DAX Gewinner: GEA-Group Aktie mit 5,78% Tagesplus - Chartanalyse und Prognose

Am Xetra-Schluss am 21.07.2026 standen 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien Verluste verbuchten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Infineon Aktie, die um 6,47% zulegen konnte. Dahinter folgten Siemens Energy mit einem Plus von 4,42% sowie Siemens mit einem Kursgewinn von 3,06%.

► GEA Group WKN: 660200 | ISIN: DE0006602006 | Ticker: G1A (Xetra)

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die GEA-Group Aktie war mit einem Plus von 5,78% der stärkste DAX Gewinner .

war mit einem Plus von 5,78% der stärkste . Der Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200 verbessert das technische Chartbild deutlich.

Oberhalb von 65,60 EUR rücken das Jahreshoch und das offene Gap bei 66,30 EUR in den Fokus.

Am gestrigen Handelstag (22.07.2026) schlossen im DAX 30 Aktien im Plus, während zehn Werte den Handel mit Verlusten beendeten.

Die Liste der DAX Gewinner wurde von der GEA-Group Aktie angeführt. Das Papier gewann zum Xetra-Schluss 5,78%. Dahinter folgten Airbus mit einem Plus von 4,42% sowie die Commerzbank mit einem Kursgewinn von 2,83%.

GEA-Group Aktie ist stärkster DAX Gewinner

Die GEA-Group Aktie legte am Mittwoch um 5,78% zu und war damit der größte DAX Gewinner des Tages.

GEA-Group Aktie im Chartcheck - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die GEA-Group Aktie erreichte Mitte August 2025 ihr damaliges Jahreshoch bei 66,80 EUR. Anschließende Gewinnmitnahmen fielen vergleichsweise moderat aus. Ab Ende August bewegte sich das Papier zunächst seitwärts, bevor die Seitwärtsrange Anfang November nach unten verlassen wurde. Die darauffolgende Korrektur verlief kontinuierlich. Nach dem Tief Anfang Dezember stabilisierte sich die Aktie und startete eine Erholungsbewegung. Diese setzte sich auch zu Jahresbeginn fort und führte den Wert bis Ende Februar erneut an das Jahreshoch bei 66,15 EUR. Im Anschluss kam es erneut zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs in den Bereich von 60 EUR zurückführten. Nachdem diese Marke Ende April unterschritten wurde, bildete die Aktie zunächst ein Jahrestief aus. Von dort aus setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs wieder nachhaltig über die Marke von 60 EUR führte.

Während der laufenden Erholung hatte die GEA-Group Aktie zunächst Schwierigkeiten, die SMA200 (aktuell 59,88 EUR) nachhaltig zu überwinden. Erst nach mehreren Anläufen gelang der Sprung über diese Durchschnittslinie. Nach einer kurzen Konsolidierung im Bereich der SMA200 folgte gestern ein dynamischer Ausbruch mit einem Gap-up. Bestätigt die Aktie den gestrigen Tagesschlusskurs auch heute, würde sich das bullische Chartbild weiter verbessern. In diesem Fall könnte zunächst das offene Gap bei 65,60 EUR geschlossen werden. Anschließend rückt das Jahreshoch wieder in den Fokus. Oberhalb davon wäre ein Anstieg bis zum nächsten offenen Gap bei 66,30 EUR denkbar. Sollten dagegen Gewinnmitnahmen einsetzen, könnten zunächst die SMA20 (aktuell 60,41 EUR) sowie darunter die SMA200 als Unterstützungen dienen. Um den aktuellen Aufwärtstrend nicht zu gefährden, sollte die Aktie spätestens an der SMA20 wieder nach oben drehen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bullisch

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GEA-Group Aktie im Chartcheck - 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Jahreshoch Ende Februar setzte die GEA-Group Aktie zu einer schrittweisen Korrektur an. Zwar wurde der Rücksetzer im März wieder aufgeholt, ein erneuter Anstieg bis in den Bereich von 65 EUR gelang jedoch nicht. In der zweiten Aprilhälfte bestimmten erneut Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen. Erst Anfang Mai stabilisierte sich die Aktie wieder und leitete eine nachhaltige Erholung ein. Im Verlauf dieser Bewegung wurde die SMA200 (aktuell 58,04 EUR) überwunden und anschließend erfolgreich als Unterstützung bestätigt.

Am gestrigen Handelstag sprang die Aktie mit einem Gap-up sowohl über die SMA20 (59,84 EUR) als auch über die SMA50 (60,52 EUR) und konnte sich oberhalb der SMA50 etablieren. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt. Solange sich die GEA-Group Aktie über der SMA50 behauptet, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Die nächsten Kursziele ergeben sich aus den bereits im Tageschart genannten Widerständen. Kommt es zu Rücksetzern, dürfte zunächst die SMA50 Unterstützung bieten. Darunter könnte die SMA20 den Kurs stabilisieren. Ein kurzfristiges Schließen des offenen Gaps wäre zwar möglich, ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das positive Chartbild jedoch wieder eintrüben.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bullisch

Tagesprognose für die GEA-Group Aktie

Unsere Einschätzung für heute: aufwärts

Widerstände

63,30 EUR

63,80 EUR

64,55 EUR

65,60 EUR (Gap)

66,30 EUR (Gap)

Unterstützungen

60,53 EUR

60,52 EUR

60,41 EUR

60,21 EUR

60,05 EUR

59,88 EUR

59,84 EUR

59,15 EUR (Gap)

58,04 EUR

57,71 EUR

56,15 EUR (Gap)

55,15 EUR (Gap)

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FAQ

Warum war die GEA-Group Aktie der größte DAX Gewinner?

Die Aktie legte zum Xetra-Schluss um 5,78% zu und erzielte damit den höchsten Tagesgewinn aller DAX-Werte.

Wie ist die aktuelle Chartprognose für die GEA-Group Aktie?

Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Einschätzung bullisch, solange wichtige Unterstützungen halten.

Welche Kursmarken sind bei der GEA-Group Aktie wichtig?

Auf der Oberseite liegen wichtige Ziele bei 65,60 EUR und 66,30 EUR. Unterstützungen befinden sich insbesondere bei 60,52 EUR, 60,41 EUR und 59,88 EUR.