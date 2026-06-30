Zhrnutie trhov 🔼 Európske a americké akcie rastú – Morgan Stanley vidí v Európe rastový potenciál (30.06.2026)

Európske burzy otvorili utorňajšiu reláciu výraznými rastmi, poháňanými optimizmom z Ázie a Wall Street – index STOXX 50 si pripísal okolo 0,6% a STOXX 600 rástol o takmer 1%. Hlavným ťahúňom rastu bol technologický sektor, ktorý si vynahrádzal predchádzajúce straty vďaka zlepšeniu nálady okolo spoločností spojených s umelou inteligenciou a rastúcim očakávaniam oživenia dopytu.
- Medzi lídrami rastu sa ocitli európski výrobcovia polovodičov. Akcie ASML rástli o viac ako 3,5%, Infineon si pripísal 2,5% a STMicroelectronics posilňoval o takmer 3%, čo potvrdzuje návrat kapitálu do segmentu AI a výrobcov čipov. Americký dolár dnes posilňuje a ropa sa pokúša odraziť k hranici 74 USD za barel.
- Euro Stoxx 50 zostáva blízko historických maxím, pričom od rekordnej úrovne zaostáva len o približne 0,7%, a od začiatku roka index získal takmer 8,5%.
- Motorom rastu zostáva technologický sektor, ktorý je jednoznačne najsilnejším odvetvím ako za jeden deň, tak aj od začiatku roka, zatiaľ čo relatívne slabšie sa darí spotrebiteľským spoločnostiam a komunikačnému sektoru. Okolo 64% spoločností v indexe sa udržuje nad 200-dňovým kĺzavým priemerom, čo naďalej svedčí o prevaze dlhodobého rastového trendu.
Medzi relatívne najsilnejšími spoločnosťami dominujú Infineon, ASML a Siemens, zatiaľ čo medzi najväčšími tohtoročnými porazenými patria okrem iných BMW, SAP, Mercedes-Benz a Adyen. Ocenenie indexu na úrovni približne 18,8-násobku ziskov zostáva umiernené v porovnaní s americkými benchmarkami, čo podporuje tézu o postupnom raste záujmu o európsky akciový trh.
Zdroj: XTB Research
Utorňajšiu reláciu v Európe ovládli priemyselné, technologické a spoločnosti spojené s energetickou transformáciou. Medzi lídrami sa umiestnili Siemens Energy (+4,6%), Siemens (+3,8%) a ASML (+3,7%), čo potvrdzuje pretrvávajúci prílev kapitálu do segmentu AI a energetickej infraštruktúry. Výrazne rástli tiež Schneider Electric, Infineon a Safran, ktoré ťažili zo zlepšenia nálady okolo európskeho priemyselného sektora. Na opačnej strane trhu sa ocitli najmä telekomunikačné, luxusné a automobilové spoločnosti, pričom najväčšie straty zaznamenali Deutsche Telekom, LVMH a Volkswagen. Napriek jednodňovým poklesom niektoré z prepredaných spoločností zostávajú v ročnom vyjadrení výrazne v pluse, kým lídri rastu si udržujú veľmi silnú dynamiku od začiatku roka.
Zdroj: XTB Research
Graf EU50 a DE40
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Prognóza Morgan Stanley
Morgan Stanley sa domnieva, že európske burzy majú šancu pokračovať v dobrej forme aj v druhom polroku. Podľa stratégov banky investori sa neodvracajú od sektora umelej inteligencie, ale čoraz častejšie hľadajú spôsoby, ako obmedziť riziko spojené s vysokou koncentráciou kapitálu v amerických technologických spoločnostiach. Jedným z hlavných beneficientov tohto trendu sa stáva práve Európa.
Európske indexy od začiatku roka dosahujú výsledky porovnateľné s americkým S&P 500 a vynahrádzajú straty po predchádzajúcich geopolitických napätiach. Podľa Morgan Stanley nejde len o krátkodobý odraz, ale o začiatok širšieho prílevu kapitálu.
-
Pokles cien ropy po dohode medzi USA a Iránom zlepšil výhľad európskych podnikov, znížil náklady na energiu a podporil marže v mnohých sektoroch hospodárstva. Analytici však zdôrazňujú, že hlavným motorom prílevu prostriedkov do Európy nie je samotné upokojenie geopolitickej situácie, ale rastúca volatilita akcií AI v Spojených štátoch. Investori chcú si zachovať expozíciu voči umelej inteligencii a zároveň zvýšiť zastúpenie iných trhov v portfóliách.
-
Približne 90% tohtoročných rastov európskych indexov vygenerovali sektory spojené s AI, vrátane výrobcov polovodičov, technologického hardvéru, investičného tovaru a spoločností ťažiacich meď a iné priemyselné kovy.
-
Morgan Stanley upozorňuje, že európske spoločnosti sú výrazne menej závislé od kondície miestnej ekonomiky, než sa všeobecne predpokladá. Asi 55% ich príjmov pochádza mimo Európy, vďaka čomu slabší rast HDP či horšie odčítania PMI majú obmedzený vplyv na výsledky mnohých podnikov.
-
Prognózy predpokladajú rast ziskov európskych spoločností o viac ako 16% v tomto roku, čo podľa banky investori stále nedocenia. Osobitne atraktívne sú hodnotené európske banky, ktoré ťažia z vyšších úrokových sadzieb, zlepšujú finančné výsledky, realizujú spätné odkupy akcií a udržujú atraktívnu dividendovú politiku.
-
Podľa stratégov banky približne 60% ziskov celého európskeho trhu pochádza v súčasnosti zo sektorov profitujúcich z vyššej inflácie, ako sú banky, reálne aktíva a spoločnosti spojené s rozvojom umelej inteligencie.
-
Morgan Stanley tiež poukazuje na to, že diskont ocenení európskych akcií voči americkému trhu sa začal výrazne zmenšovať po mnohých rokoch, keď sa udržiaval na historicky nízkych úrovniach, čo môže vytvoriť priestor pre ďalší prílev kapitálu.
-
Medzi najatraktívnejšie sektory na druhý polrok banka zaraďuje výrobcov polovodičov, spoločnosti ťažiace kovy – najmä meď –, banky, výrobcov investičného tovaru a sektor verejných služieb, ktorý dodatočne profituje z investícií do energetickej transformácie a rozvoja infraštruktúry pre AI.
Akcie ASML (ASML.NL), interval D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Nové inštrumenty na XTB 🚨 Päť atraktívnych komodít mieri na platformu
Graf dňa: Zlato rastie nad 4 000 USD po krachu – čo predpovedá Goldman Sachs? (30.06.2026)
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (29.6.2026)
Rast HDP v Spojenom kráľovstve nižší, než sa čakalo. Maloobchodné tržby v Nemecku vyššie, než sa čakalo
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.