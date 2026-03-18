💡 Für Anfänger empfehlen sich kleine Einstiegsbeträge, seriöse regulierte Anbieter und ein grundlegendes Verständnis vor der ersten Investition.

💡 Der Kryptomarkt ist hochvolatil. Chancen auf hohe Renditen stehen Risiken bis hin zum Totalverlust gegenüber.

💡 Bitcoin und Ethereum dominieren den Markt durch hohe Liquidität und Bekanntheit, doch auch andere Coins können je nach Anwendungsfall interessant sein.

💡 Die Wahl der richtigen Methode hängt von deinen Zielen ab: Langfristiges Halten erfordert andere Lösungen als kurzfristiges Trading.

💡 Kryptowährungen zu kaufen bedeutet nicht automatisch, echte Coins zu besitzen. Neben dem direkten Kauf gibt es Alternativen wie CFDs, ETFs oder Krypto Aktien.

Die zentrale Frage dabei: Worauf kommt es wirklich an, wenn du Kryptowährung kaufen willst?

Dieser Ratgeber gibt dir Orientierung im Krypto-Dschungel. Du erfährst, welche Möglichkeiten es gibt, Kryptowährung zu kaufen, worauf du achten solltest und wie du typische Anfängerfehler vermeidest.

Die große Auswahl an Coins, Handelsplattformen und Apps sorgt gerade bei Einsteigern für Unsicherheit. Hinzu kommt die hohe Volatilität des Marktes, die Chancen und Risiken gleichermaßen mit sich bringt.

Kryptowährungen zu kaufen ist längst kein Nischenthema mehr. Immer mehr Menschen möchten in Bitcoin, Ethereum oder andere digitale Währungen investieren, stehen dabei aber vor einer Fülle an Fragen: Welche Plattform ist die richtige? Soll ich echte Coins kaufen oder reicht ein Derivat? Und welche Kryptowährung hat überhaupt Potenzial?

Kryptowährungen sind rein digitale Werteinheiten, die mit Hilfe von Kryptografie gesichert und meist über ein dezentrales Computernetzwerk übertragen und verwaltet werden. Sie kommen dabei ohne zentrale Instanz wie eine Bank aus, Transaktionen laufen direkt zwischen Nutzern und werden in einem öffentlichen, verteilten Register gespeichert.

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Was bedeutet es eigentlich, Kryptowährungen zu kaufen?

Bevor du in den Kryptomarkt einsteigst, solltest du verstehen, was hinter dem Konzept vom Kryptowährungskauf genau steckt und welche unterschiedlichen Wege es gibt.

Kryptowährung kaufen vs. Krypto handeln – wo liegt der Unterschied?

Wenn vom Kryptowährungskauf die Rede ist, sind oft unterschiedliche Dinge gemeint. Der klassische Kauf zielt darauf ab, echte Coins zu erwerben und langfristig zu halten. Diese Strategie, oft als „Hodl" bezeichnet, setzt auf den langfristigen Wertzuwachs der digitalen Währung. Die Coins werden in einem Wallet verwahrt und erst nach Monaten oder Jahren wieder verkauft.

Kryptos zu handeln hingegen beschreibt das aktive, kurzfristige Krypto Trading. Hier geht es darum, von Kursschwankungen zu profitieren, Positionen innerhalb von Tagen, Stunden oder sogar Minuten zu öffnen und zu schließen.

Trader nutzen dabei häufig Derivate wie CFDs (Contracts for Difference), die keinen echten Coin-Besitz erfordern, aber schnelle Reaktionen auf Marktbewegungen ermöglichen.

Bedeutet, Kryptowährungen zu kaufen, automatisch, echte Coins zu besitzen?

Wie gerade schon gesehen: nein. Und diese Unterscheidung ist wichtig, da es tatsächlich drei Wege gibt, um Kryptowährungen zu kaufen.

Beim direkten Kauf über eine Krypto Börse erwirbst du tatsächlich die jeweilige Kryptowährung. Du bist Eigentümer der Coins und benötigst ein Wallet zur sicheren Verwahrung. Indirekter Kauf durch Handel eines Krypto CFDs: Ein CFD ist ein Finanzinstrument, das es Anlegern ermöglicht, auf die Kursentwicklung einer bestimmten Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum zu spekulieren, ohne diese tatsächlich zu besitzen. So partizipierst du an der Wertentwicklung, ohne dich um Wallets, Private Keys oder die technische Sicherheit kümmern zu müssen. Weitere indirekte Wege: Du kannst auch Krypto kaufen, indem du dich an Unternehmen beteiligst, die in dem Sektor tätig sind.

Krypto Aktien sind Anteile an Unternehmen, die im Blockchain Sektor tätig sind.

sind Anteile an Unternehmen, die im Blockchain Sektor tätig sind. Krypto ETFs und ETNs: Sowohl Krypto ETFs (Exchange Traded Funds) als auch Krypto ETNs (Exchange Traded Notes) bilden die Kursentwicklung von Kryptowährungen oder eines Korbs von Krypto Vermögenswerten ab.

Alle diese Varianten ermöglichen eine Beteiligung am Kryptomarkt, ohne echte Coins zu halten.



Welche Kryptowährungen werden am häufigsten gekauft?

Die Auswahl an Kryptowährungen ist riesig, doch einige wenige dominieren den Markt. Hier bekommst du Orientierung, die dir die Auswahl erleichtern soll.

Bitcoin, Ethereum & Co. – warum dominieren große Coins?

Bitcoin ist die erste, bekannteste und am weitesten verbreitete Kryptowährung, was ihr im Vergleich zu anderen Kryptowährungen ein höheres Maß an Liquidität und Marktanerkennung verleiht. Diese Eigenschaften machen Bitcoin für viele Anleger zum Einstiegspunkt in den Kryptomarkt.

Ethereum folgt als zweitgrößte Kryptowährung und unterscheidet sich durch seine Funktionalität: Die Ethereum Blockchain ermöglicht Smart Contracts und dezentrale Anwendungen, was ihr einen eigenständigen Anwendungsfall jenseits der reinen Wertspeicherung verleiht.

Weitere bekannte Coins wie Ripple (XRP), Litecoin, Cardano oder Solana haben jeweils eigene Anwendungsfälle und Communities. Ihre Bekanntheit und Liquidität sind jedoch geringer als bei Bitcoin und Ethereum, was sich in höherer Volatilität und breiteren Spreads (die Spanne zwischen Ver- und Ankaufspreis) niederschlagen kann.

Welche Kriterien helfen bei der Auswahl einer Kryptowährung?

Bei der Frage, welche Kryptowährung sinnvoll für den Kauf sein könnte, helfen objektive Kriterien. Die Marktkapitalisierung gibt Aufschluss über die Größe einer Kryptowährung und wie etabliert sie ist. Höhere Marktkapitalisierung bedeutet in der Regel höhere Liquidität und geringere Anfälligkeit für extreme Kursschwankungen.

Der Use Case, also wie die Währung praktisch angewendet werden kann, ist ebenfalls relevant: Löst die Kryptowährung ein reales Problem? Hat sie einen technologischen Vorteil? Ein klar definierter Anwendungsfall verleiht einer Kryptowährung den ihr eigenen, ihren intrinsischen Wert.

Schließlich spielt die Liquidität eine Rolle: Kannst du die Kryptowährung jederzeit kaufen und verkaufen, ohne damit selbst den Kurs zu beeinflussen? In einem liquiden Markt gibt es viele Käufer und Verkäufer, sodass deine Order sofort zum gewünschten Preis ausgeführt wird.

Welche Kryptowährung sollte man 2026 kaufen?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, da sie von individuellen Zielen und Risikobereitschaft abhängt. Was sich sagen lässt: Die meistgehandelten Kryptowährungen bleiben Bitcoin und Ethereum.

Bei XTB findest du unter anderem folgende Krypto CFDs. Bitte beachte, dass es sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung handelt.

Mit dieser Auswahl an Dutzenden CFDs kannst du auf die Kursentwicklung der wichtigsten Kryptowährungen spekulieren, ohne echte Coins kaufen und verwahren zu müssen.



Wie funktioniert der Krypto-Kauf? Diese Möglichkeiten gibt es

Je nach Ziel und Erfahrung stehen dir verschiedene Wege offen. Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie jede Variante funktioniert.

So kaufst du echte Kryptowährungen

Der direkte Kauf echter Coins erfolgt über eine Krypto Börse.

Zunächst eröffnest du ein Konto bei der Plattform deiner Wahl und durchläufst die Identitätsprüfung. Nach erfolgreicher Verifizierung zahlst du Geld ein, meist per Überweisung oder Kreditkarte. Dann wählst du die gewünschte Kryptowährung aus, gibst den Betrag ein und führst den Kauf durch. Die erworbenen Coins werden in deinem Börsen Wallet gutgeschrieben.

Für maximale Sicherheit empfiehlt es sich, die Coins anschließend in ein eigenes Wallet zu übertragen, dessen Private Key nur du kontrollierst.

So kaufst du Kryptowährungen über CFDs

Beim Handel mit Kryptowährungen über CFDs kannst du auf Kursbewegungen setzen, ohne die zugrunde liegenden Coins direkt zu besitzen und verwahren zu müssen. Der CFD Handel erfolgt über Online Broker.

Der Ablauf ist unkompliziert:

Du eröffnest ein Konto bei dem Broker deiner Wahl, durchläufst die Verifizierung und zahlst Geld ein. In der jeweiligen elektronischen Handelsplattform wählst du den gewünschten Krypto CFD aus. Anschließend legst die Positionsgröße fest und platzierst deine Order.

Mit 0% Orderkommission im CFD Handel, marktführenden Spreads (ab 0,22 % des Marktpreises), sicherer Regulierung und Aufsicht (zum Beispiel durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) und Zugang zu Krypto CFDs bei minimalen Mindesttransaktionsgrößen, bietet XTB eine günstige, transparente und sicherere Möglichkeit zum Kauf von Kryptowährungen.

Zudem ist kein Wallet nötig, der Handel ist auch am Wochenende durchführbar und das kostenlose Demokonto von XTB ermöglicht es dir, alles zunächst ohne Risiko zu üben.

Indirekt investieren: ETFs und Krypto Aktien

Wer nicht unmittelbar in Coins oder CFDs investieren möchte, kann über Krypto Aktien oder ETFs sozusagen auf Umwegen am Markt partizipieren. Krypto Aktien sind Wertpapiere von Unternehmen, die direkt oder indirekt mit der Blockchain Technologie oder Kryptowährungen verbunden sind.

Beispiele hierfür sind bekannte Namen wie:

Coinbase (COIN.US), ein Krypto Exchange Betreiber.

(COIN.US), ein Krypto Exchange Betreiber. Strategy Inc. (MSTR.US) (bis August 2025 als MicroStrategy bekannt), eine Investmentfirma, die einen erheblichen Teil ihres Kapitals in Bitcoin investiert hat.

(MSTR.US) (bis August 2025 als MicroStrategy bekannt), eine Investmentfirma, die einen erheblichen Teil ihres Kapitals in Bitcoin investiert hat. Riot Platforms (RIOT.US) und Marathon Digital Holdings (MARA.US), beides Mining-Unternehmen.

(RIOT.US) und (MARA.US), beides Mining-Unternehmen. Nvidia (NVD.DE), ein Chiphersteller der mit Chips für Mining Hardware in der Kryptobranche mitmischt.

Echte Exchange Traded Funds (ETFs) auf Kryptowährungen gibt es nicht, da sie den UCITS-Richtlinien nicht entsprechen. Alternativ kann aber zum Beispiel ein ETF, der auf Unternehmen aus dem Blockchainsektor aufbaut, gekauft werden.

Dazu gehört zum Beispiel der VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE), der den MVIS Global Digital Assets Equity Index nachbildet.

Ergänzend lassen sich auch ausgewählte Krypto ETNs handeln. Im Gegensatz zu ETFs ist ein ETN eine Inhaberschuldverschreibung, also ein Schuldtitel der emittierenden Bank. Du besitzt damit kein Fondsvermögen und kein Eigentum an den Basiswerten, sondern einen Anspruch auf Rückzahlung deines investierten Geldes abhängig von der jeweiligen Index--Entwicklung. Dabei besteht ein Emittenten-- bzw. Kontrahentenrisiko.

Kurz gesagt sind ETNs börsengehandelte Wertpapiere, die die Kursentwicklung von Kryptowährungen nachvollziehen und sich besonders für mittel bis langfristige Investments eignen. Ein Beispiel ist der VanEck Crypto Leaders ETN (VT0P.DE), der ein breites Krypto Portfolio abbildet.

Welche Variante passt zu welchem Anlegertyp?

Die Wahl hängt von deinen Zielen ab. Du glaubst an die langfristige Wertsteigerung bei Kryptowährungen und bist bereit, die Verwahrung selbst zu übernehmen oder über regulierte Produkte zu investieren? Für langfristiges Halten eignen sich echte Coins oder Krypto ETNs.

Falls du eine aktive Rolle übernehmen möchtest, bieten sich für den aktiven Handel CFDs an. Sie sind ideal, wenn du bei kurzfristigen Kursbewegungen sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen möchtest. Außerdem benötigst du kein Wallet.

Für Portfolio-Diversifikation ohne direkten Krypto Besitz sind Krypto Aktien interessant. Du investierst in Unternehmen des Blockchain Sektors und profitierst indirekt vom Marktwachstum, trägst aber auch unternehmensspezifische Risiken.



Welche Chancen und Risiken hat es, eine Kryptowährung zu kaufen?

Der Kryptomarkt bietet Potenzial, aber auch erhebliche Risiken. Eine Abwägung von beidem ist wichtig, um mit realistischen Erwartungen an den Kauf von Kryptowährungen heranzugehen.

Welche Chancen bieten Kryptowährungen?

Kryptowährungen haben in der Vergangenheit erhebliche Wertsteigerungen erfahren. Bitcoin etwa stieg von wenigen Cent auf zeitweise über 100.000 US-Dollar. Diese Dynamik lockt Anleger an, die auf vergleichbare Entwicklungen hoffen.

Darüber hinaus bietet der Kryptomarkt Innovationskraft. Blockchain Technologie findet zunehmend Anwendung in Bereichen wie Finanzen, Logistik und mehr. Wer früh investiert, kann von dieser Entwicklung profitieren.

Die Marktzyklen des Kryptomarktes können dabei Chancen für geduldige Anleger bieten. Auf Bärenmärkte folgten historisch betrachtet bislang neue Höchststände. Zudem ermöglichen Kryptowährungen eine Diversifikation des Anlageportfolios, da ihre Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien häufig gering ist.

Als Anleger solltest du in jedem Fall immer daran denken, dass das, was für alle Vermögenswerte gilt, auch bei Krypto wichtig ist: Gewinnchancen, die in der Vergangenheit realisiert wurden, sind keine Garantie dafür, dass sich dasselbe in der Zukunft wiederholt.

Welche Risiken solltest du kennen?

Die Volatilität ist das offensichtlichste Risiko. Die Preise von Kryptowährungen können innerhalb von Tagen oder sogar Stunden um zweistellige Prozentsätze variieren. Das Totalverlustrisiko ist real, insbesondere bei kleineren, weniger etablierten Coins.

In der Vergangenheit hat es auch mehrere Fälle von Betrug (zum Beispiel der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX des Gründers Sam Bankman-Fried) oder von gescheiterten Krypto-Projekten aufgrund von Designfehlern oder anderen Schwierigkeiten gegeben.

Zudem können regulatorische Veränderungen den Markt erheblich beeinflussen. Verbote, Einschränkungen oder neue Steuergesetzgebung in wichtigen Märkten haben in der Vergangenheit zu starken Kurseinbrüchen geführt.

Bei CFDs kommt das Hebelrisiko hinzu. Im Fall von XTB können Privatkunden Kryptowährungen mit einem maximalen Hebel von 1:2 handeln. Der Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, was bei ungünstiger Marktentwicklung zu schnellen Verlusten führen kann.

Wie kannst du Risiken beim Krypto-Kauf reduzieren?

Streuung, also die Diversifikation des Anlageportfolios, ist ein bewährtes Mittel zur Risikoreduktion. Setze nicht alles auf eine Kryptowährung, sondern verteile dein Investment auf mehrere Assets oder kombiniere verschiedene Anlageformen. Beginne mit kleinen Beträgen, deren Verlust du im Extremfall verkraften könntest. So sammelst du Erfahrung, ohne deinen Kapitalstock zu gefährden. Wähle seriöse, regulierte Anbieter. XTB ist seit über zwei Jahrzehnten im Markt aktiv und wird von verschiedenen Aufsichtsbehörden in Deutschland und auf EU-Ebene reguliert. Das sowie Transparenz bei der Handelsausführung und den Kosten bieten Anlegern zusätzliche Sicherheit.

Am Ende des Tages ist ein wertvoller Grundsatz: Investiere nur in das, was du auch verstehst. Bevor du Geld einsetzt, solltest du die Funktionsweise von Kryptowährung und anderen Finanzprodukten grundlegend verstanden haben.



Kryptowährung kaufen für Anfänger: Worauf solltest du besonders achten?

Der Einstieg in den Kryptomarkt muss nicht kompliziert sein, wenn du einige Grundregeln beachtest.

Mit welchem Betrag solltest du starten?

Für Anfänger gilt: Beginne klein. Investiere nur Geld, dessen Verlust du finanziell und emotional verkraften könntest. Der Kryptomarkt ist volatil, und gerade am Anfang wirst du Fehler machen und daraus lernen.

Viele Plattformen ermöglichen den Einstieg bereits mit geringen Beträgen, auch bei XTB. Das macht es deutlich leichter, einen Anlagebetrag über mehrere Kryptos zu verteilen und dass Risiko so zu streuen. Auf diesem Weg kannst du erste Erfahrungen sammeln, ohne zu viel Kapital zu riskieren. Mit wachsendem Wissen und Erfahrung kannst du dein Engagement dann schrittweise erhöhen.

So hilft XTB dir beim Einstieg

XTB bietet Anfängern mehrere Vorteile. Die hauseigene Handelsplattform von XTB ist intuitiv bedienbar und ermöglicht den Handel von unterwegs. XTB bietet außerdem ein kostenloses Demokonto an, mit dem gerade Anfänger, die Krypto kaufen möchten, die Plattform und den Handel testen können, ohne echtes Geld zu riskieren.

Das Angebot umfasst neben Krypto CFDs auch Krypto Aktien sowie Krypto ETNs für mittel bis langfristige Investments. So kannst du verschiedene Strategien über eine einzige Plattform und in einem Handelskonto umsetzen.

Ergänzend stehen Lernmaterialien wie Webinare, Tutorials und Marktanalysen zur Verfügung. Der deutschsprachige Kundenservice unterstützt dich jederzeit zum Beispiel bei der Lösung technischer Fragen zu der Handelsplattform.

Und nicht zuletzt sorgt die transparente Kostenstruktur von XTB, bei der es keine versteckten Gebühren gibt, dafür, dass du deine Finanzen bei jeder Transaktion im Blick hast.

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