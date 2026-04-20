Dosiahne Wall Street nové rekordné maximum? 🗽 To hlavné zo sezóny tržieb indexu S&P 500

Americká sezóna tržieb odštartovala výrazne silnejšie, než trh očakával, a prvé dáta spoločnosti FactSet ukazujú, že americké firmy vstupujú do výsledkového obdobia s jasnou prevahou nad odhadmi analytikov. V tejto fáze podľa FactSetu zverejnilo výsledky za 1Q 2026 približne 10 % spoločností z indexu S&P 500 a až 88 % z nich prekonalo odhady zisku na akciu (EPS). To je výrazne nad päťročným aj desaťročným priemerom a prináša solídny obraz o kondícii amerických firiem na začiatku najdôležitejšej časti výsledkovej sezóny. Dôležité je, že dobre nevyzerajú len zisky — držia sa aj tržby, čo podporuje názor, že túto sezónu neťahá iba EPS. Solídne sú aj dáta na úrovni top-line, ktoré investori často oceňujú ešte viac, pretože odrážajú skutočnú silu biznisu, a nie len znižovanie nákladov alebo optimalizáciu marží.
Hlavné body sezóny tržieb indexu S&P 500
Rovnako dôležitá je aj veľkosť pozitívnych prekvapení. V súhrne firmy reportujú zisky o 10,8 % nad očakávaniami, zatiaľ čo päťročný priemer predstavuje 7,3 % a desaťročný priemer 7,1 %. Za zmienku stojí, že tieto historické priemery odrážajú výsledky celej sezóny pre všetkých 500 spoločností, nie iba pre časť firiem, ktoré zatiaľ reportovali, čo robí súčasné čísla ešte výraznejšími.
Doteraz zverejnilo 84 % spoločností z indexu S&P 500 tržby nad odhadmi, pričom päťročný priemer je 70 % a desaťročný priemer 67 %. Súhrnné pozitívne prekvapenie na úrovni tržieb dosahuje 2,0 % — v súlade s päťročným priemerom, no nad desaťročným priemerom 1,5 %.
Kombinované tempo rastu tržieb za 1. štvrťrok aktuálne dosahuje 9,9 %, oproti 9,8 % pred týždňom aj na konci marca. Zmena je síce malá, ale symbolicky dôležitá — potvrdzuje, že zlepšenie výsledkov je podporené skutočným rastom predajov. Ak tento trend vydrží, pôjde o najsilnejší rast tržieb indexu S&P 500 od 3Q 2022, keď index zaznamenal rast o 11,0 %.
Medzitým sa kontrakt na S&P 500 (US500) na začiatku nového obchodného týždňa drží nad úrovňou 7 100 bodov a obchoduje sa približne 7 % nad svojím EMA200 (EMA200, červená línia).
Zdroj: xStation5
Silný štart, ale bez zmeny širšieho kvartálneho obrazu
Na prvý pohľad môže situácia pôsobiť trochu paradoxne. Na jednej strane index dnes vykazuje silnejšie tržby než pred týždňom. Na druhej strane však v porovnaní s koncom marca — teda so záverom prvého štvrťroka — zostáva celkové tempo rastu bez zmeny. Kombinované tempo rastu tržieb, ktoré spája už zverejnené výsledky s odhadmi pri firmách, ktoré ešte len budú reportovať, aktuálne dosahuje 13,2 %, oproti 12,2 % pred týždňom, ale je totožné s úrovňou zaznamenanou 31. marca.
Ak sa toto tempo udrží, pôjde už o šiesty kvartál po sebe s dvojciferným medziročným rastom tržieb indexu S&P 500. To by podčiarklo mimoriadnu odolnosť amerických firiem napriek zvýšeným úrokovým sadzbám, nákladovým tlakom a nerovnomernému ekonomickému rastu.
Financie a komunikačné služby vedú, energetika zaostáva
Zlepšenie zaznamenané počas posledného týždňa bolo ťahané predovšetkým pozitívnymi prekvapeniami v sektoroch financie a komunikačné služby. Práve tieto dva segmenty poskytli najväčšiu podporu celkovému rastu tržieb indexu. Časť tohto pozitívneho efektu však bola vykompenzovaná revíziami odhadov smerom nadol v sektore energetiky.
Pri pohľade na širšie obdobie od 31. marca bol pozitívny príspevok zo strany sektorov financie a komunikačné služby vyvážený slabším vývojom v sektoroch energetika a zdravotná starostlivosť. V praxi to znamená, že hoci sa trh v krátkodobom horizonte zlepšil, v porovnaní so svojím východiskovým bodom na konci štvrťroka sa výraznejšie neposunul.
Na úrovni sektorov vykazuje alebo by malo vykázať medziročný rast tržieb osem z jedenástich sektorov. Medzi lídrov naďalej patria:
- Technológie (Information Technology)
- Materiály a priemyselní výrobcovia
- Financie
- Utility
Na opačnej strane stoja tri sektory, pri ktorých sa očakáva pokles tržieb, pričom najslabší vývoj vykazujú:
- Energetika
- Zdravotná starostlivosť
Zdroj: FactSet
Financie opäť v hlavnej úlohe
Na úrovni tržieb, podobne ako pri ziskoch, priniesol najväčší pozitívny príspevok k celkovému zlepšeniu indexu sektor financie. Práve banky a finančné inštitúcie nesú hlavný podiel na tom, že celkové tržby trhu teraz vyzerajú o niečo lepšie než pred týždňom aj na konci marca.
Dôležité je, že rast tržieb pôsobí vyrovnanejšie než rast ziskov. Podľa FactSetu vykazuje alebo by malo vykázať medziročný rast tržieb všetkých jedenásť sektorov. Najsilnejší vývoj vykazujú:
- Information Technology
- Communication Services
- Financials
To naznačuje, že rast tržieb je široko rozložený a nie je obmedzený len na niekoľko veľkých technologických firiem.
Valuácie zostávajú zvýšené
Silná sezóna tržieb neznamená, že je trh lacný. Práve naopak — solídne výsledky prichádzajú v prostredí už zvýšených valuácií. Ukazovateľ forward P/E na nasledujúcich 12 mesiacov pre index S&P 500 aktuálne dosahuje 20,9, na základe stredajšej záverečnej ceny a odhadov budúceho EPS. To je nad päťročným priemerom 19,9 aj nad desaťročným priemerom 18,9. Zároveň je to viac než úroveň 19,7, zaznamenaná na konci prvého štvrťroka 31. marca.
To ukazuje, že trh nielen započítava pokračujúci rast tržieb, ale robí to s rastúcou dôverou. Tým zároveň rastie latka pre firmy. V nasledujúcich týždňoch už nemusí stačiť len prekonať konsenzuálne odhady — investori budú pozorne sledovať kvalitu tržieb, marže, výhľad aj komentáre manažmentu k druhej polovici roka.
Trh sa už pozerá za hranicu 1Q
Analytici sa zjavne pozerajú ďalej než len na prvý štvrťrok. Očakávania pre zvyšok roka 2026 zostávajú ambiciózne, keď sa predpokladá rast tržieb o 20,1 % v 2Q, o 22,2 % v 3Q a o 19,9 % v 4Q. Za celý rok sa očakáva medziročný rast tržieb o 18,0 %.
Ide o silné projekcie, no zároveň zvyšujú tlak na firmy. Čím vyššie sú očakávania, tým menší je priestor na sklamanie. Aktuálne prichádzajúce dáta podporujú pozitívny príbeh, ale s postupom sezóny bude trh pravdepodobne čoraz selektívnejší.
Zdroj: FactSet
Najnáročnejšia časť sezóny ešte len príde
Doteraz boli zverejnené výsledky len približne pri jednej desatine spoločností z indexu S&P 500, čo znamená, že najdôležitejšia fáza sezóny je stále pred nami. V nadchádzajúcom týždni má zverejniť výsledky za prvý štvrťrok celkovo 93 spoločností z indexu, vrátane 7 firiem z Dow Jonesu. Práve táto vlna bude rozhodujúca pre to, či sa súčasné pozitívne momentum premení na trvalejší trend.
Zatiaľ je záver pomerne jasný: americká sezóna tržieb začala silno, s nadpriemerne výraznými pozitívnymi prekvapeniami a solídnym rastom tržieb aj výnosov. Výzvou však zostáva, že veľká časť tejto sily je už v trhových cenách započítaná. Nadchádzajúce týždne tak preveria nielen výkonnosť firiem, ale aj to, či je Wall Street stále ochotná platiť prémiu za rast.
