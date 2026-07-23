DAX Gewinner: GEA-Group Aktie mit 5,78% Tagesplus - Chartanalyse und Prognose

- Die GEA-Group Aktie war mit einem Plus von 5,78% der stärkste DAX Gewinner.
- Der Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200 verbessert das technische Chartbild deutlich.
- Oberhalb von 65,60 EUR rücken das Jahreshoch und das offene Gap bei 66,30 EUR in den Fokus.
- Die GEA-Group Aktie war mit einem Plus von 5,78% der stärkste DAX Gewinner.
- Der Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200 verbessert das technische Chartbild deutlich.
- Oberhalb von 65,60 EUR rücken das Jahreshoch und das offene Gap bei 66,30 EUR in den Fokus.
Am Xetra-Schluss am 21.07.2026 standen 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien Verluste verbuchten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Infineon Aktie, die um 6,47% zulegen konnte. Dahinter folgten Siemens Energy mit einem Plus von 4,42% sowie Siemens mit einem Kursgewinn von 3,06%.
► GEA Group WKN: 660200 | ISIN: DE0006602006 | Ticker: G1A (Xetra)
🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways
- Die GEA-Group Aktie war mit einem Plus von 5,78% der stärkste DAX Gewinner.
- Der Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200 verbessert das technische Chartbild deutlich.
- Oberhalb von 65,60 EUR rücken das Jahreshoch und das offene Gap bei 66,30 EUR in den Fokus.
Am gestrigen Handelstag (22.07.2026) schlossen im DAX 30 Aktien im Plus, während zehn Werte den Handel mit Verlusten beendeten.
Die Liste der DAX Gewinner wurde von der GEA-Group Aktie angeführt. Das Papier gewann zum Xetra-Schluss 5,78%. Dahinter folgten Airbus mit einem Plus von 4,42% sowie die Commerzbank mit einem Kursgewinn von 2,83%.
GEA-Group Aktie ist stärkster DAX Gewinner
Die GEA-Group Aktie legte am Mittwoch um 5,78% zu und war damit der größte DAX Gewinner des Tages.
GEA-Group Aktie im Chartcheck - Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die GEA-Group Aktie erreichte Mitte August 2025 ihr damaliges Jahreshoch bei 66,80 EUR. Anschließende Gewinnmitnahmen fielen vergleichsweise moderat aus. Ab Ende August bewegte sich das Papier zunächst seitwärts, bevor die Seitwärtsrange Anfang November nach unten verlassen wurde. Die darauffolgende Korrektur verlief kontinuierlich. Nach dem Tief Anfang Dezember stabilisierte sich die Aktie und startete eine Erholungsbewegung. Diese setzte sich auch zu Jahresbeginn fort und führte den Wert bis Ende Februar erneut an das Jahreshoch bei 66,15 EUR. Im Anschluss kam es erneut zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs in den Bereich von 60 EUR zurückführten. Nachdem diese Marke Ende April unterschritten wurde, bildete die Aktie zunächst ein Jahrestief aus. Von dort aus setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs wieder nachhaltig über die Marke von 60 EUR führte.
Während der laufenden Erholung hatte die GEA-Group Aktie zunächst Schwierigkeiten, die SMA200 (aktuell 59,88 EUR) nachhaltig zu überwinden. Erst nach mehreren Anläufen gelang der Sprung über diese Durchschnittslinie. Nach einer kurzen Konsolidierung im Bereich der SMA200 folgte gestern ein dynamischer Ausbruch mit einem Gap-up. Bestätigt die Aktie den gestrigen Tagesschlusskurs auch heute, würde sich das bullische Chartbild weiter verbessern. In diesem Fall könnte zunächst das offene Gap bei 65,60 EUR geschlossen werden. Anschließend rückt das Jahreshoch wieder in den Fokus. Oberhalb davon wäre ein Anstieg bis zum nächsten offenen Gap bei 66,30 EUR denkbar. Sollten dagegen Gewinnmitnahmen einsetzen, könnten zunächst die SMA20 (aktuell 60,41 EUR) sowie darunter die SMA200 als Unterstützungen dienen. Um den aktuellen Aufwärtstrend nicht zu gefährden, sollte die Aktie spätestens an der SMA20 wieder nach oben drehen.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bullisch
YouTube Trading Videos
GEA-Group Aktie im Chartcheck - 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Jahreshoch Ende Februar setzte die GEA-Group Aktie zu einer schrittweisen Korrektur an. Zwar wurde der Rücksetzer im März wieder aufgeholt, ein erneuter Anstieg bis in den Bereich von 65 EUR gelang jedoch nicht. In der zweiten Aprilhälfte bestimmten erneut Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen. Erst Anfang Mai stabilisierte sich die Aktie wieder und leitete eine nachhaltige Erholung ein. Im Verlauf dieser Bewegung wurde die SMA200 (aktuell 58,04 EUR) überwunden und anschließend erfolgreich als Unterstützung bestätigt.
Am gestrigen Handelstag sprang die Aktie mit einem Gap-up sowohl über die SMA20 (59,84 EUR) als auch über die SMA50 (60,52 EUR) und konnte sich oberhalb der SMA50 etablieren. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt. Solange sich die GEA-Group Aktie über der SMA50 behauptet, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Die nächsten Kursziele ergeben sich aus den bereits im Tageschart genannten Widerständen. Kommt es zu Rücksetzern, dürfte zunächst die SMA50 Unterstützung bieten. Darunter könnte die SMA20 den Kurs stabilisieren. Ein kurzfristiges Schließen des offenen Gaps wäre zwar möglich, ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das positive Chartbild jedoch wieder eintrüben.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bullisch
Tagesprognose für die GEA-Group Aktie
Unsere Einschätzung für heute: aufwärts
Widerstände
- 63,30 EUR
- 63,80 EUR
- 64,55 EUR
- 65,60 EUR (Gap)
- 66,30 EUR (Gap)
Unterstützungen
- 60,53 EUR
- 60,52 EUR
- 60,41 EUR
- 60,21 EUR
- 60,05 EUR
- 59,88 EUR
- 59,84 EUR
- 59,15 EUR (Gap)
- 58,04 EUR
- 57,71 EUR
- 56,15 EUR (Gap)
- 55,15 EUR (Gap)
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
FAQ
Warum war die GEA-Group Aktie der größte DAX Gewinner?
Die Aktie legte zum Xetra-Schluss um 5,78% zu und erzielte damit den höchsten Tagesgewinn aller DAX-Werte.
Wie ist die aktuelle Chartprognose für die GEA-Group Aktie?
Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Einschätzung bullisch, solange wichtige Unterstützungen halten.
Welche Kursmarken sind bei der GEA-Group Aktie wichtig?
Auf der Oberseite liegen wichtige Ziele bei 65,60 EUR und 66,30 EUR. Unterstützungen befinden sich insbesondere bei 60,52 EUR, 60,41 EUR und 59,88 EUR.
BÖRSE AKTUELL: Verlieren die KI-Investitionen ihren Glanz?🚩 Alphabet und Tesla belasten die globalen Märkte (23.07.2026)
ServiceNow-Aktien legen nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen um 7 % zu 🔼 Steht dem Software-Sektor eine Erholung bevor?
Tesla Aktie trotz Umsatzrekord unter Druck? ⚡
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 23.07.26 - Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.