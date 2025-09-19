Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (19.09.2025)

Najdôležitejšia udalosť mesiaca je za nami – Fed konečne rozhodol o svojom prvom znížení úrokových sadzieb v tomto roku. Dnešok je zároveň tzv. „Triple Witching Day“, keď expirovali futures a OPCE na akcie a indexy, čo prirodzene znamená koniec štvrťroka. Toto obdobie môže prispieť k zvýšenej volatilite na finančných trhoch. Keďže indexy aj zlato sú blízko historických maxím, situácia môže byť veľmi zaujímavá. Nadchádzajúci týždeň prinesie predbežné dáta PMI indexov a tiež rozhodnutia centrálnych bánk Švédska a Švajčiarska. V USA sa pozornosť zameria na kľúčové dáta PCE inflácie, hoci sa neočakáva, že budú mať taký silný vplyv na trh ako nedávne rozhodnutie Fedu. V najbližších dňoch sa preto oplatí sledovať trhy ako GOLD, EURCHF a US100.
GOLD
Cena zlata dosiahla nové historické maximá v deň rozhodnutia Fedu o znížení sadzieb. Napriek tomu, že išlo o prvé tohtoročné zníženie a boli naznačené aj ďalšie kroky, trh so zlatom odvtedy prechádza korekciou. Poptávka sa pri takto vysokých cenách ($3600–$3700) zdá byť slabšia, no veľké inštitúcie zvyšujú svoje výhľady pre zlato do konca roka. Štvrtok bude pre zlato kľúčový – vystúpia štyria významní členovia Fedu, ktorí môžu poskytnúť viac jasnosti k tónu posledného rozhodnutia o sadzbách. V piatok budú zverejnené dáta PCE inflácie, preferovaného ukazovateľa Fedu pre zmeny spotrebiteľských cien.
EURCHF
Vo štvrtok príde rozhodnutie o úrokových sadzbách vo Švajčiarsku. Hoci inflácia dosahuje iba 0,2 %, krajina sa vyhla riziku deflácie. Problémom zostávajú vysoké clá, ktoré zaťažujú ekonomiku. Šéf SNB Martin Schlegel však nedávno uviedol, že znižovanie sadzieb pod nulu prináša pre ekonomiku nové rizikové faktory. Trh preto očakáva, že sadzby zostanú bez zmeny. Slabší frank by síce ekonomike pomohol, avšak početné geopolitické riziká udržujú švajčiarsku menu v dopyte. K prielomu páru EUR/CHF z konsolidácie, ktorá trvá od apríla, by mohlo dôjsť iba pri výraznom posilnení eura.
US100
Americké indexy pokračujú v raste a každý deň dosahujú nové historické maximá. Fed v podstate potvrdil, že nevidí riziko recesie, a v kombinácii s možnosťou ďalších znížení sadzieb to poskytuje základ pre pokračujúci rast indexov. Štatisticky september nebýva pre Wall Street priaznivým mesiacom, no vlani indexy posilnili a tohtoročný vývoj smeruje k podobnému scenáru. Prirodzene sa investori sústredia na kľúčové polovodičové spoločnosti – napríklad Nvidia, ktorá momentálne čelí problémom v Číne, a Intel, ktorý získal nového strategického investora práve v podobe Nvidie. Vďaka tejto investícii akcie Intelu vyskočili počas jediného dňa o 30 %.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.