem držaný v ETF fondoch krytých zlatom je na najvyššej úrovni od roku 2022.
Gold D1 inteval. Zdroj: Xstation
