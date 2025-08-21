شركة الأسبوع – مجموعة يونايتد هيلث (21.08.2025)

مجموعة يونايتد هيلث هي واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية وأكثرها نفوذاً في الولايات المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في إيدن بريري، مينيسوتا. حافظت الشركة على مكانتها الرائدة لسنوات بفضل مجموعتها الواسعة من الخدمات وتكاملها التشغيلي القوي. تجمع يونايتد هيلث بين التقنيات المتقدمة وتحليلات البيانات وشبكة واسعة من الخدمات الطبية، مما يدعم الرعاية الصحية على مستويات متعددة. لسنوات، تنافست مع أكبر الشركات في قطاع الرعاية الصحية، متفوقةً على منافسيها بفضل حجم أعمالها وعروضها الشاملة وكفاءتها التشغيلية.

ترتكز عمليات المجموعة على ركيزتين أساسيتين:

يونايتد هيلث كير - أكبر شركة تأمين صحي خاص في الولايات المتحدة، تقدم تأميناً صحياً خاصاً في جميع أنحاء البلاد.

أوبتوم - وحدة سريعة النمو تقدم خدمات في إدارة الرعاية الصحية، وخدمات الصيدلة، ومعالجة البيانات وتحليلها. كما تُطور أوبتوم أدوات رقمية متطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الفواتير الطبية، ومنصات التطبيب عن بُعد.

تركز مجموعة يونايتد هيلث على تطبيق التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأنظمة التنبؤية، ومنصات بيانات الرعاية الصحية المتقدمة. تؤدي هذه الابتكارات إلى تحسين العمليات السريرية، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين النتائج الطبية.

خلال عام ٢٠٢٤، حققت مجموعة يونايتد هيلث إيرادات بلغت ٤٠٠ مليار دولار أمريكي، منها ٢٥٣ مليار دولار أمريكي لقطاع أوبتوم، مما يجعلها محرك النمو الرئيسي للمجموعة.

النتائج المالية لعام ٢٠٢٤

في عام ٢٠٢٤، أعلنت مجموعة يونايتد هيلث عن إيرادات بلغت ٤٠٠.٣ مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها ٨٪ على أساس سنوي. ورغم أن هذا الرقم كان أقل بقليل من توقعات المحللين (حوالي ٤٠٥ مليارات دولار أمريكي)، إلا أن الشركة حافظت على نمو مستقر، مما يُظهر مرونتها التشغيلية في ظل بيئة سوقية مليئة بالتحديات.

حافظت الشركة على نمو إيراداتها بفعالية، وأظهرت مرونة تشغيلية قوية، حتى في ظل الاضطرابات غير المتوقعة. وحقق قطاع أوبتوم أداءً متميزًا، حيث زاد حصته من الإيرادات، ووسّع نطاق خدماته القائمة على التكنولوجيا بسرعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الطبية.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من البيئة الصعبة والتوقعات السلبية الحالية للسوق، لا تزال أرباح الشركة التشغيلية (EBIT) تسير على مسار النمو. ويؤكد استمرار نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب على قوة نموذج الأعمال الأساسي لشركة UnitedHealth، مما يُعطي إشارة إيجابية للمستثمرين على المدى الطويل بأن أساسيات الشركة لا تزال سليمة على الرغم من ضجيج المعلومات.

وأكدت إدارة الشركة استمرار التطوير في مجالات مثل الرعاية الطبية الخارجية، والتطبيب عن بُعد، والرقمنة الكاملة لعمليات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 تحسنًا في الربحية، مدفوعًا جزئيًا باستعادة العمليات الكاملة في Change Healthcare، واستمرار الاستفادة من وفورات الحجم وتآزر التكاليف على مستوى المجموعة.

بيئة السوق

يُعد سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من أكبر أسواق الرعاية الصحية وأكثرها تعقيدًا في العالم. ويهيمن على قطاع التأمين الصحي عدد قليل من الشركات الكبيرة والمتكاملة التي تقدم خطط تأمين وخدمات طبية وتقنيات تدعم إدارة الرعاية الصحية. تحتل مجموعة يونايتد هيلث مكانة رائدة في هذا السوق بفضل محفظتها الواسعة، التي تشمل قطاع التأمين يونايتد هيلث كير وقطاع الخدمات الطبية والتكنولوجية أوبتوم.

لا يقتصر هذا المكان القوي في السوق على حجم العمليات فحسب، بل يعتمد أيضًا على نموذج فريد يدمج التأمين التقليدي (يونايتد هيلث كير) مع الخدمات الطبية وتحليلات البيانات وتوزيع الأدوية (أوبتوم). يُمكّن هذا النهج الشركة من إدارة التكاليف بفعالية، وتقديم قيمة مضافة للمرضى، والحفاظ على ميزة تنافسية في بيئة الرعاية الصحية الأمريكية سريعة التطور.

المخاطر والتهديدات

على الرغم من هيمنتها على السوق، تواجه مجموعة يونايتد هيلث العديد من المخاطر الكبيرة التي قد تؤثر على عملياتها ونتائجها المالية واستقرارها على المدى الطويل. تعمل الشركة في بيئة شديدة التنظيم والتنافسية، ويجب عليها التكيف باستمرار مع ظروف السوق المتغيرة. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:

المخاطر التنظيمية والسياسية

يخضع نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة لتدقيق مكثف من السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات. وقد تؤثر التغييرات التشريعية المحتملة سلبًا على ربحية الشركة ونموذج أعمالها.

ارتفاع ضغط التكاليف والتضخم الطبي

يُسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية - بما في ذلك أجور الموظفين والتكنولوجيا والأدوية - أعباءً تشغيلية متزايدة. وعلى الرغم من استثمار الشركة في الرقمنة والأتمتة، إلا أن الارتفاع السريع في التكاليف قد يحد من هوامش الربح والقدرة التنافسية.

مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني

بصفتها شركة تعتمد بشكل كبير على البيانات الصحية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، تُعتبر يونايتد هيلث معرضة بشكل خاص للهجمات الإلكترونية واختراق البيانات وأعطال البنية التحتية الرقمية. وقد تؤدي هذه الحوادث إلى خسائر مالية وعقوبات تنظيمية وفقدان ثقة العملاء.

منافسة شديدة في السوق

يتميز قطاع التأمين الصحي الخاص في الولايات المتحدة بتنافسية عالية. وتتنافس شركات رئيسية مثل سي في إس هيلث (إيتنا)، وإليفانس هيلث، وسيجنا، وسنتين على حصة سوقية. بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل شركات التكنولوجيا التي تُقدّم حلولاً مبتكرة في مجال الصحة الرقمية، لا سيما في مجال الطب عن بُعد وتحليلات البيانات، تحديات جديدة.

التركيز الجغرافي للإيرادات

تُحقّق يونايتد هيلث مُعظم إيراداتها في الولايات المتحدة، مما يزيد من تعرّضها للتغيرات التنظيمية والسياسية والاقتصادية المحلية. ويُقلّل التواجد الدولي المحدود من قدرة الشركة على تنويع مصادر الإيرادات ومواجهة المخاطر النظامية.

التغيرات الديموغرافية والوبائية

يُؤدّي تقدّم السنّ وارتفاع حالات الأمراض المزمنة إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، ولكنهما يُولّدان أيضاً تكاليف أعلى للمزايا، لا سيما في إطار برامج Medicare Advantage. وقد يُؤثّر هذا على الربحية على المدى الطويل، ويتطلب تغييرات في نماذج الرعاية.

آفاق أزمة مجموعة يونايتد هيلث وتعافيها

واجهت مجموعة يونايتد هيلث أزمةً خطيرةً في الأشهر الأخيرة، أثّرت على أدائها المالي وقيمتها السوقية. وقد صدمت الوفاة المأساوية للرئيس التنفيذي في أواخر عام 2024 السوق، وكشفت التحقيقات اللاحقة عن مشاكل كبيرة في ممارسات الشركة. أضرّت تحقيقات مكافحة الاحتكار وكشف أساليب "التأخير، الرفض، والدفاع" - أي رفض مطالبات العملاء بشكل منهجي - بسمعة الشركة وثقة المستثمرين. ونتيجةً لذلك، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 62% عن أعلى مستوياته قبل الأزمة في عام 2025.

بعد سنوات من النمو المتواصل، سجلت الشركة انخفاضات ملحوظة في الإيرادات والأرباح، تُعزى إلى تراجع معنويات السوق والاضطرابات التنظيمية الداخلية. قد يكون الانسحاب الجزئي من ممارسات رفض المطالبات المثيرة للجدل قد أدى إلى تدهور النتائج على المدى القصير، ولكنه يُعدّ أيضًا خطوة نحو إعادة بناء الثقة مع العملاء والجهات التنظيمية.

على الرغم من التشاؤم، هناك مؤشرات على استقرار محتمل وانتعاش مستقبلي. انخفض تقييم أسهم يونايتد هيلث إلى مستويات يعتبرها العديد من الخبراء الآن جذابة للغاية للمستثمرين على المدى الطويل. على سبيل المثال، استحوذت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت مؤخرًا على أسهم بقيمة 5 ملايين دولار، كما استثمر مايكل بيري، المعروف بتوقعاته خلال الأزمة المالية عام 2008، في الشركة أيضًا. ويشير وجود مثل هؤلاء المستثمرين المؤسسيين إلى أن شركة UnitedHealth قد يُنظر إليها باعتبارها شركة ذات إمكانات انتعاش وآفاق نمو طويلة الأجل.

توقعات التقييم

يقدم هذا القسم تقييمًا لشركة يونايتد هيلث جروب باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، والتي تُقدّر قيمة الشركة بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. يُرجى العلم أن هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط، ولا يُمثّل نصيحة استثمارية أو سعرًا مستهدفًا للسهم.

بُني نموذج التدفقات النقدية المخصومة على مدى خمس سنوات، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​مُحافظ للإيرادات قدره 10.57%. ويفترض هذا التوقع زيادة تدريجية في الطلب على خدمات الرعاية الصحية وتوسعًا في قطاعات إدارة الرعاية الصحية الرقمية والرعاية. ومع ذلك، من المتوقع أن يعود النمو إلى طبيعته بمرور الوقت.

يُعد متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) أحد معايير التقييم الرئيسية، والذي يشمل كلاً من تكلفة حقوق الملكية والديون. واستنادًا إلى ظروف السوق الحالية وهيكل رأس مال الشركة، قُدّرت تكلفة حقوق الملكية بنسبة 7.87%، بينما استندت قيم النموذج الأخرى إلى متوسطات تاريخية لخمس سنوات.

بناءً على هذه الافتراضات، تُقدَّر القيمة العادلة لأسهم مجموعة يونايتد هيلث بـ 545.18 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى إمكانية ارتفاعها بنسبة 82% مقارنةً بسعر السوق الحالي. قد تُشير هذه الفجوة الكبيرة بين تقييمات النموذج وتقييمات السوق إلى انخفاض كبير في القيمة، مدفوعًا بمشاكل تتعلق بالسمعة وعدم يقين المستثمرين.

من المهم التأكيد على أن التقييم حساس للغاية للافتراضات المُستخدمة. فيما يلي مصفوفة حساسية لنمو الإيرادات وتغيرات متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح.

الرسم البياني الفني

تشهد أسهم مجموعة يونايتد هيلث حاليًا اتجاهًا هبوطيًا متوسط ​​المدى بدأ في أوائل عام 2025، مما أدى إلى انخفاض حاد في السعر. بعد عمليات بيع مكثفة بين أبريل ومايو 2025، وصل السهم إلى قاع محلي عند حوالي 235 دولارًا، حيث لوحظ دعم فني قوي. منذ ذلك الحين، تجري محاولة للاستقرار. من الناحية الفنية، قد يفتح اختراق سعر 300 دولار المجال لمزيد من الصعود، ربما نحو 338 دولارًا.

المصدر: xStation5