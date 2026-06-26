WIG20 giełda nurkuje 1,5% 📉 Creotech i Scanway kontynuują wyprzedaż

Wobec spadków na globalnych parkietach giełd, WIG20 nie oparł się sile sprzedających i spada dziś o ponad 1,5%. Najmocniej wśród firm z WIG20, bo blisko 3% tracą akcje Allegro, KGHM-u, a akcje Tauronu i PGE cofają się blisko 2% po wczorajszym skoku; akcje Grupy Kęty i Zabka Group notują niewielki wzrost. Na nastroje Wall Street przed weekendem nie wpłyną raczej drugorzędne dane z USA tj. odczyty zapasów (14:30) oraz nastroje konsumentów i oczekiwania inflacyjne (16:00).

Zyskują akcje Artifex Mundi, Pekabexu oraz Action, Answear, Enter Air i Syn2Bio

Tracą walory firm kosmicznych Creotech i Scanway, słabo wygląda także Creotech Quantum, Bumech i Medical Algorithmics

Wykres W20 (interwał D1)

Kontrakt znajduje się w środkowym przedziale wzrostowego kanału cenowego, którego dolną granicę wyznacza poziom 3300 punktów, wsparty dodatkowo przez EMA200 (czerwona linia), a górą okolice 3800 punktów - górna granica kanału wsparta reakcjami cenowymi z początku czerwca.

Źródło: xStation5

Coraz więcej inwestorów przygotowuje się na spadki na GPW?

Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów Inwestorów (INI), publikowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, pokazuje wyraźną zmianę struktury nastrojów na warszawskiej giełdzie. Choć inwestorzy nastawieni optymistycznie nadal stanowią największą grupę, ich przewaga nad pesymistami stopniowo maleje.

Odsetek respondentów oczekujących wzrostów na GPW w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy wynosi obecnie 44% , co oznacza niewielki wzrost o 0,4 pkt proc. względem poprzedniego tygodnia.

, co oznacza niewielki wzrost o względem poprzedniego tygodnia. Znacznie bardziej zauważalna jest jednak zmiana po stronie niedźwiedzi. Odsetek inwestorów spodziewających się spadków wzrasta o 2,7 pkt proc., do 30%, podczas gdy udział inwestorów neutralnych spada z 29,1% do 26%.

Taka struktura odpowiedzi sugeruje, że część uczestników rynku przestaje oczekiwać przedłużającej się konsolidacji i zaczyna zajmować bardziej zdecydowane stanowisko. W ostatnim tygodniu większa grupa inwestorów przechodzi z obozu neutralnego do pesymistycznego, co może świadczyć o rosnących obawach dotyczących krótkoterminowych perspektyw rynku. Jednocześnie warto zauważyć, że byki nadal pozostają największą grupą uczestników badania, co oznacza, że długoterminowy optymizm wobec polskiego rynku akcji nie zanika. Rosnący udział niedźwiedzi może jednak przełożyć się na większą ostrożność inwestorów oraz wzrost zmienności notowań w przypadku pojawienia się negatywnych impulsów makroekonomicznych lub geopolitycznych. W cotygodniowej ankiecie uczestniczy ponad 350 inwestorów, a respondenci określają swoje oczekiwania dotyczące kierunku rynku w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy.

Wykres Artifex Mundi (D1)

Akcje zareagowały wzrostami na ostatnią rekomendację Erste, która wskazała poziom 28,2 PLN jako docelowy dla akcji spółki gamingowej, wobec 27,5 PLN w poprzedniej rekomendacji. Akcje znajdują się powyżej 200 i 50-sesyjnych średnich wskazując na silne momentum wzrostowe, ale zareagowały cofnięciem w pobliżu poprzedniej reakcji cenowej, przy 24 PLN (lokalne szczyty). Kluczowym wsparciem pozostaje ok. 19 - 20 PLN, a oporem poziom 24 PLN za akcję.

Źródło: xStation5

Creotech kontynuuje impuls spadkowy i tracji już o blisko 35% względem lokalnych szczytów z początku miesiąca. Jednocześnie poziomy te na spółce widziane były ostatnio 18 maja więc wciąż mówimy tylko o przyspieszonej realizacji zysków po silnych wzrostach.

Źródło: xStation5