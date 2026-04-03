Tři trhy, které sledovat v příštím týdnu (03.04.2026)

- Geopolitická volatilita: Trhy se budou soustředit na hrozby Donalda Trumpa ohledně bombardovací kampaně v Íránu a na systémová rizika spojená s pokračující blokádou Hormuzského průlivu.
- Klíčová data z USA: Zatímco čtvrteční údaje o HDP a PCE poskytnou širší kontext, páteční zveřejnění CPI ukáže skutečný rozsah dopadu prudce rostoucích cen paliv na americkou ekonomiku.
- Test základů Wall Street: Zatímco index S&P 500 brání úrovně poblíž svých maxim, trh bude sledovat, zda sektory energií a bank dokážou vyvážit nejistotu v technologickém sektoru před začátkem výsledkové sezóny.
Po velikonoční přestávce se Wall Street chystá vrátit do plného provozu, i když je důležité připomenout, že nadcházející pondělí 6. dubna zůstává v mnoha hlavních světových ekonomikách bankovním svátkem. Přestože první celý dubnový týden přinese několik klíčových makroekonomických dat, sentiment na trzích zůstává pevně navázán na rostoucí napětí mezi Íránem a Spojenými státy. V situaci, kdy se ceny ropy drží nad hranicí 100 USD, zatímco zlato i akcie ustupují, se pozornost investorů v příštích dnech zaměří na tři klíčové instrumenty: OIL, EURUSD a US500.
OIL
Poslední projev prezidenta Donalda Trumpa nedokázal uklidnit obavy trhu, ale naopak přinesl novou vlnu geopolitické nejistoty. Zdá se, že termín pro diplomatické řešení, který byl opakovaně prodlužován a stanoven na 6. ledna, je nyní fakticky neplatný. Následovalo totiž prezidentovo varování před plánovanou „významnou“ bombardovací kampaní proti Íránu během následujících dvou až tří týdnů, jejímž cílem má být úplná kapitulace. Hormuzský průliv přitom zůstává blokován a Teherán pokračuje v útocích na pozemní cíle i tankery. Situace se každým dnem vyostřuje. Nadcházející týden bude lakmusovým papírkem globálního rizika. Pokud nebude export přes průliv alespoň částečně obnoven, svět může čelit nejvážnější energetické krizi v historii.
EURUSD
Nadcházející týden bude definován důležitými makroekonomickými daty z USA. Ve čtvrtek uvidíme spíše zpětně orientovaná čísla: únorovou inflaci PCE a revidovaný údaj o HDP za 4. čtvrtletí 2025. Skutečným testem pro trhy ale bude páteční zveřejnění březnového reportu CPI. Předběžné odhady naznačují, že celková inflace by mohla oproti únoru vyskočit až o jeden procentní bod, a to jako přímý důsledek extrémního růstu cen paliv. Investoři budou pečlivě sledovat, jak na to zareaguje americký dolar, který nyní těží z přesunu kapitálu do hotovosti a ze zranitelnosti Evropy pod tlakem vysokých nákladů na energie. Jakákoliv další eskalace na Blízkém východě může v příštím týdnu potvrdit klesající trend na EURUSD, zatímco signály o průlomu směrem k míru by mohly vyvolat prudký výprodej dolaru.
US500
Futures na S&P 500 vstoupí do nového týdne přibližně 6 % pod historickými maximy, což je vzhledem k blokádě Hormuzského průlivu a konfliktu v Íránu poměrně odolný výkon. Přesto Warren Buffett naznačil, že současná korekce zatím není dostatečně hluboká, aby ospravedlnila výraznější nákupy. V nadcházejících dnech se akciové trhy zaměří na to, zda je současný inflační šok strukturálního charakteru. Trhy se navíc začnou připravovat na blížící se výsledkovou sezónu. V prostředí prudce rostoucích provozních nákladů může neschopnost prokázat monetizaci masivních kapitálových výdajů do AI vyvolat výprodej u technologických gigantů. Investoři proto mohou hledat útočiště spíše v sektorech odolnějších vůči krizi, jako jsou energie a banky, které mohou z tržní volatility a vysokých cen komodit těžit přímo.
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
Dva týdny klidu⏳Trump oznámil příměří s Íránem těsně před ultimátem 🤝
Konflikt s Íránem eskaluje – jaké jsou důsledky?
Trump přilil olej do ohně 🔥Napětí kolem Íránu a Hormuzu dál roste ⚠️
