⬆️Graf dňa – US500 rastie na historické maximá! (16.04.2026)

- US500 na historických maximách: Index prerazil hranicu 7 000 bodov a testuje úroveň 7 050, pričom ho podporujú nádeje na deeskaláciu konfliktu s Iránom a možné znovuotvorenie Hormuzského prielivu.
- Silné bankové tržby: Giganti z Wall Street vrátane Goldman Sachs a Citi odštartovali výsledkovú sezónu nad očakávania, podporení oživením v investičnom bankovníctve a aktivitou v oblasti M&A.
- Silná dynamika technologického sektora: Rekordné zisky spoločnosti TSMC (+58 % y/y) zlepšujú sentiment naprieč AI sektorom pred dnešnými výsledkami spoločnosti Netflix, pri ktorých trh očakáva ďalší rast počtu predplatiteľov a efektívnu monetizáciu.
US500 v utorok prerazil nad hranicu 7 000 bodov a počas stredajšej seansy následne dosiahol nové historické maximá v očakávaní začiatku rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi. US500 aktuálne testuje oblasť 7 050 bodov, čo znamená už štvrtú po sebe idúcu seansu silného rastu. Hlavným motorom je, samozrejme, nádej na ukončenie konfliktu v Iráne. Samotný Irán naznačuje, že v prípade pozitívneho výsledku rokovaní je pripravený umožniť využitie ománskych vôd na otvorenie Hormuzského prielivu so zárukou, že lode nebudú napadnuté.
Napriek tomu sú z pohľadu celej Wall Street kľúčové aj firemné finančné výsledky. Bankový sektor zaznamenal solídny štart výsledkovej sezóny za Q1 2026, a to predovšetkým vďaka pôsobivému oživeniu investičného bankovníctva a aktivity v oblasti M&A. Goldman Sachs trh pozitívne prekvapila, keď oznámila rast poplatkov z investičného bankovníctva o 48 % a rekordné výnosy z obchodovania s akciami, zároveň však negatívne prekvapila v segmente FICC. Citigroup dosiahla najvyššie výnosy za posledných desať rokov a zvýšila zisk o 42 % vďaka efektívnej prevádzkovej transformácii. JPMorgan Chase a Bank of America takisto prekonali odhady zisku, podporené stabilným úrokovým výnosom, hoci v prípade JPMorgan investorov znepokojil vyšší než očakávaný výhlaď výdavkov na zvyšok roka. Wells Fargo si z tejto skupiny viedla najslabšie. Napriek tomu, že prekonala očakávania pri zisku na akciu, sklamala trhy nižšími výnosmi a opatrným výhľaďom pre čistý úrokový výnos (NII), čo odráža rozdielny dosah dlhodobo vysokých úrokových sadzieb na jednotlivé obchodné modely gigantov z Wall Street.
Očakávania pred dnešnými výsledkami spoločnosti Netflix sú vysoké a trh počíta s potvrdením efektivity novej monetizačnej stratégie a obmedzenia zdieľania hesiel. Analytici očakávajú výnosy okolo 12,17 miliardy USD, čo by predstavovalo rast o 15,4 % y/y, a čistý prírastok viac než 4,5 milióna predplatiteľov. Ten má byť ťahaný predovšetkým dynamicky rastúcim reklamným segmentom, ktorý už tvorí významnú časť nových registrácií. Investori budú obzvlášť citliví na údaje o prevádzkovej marži, pri ktorej sa očakáva rekordných 32 %, a tiež na komentáre manažmentu k plánovanému zvyšovaniu cien a rozvoju ponuky živého vysielania.
Na druhej strane už taiwanský gigant TSMC predstavil rekordné výsledky za prvý štvrťrok 2026, ktoré sa stali silným rastovým impulzom pre celý technologický sektor. Spoločnosť zaznamenala pôsobivý medziročný skok čistého zisku o 58 % na úroveň 18,1 miliardy USD pri výnosoch 36 miliárd USD, čo umožnil neutíchajúci dopyt po pokročilých polovodičoch pre umelú inteligenciu. Udržanie hrubej marže na úrovni až 66,2 % potvrdzuje dominantné postavenie TSMC ako kľúčového článku globálneho dodávateľského reťazca v oblasti AI, čo spolu s medziročným rastom tržieb o 40 % stavia spoločnosť do pozície jedného z hlavných príjemcov súčasnej technologickej revolúcie. Hoci TSMC nie je súčasťou indexu S&P 500, patrí medzi najväčšie firmy na svete, obchoduje sa prostredníctvom ADR na NYSE a má obrovský vplyv na sentiment ostatných technologických spoločností.
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
🎥 Výsledková sezóna s XTB: TSMC hlási obrovský nárast zisku, situácia v Iráne zatiaľ nie je problém
Podozrivé stávky na ropu pred Trumpovými obratmi spustili vyšetrovanie 🚨
Dvojitá blokáda v Hormuzskom prielive škrtí lodnú dopravu 🚢
Ranné zhrnutie: Rekordy na Wall Street v očakávaní otvorenia Hormuzského prielivu (16.04.2026)
