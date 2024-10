08:48

Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man kommende Woche im Auge behalten sollte (15.06.2024) 🔴 DAX, AUDUSD und GBPCHF

Die restriktive Haltung der US Notenbank Fed überraschte den Markt und führte in der zweiten Wochenhälfte zu Kursgewinnen am USD-Markt....