سهم الأسبوع - Advanced Micro Devices (14.08.2025)

AMD (Advanced Micro Devices) هي شركة عالمية رائدة في إنتاج المعالجات وبطاقات الرسومات المتطورة، وتقدم حلولاً مبتكرة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وأجهزة الألعاب. وتنافس الشركة منذ سنوات كبرى الشركات في صناعة أشباه الموصلات، مثل Intel وNVIDIA، مقدمةً منتجات تتميز بالأداء العالي وكفاءة الطاقة والأسعار التنافسية.

تشمل منتجات AMD الرئيسية:

معالجات RYZEN - وهي سلسلة من المعالجات عالية الأداء مصممة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة، وتتميز بأدائها الممتاز وكفاءة الطاقة، مع نسبة سعر إلى أداء جذابة.

معالجات EPYC - وهي سلسلة من المعالجات تستهدف سوق الخوادم ومراكز البيانات. تتميز EPYC بعدد كبير من الأنوية، مما يزيد من حصتها السوقية في قطاعي الحوسبة السحابية والمؤسسات.

بطاقات رسومات Radeon - مصممة للاعبين والمحترفين العاملين في مجال الرسومات ثلاثية الأبعاد، وتحرير الفيديو، والحوسبة العلمية. تتنافس Radeon مع بطاقات رسومات NVIDIA ، وخاصةً في قطاعي وحدات معالجة الرسومات للألعاب والحوسبة المتوازية.

تقنيات أشباه الموصلات - تُعدّ AMD رائدةً في الحلول التكنولوجية المبتكرة، مثل بنية الشرائح الصغيرة ( chiplet )، التي تُمكّن من التكامل الفعّال للدوائر المتكاملة المتعددة، بالإضافة إلى استخدام عمليات تصنيع متقدمة. تُتيح تقنيات أشباه الموصلات هذه إنتاج مكونات إلكترونية أصغر وأسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مصنوعة أساسًا من السيليكون.

حلول مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي - تُطوّر الشركة أيضًا منتجات ومنصات متخصصة مُخصصة للذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والحوسبة عالية الأداء ( HPC )، والتي تتطلب قوة حسابية هائلة.

نتائج مُتميزة للربع الثاني

أعلنت AMD عن نتائج مالية ممتازة للربع الثاني من عام 2025، مُتجاوزةً توقعات المُحللين بشكل كبير، ومُؤكدةً مكانتها القوية في سوق أشباه الموصلات التنافسي. بلغت الإيرادات 7.685 مليار دولار أمريكي، مُسجلةً زيادةً ملحوظةً بنسبة 32% مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. يُعزى هذا النمو الكبير إلى التنفيذ الفعّال للاستراتيجيات والطلب المُتزايد على تقنيات AMD المُتقدمة في مُختلف قطاعات السوق. بلغ صافي الربح 872 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 229% على أساس سنوي، بينما بلغ ربح السهم 0.54 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 238% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

تخدم AMD ثلاثة قطاعات رئيسية من العملاء: العملاء الأفراد والألعاب (Client & Gaming)، ومراكز البيانات وحلول الشركات (Data Center)، وقطاع الأنظمة المدمجة وأشباه الموصلات (Embedded).

حقق قطاع العملاء والألعاب إيرادات بلغت 3.621 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 69% على أساس سنوي. وتحديدًا، سجلت إيرادات قطاع العملاء رقمًا قياسيًا بلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالطلب القوي على المعالجات. ويمثل هذا القطاع حوالي 47% من إجمالي إيرادات الشركة.

حقق قطاع مراكز البيانات إيرادات بلغت 3.24 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، ما يمثل حوالي 42% من إجمالي الإيرادات.

وشهد أصغر قطاع للأجهزة المضمنة، والذي يمثل نحو 11-12% من الإيرادات، انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي، لينتهي بإيرادات بلغت 824 مليون دولار.

استراتيجيات التطوير

تتبع AMD باستمرار استراتيجية طموحة للاستثمار في تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة وبنيات المعالجات والرسوميات الحديثة لتعزيز مكانتها في سوق متطلبة. تولي الشركة اهتمامًا خاصًا لقطاع الخوادم ومراكز البيانات، حيث تعمل باستمرار على توسيع مجموعة معالجات EPYC لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي. في مؤتمر "تطوير الذكاء الاصطناعي 2025"، عرضت AMD مجموعة من الحلول المبتكرة التي تشير إلى توجه الشركة التنموي. يُبرز إطلاق سلسلة بطاقات الرسومات AMD Instinct MI350 الجديدة وأنظمة "Helios" ذات الحجم الكبير، والتي تضم وحدات معالجة الرسومات Instinct MI400 ومعالجات EPYC، التزام AMD بتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة عالية الأداء، مما يوفر قابلية للتوسع وكفاءة عالية في استخدام الطاقة.

تمثل الظروف الجيوسياسية المتغيرة، وخاصة رسوم التصدير المخطط لها على الرقائق المتقدمة، وخاصةً إلى الصين، تحديًا كبيرًا لشركة AMD. تُعتبر السوق الصينية من أهم وأكبر الأسواق العالمية. من شأن العودة الكاملة المحتملة لحرية تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين أن تُدرّ على الشركة مليارات الدولارات من الإيرادات الإضافية. وترى AMD أن هذا السوق محرك نمو رئيسي، لا سيما في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والرسومات المتقدمة.

بيئة السوق

يُعد سوق أشباه الموصلات أحد أكثر قطاعات التكنولوجيا تنافسيةً وأسرعها نموًا في العالم. ويكمن سر النجاح في هذه الصناعة في التقدم التكنولوجي المستمر، والابتكار في تصميم الدوائر المتكاملة، والتحسينات في عمليات التصنيع. تستفيد AMD من الطلب العالمي المتزايد على المعالجات وبطاقات الرسومات المتقدمة في كل من قطاعي المستهلكين والشركات، بما في ذلك مراكز البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي. وتتنافس الشركة بشدة مع NVIDIA، التي هيمنت لسنوات على أسواق بطاقات الرسومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي/مراكز البيانات. ومع ذلك، تُمثل أحدث منتجات AMD، مثل بطاقات الرسومات والمعالجات من الجيل الجديد، تحديًا حقيقيًا للشركة الرائدة في السوق.

بفضل الأداء المُحسّن ونسبة السعر إلى الجودة المُناسبة، تكتسب AMD مكانة مرموقة بين العملاء والشركاء الرئيسيين. ومع تزايد الطلب على قوة الحوسبة والتقنيات المتقدمة، تتمتع الشركة بفرص حقيقية للتنافس بفعالية مع NVIDIA ومواصلة نمو حصتها السوقية الديناميكي.

حاليًا، تُهيمن NVIDIA على سوق بطاقات الرسومات، حيث تُسيطر على حوالي 80% من قطاع وحدات معالجة الرسومات (GPU) المُدمجة في الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، يتوقع المحللون أن تتمكن AMD من زيادة حصتها السوقية إلى حوالي 10% بحلول نهاية عام 2025. ونظرًا لأن منتجات AMD أرخص من حلول NVIDIA - وهو ما أكدته اختبارات DeepSeek على طرز قديمة من المنافسين - فإن هذا يشير إلى فرصة حقيقية لشركة AMD لتوسيع حضورها في السوق بشكل كبير من خلال جذب المزيد من العملاء مع نسبة سعر إلى أداء تنافسية.

كما أن هذا السوق معرض للتحديات الجيوسياسية والاضطرابات المرتبطة بها في سلسلة التوريد العالمية. وتكتسب التوترات بين الولايات المتحدة والصين أهمية خاصة، حيث تؤثر على لوائح التصدير والسياسات التجارية.

نظرة عامة على التقييم

نحلل تقييم AMD باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF). ونؤكد أن التقييم التالي لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية أو سعرًا مستهدفًا دقيقًا للسهم.

من المتوقع أن يكون متوسط نمو إيرادات AMD السنوي مزدوج الرقم، ويتراوح بين 25% و30%. وتعتمد توقعاتنا على معدل نمو قدره 30%، مما يُبرز أهمية عودة الشركة إلى السوق الصينية. يُعدّ الوصول إلى سوق بهذا الحجم والديناميكية أمرًا بالغ الأهمية لشركة AMD، وقد يُسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. يوفر السوق الصيني، باعتباره أحد أكبر الأسواق العالمية، فرصًا تطويرية واسعة، مما يُشكل أساس رؤيتنا المستقبلية الإيجابية للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تُباع منتجات AMD بأسعار أفضل مقارنةً بالحلول التنافسية التي تُقدمها NVIDIA. وهذا يُعطي AMD أملًا في أن يختار عدد متزايد من شركات التكنولوجيا العملاقة مُعالجاتها وبطاقات الرسومات الخاصة بها لمراكز البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما قد يُسرّع نمو الإيرادات ويُعزز مكانة الشركة في السوق.

كان تحديد متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) أحد العناصر الأساسية للتقييم. بناءً على الوضع الحالي للسوق وخصائص قطاع التكنولوجيا، تُقدر تكلفة حقوق الملكية بحوالي 12%. تتمتع AMD بمستوى ديون معتدل، أي أنه على الرغم من أن الدين ليس منخفضًا، إلا أن الشركة تُديره بكفاءة، وبالتالي فإن تكلفة الدين لها تأثير محدود ولكنه مهم على إجمالي تكلفة رأس المال. بالنسبة للقيم النهائية، افترضنا معدل نمو في الإيرادات بنسبة 2%، واستندت المعايير الأخرى إلى متوسطات خمس سنوات.

بناءً على افتراضاتنا، يبلغ تقييم AMD 364.9 دولارًا أمريكيًا للسهم، وهو أعلى بنحو 110% من سعر السوق الحالي. وبالتالي، فإن التقييم الحالي للسهم أقل بكثير مما يشير إليه نموذجنا، مما يشير إلى إمكانات نمو. نعتقد أن لدى AMD آفاقًا لمزيد من التطور الديناميكي، مدفوعًا بتزايد الطلب على المعالجات الحديثة وبطاقات الرسومات، والتوسع في أسواق استراتيجية مثل الصين.

تشهد أسواق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والألعاب نموًا سريعًا، وتُعزز AMD حضورها في هذه القطاعات بشكل مطرد. يزداد تقدير المستثمرين لابتكار الشركة وقدرتها على زيادة حصتها السوقية، وهو ما ينعكس في توقعات النمو.

يتأثر التقييم بشكل كبير بالافتراضات، لذا نعرض أدناه مصفوفة لديناميكيات المبيعات وتغيرات متوسط تكلفة رأس المال المرجح.

الرسم البياني

من منظور التحليل الفني، تشهد AMD اتجاهًا تصاعديًا واضحًا، وهو ما تؤكده أيضًا أساسيات الشركة القوية. تشمل العوامل التي تدعم AMD التطور التكنولوجي السريع، وتقييمًا أكثر جاذبية مقارنةً بمنافستها الرئيسية، Nvidia، والأهم من ذلك كله، الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العودة المخطط لها إلى السوق الصينية. لا يشير زخم الأسعار الحالي إلى تراجع هذا الاتجاه التصاعدي، وإذا استمرت الظروف المواتية في صناعة أشباه الموصلات، فمن المرجح استمرار النمو.

المصدر: xStation5