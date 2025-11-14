Piatkový pád trhov 🚨

Piatok 14. novembra sa ukázal byť dňom hlbokého precitnutia na globálnych finančných trhoch. V dôsledku zhoršenia nálady investorov sledujeme masívny výpredaj prakticky všetkých tried aktív – od akcií cez komodity až po kryptomeny, čo signalizuje významný posun v prístupe investorov k riziku.
Sentiment na trhu visí na vlásku, keď sa americké trhy pripravujú na otvorenie po masívnych výpredajoch v Európe a Ázii. Hlavná otázka pre investorov znie:
bude otvorenie Wall Street bodom kapitulácie – teda vyčerpaním panických výpredajov a spustením nákupov v prepredaných podmienkach – alebo slabosť bude pokračovať a výpredaj sa ešte prehĺbi?
Zdroj: xStation
Akciový trh čelí jednému z najsilnejších výpredajov od apríla, keď investorov zasiahla trumpovská colná panika. Poklesy futures na S&P 500 a NASDAQ 100 pramenia z kombinácie fundamentálnych a makroekonomických faktorov:
-
Technologický a AI sektor zostáva pod drobnohľadom – narastajúce pochybnosti o valuáciách firiem a reálnej návratnosti miliardových investícií do AI spôsobujú predajný tlak, najmä pri spoločnostiach ako Nvidia, Broadcom a AMD.
-
Klesajúce očakávania ohľadom zníženia sadzieb Fedu – pravdepodobnosť rozhodnutia v decembri klesla z 95 % na približne 50 % – spolu s jestvábim tónom centrálnej banky zvyšujú averziu voči riziku.
Zdroj: Bloomberg Financial LP
Trhy zároveň reagujú na politickú a makroekonomickú neistotu. Historicky dlhé uzavretie americkej vlády spôsobilo oneskorenie vo zverejňovaní kľúčových dát, čo sťažuje hodnotenie stavu ekonomiky. Vo Veľkej Británii oslabuje libru neistota ohľadom financovania fiškálneho deficitu. Slabšie dáta z Číny – priemyselná produkcia vzrástla len o 4,9 % medziročne, čo je najpomalšie tempo za posledných 14 mesiacov – ďalej zvyšujú globálne obavy.
Súčasný výpredaj vedie k rastu indexu volatility VIX a k rotácii kapitálu z rastových akcií do defenzívnejších aktív. Z krátkodobého hľadiska trhy ostávajú opatrné.
Ďalšie poklesy sú možné, ak sa objavia nové negatívne makrosignály alebo ak Fed zachová jastrabí postoj. Investori by mali zvážiť zníženie expozície voči rastovo orientovaným a kapitálovo náročným technologickým firmám a zvýšiť podiel aktív menej citlivých na menovú politiku, pričom by mali sledovať ďalšie makrodáta a komunikáciu centrálnych bánk.
Dnešné obchodovanie však nie je štandardné, pretože ani tradičné „bezpečné prístavy“, ako napríklad zlato, si nevedú lepšie. Zlato aktuálne klesá o 2 % a prepadlo sa pod 4 100 USD za uncu.
Ďalším problémom je Bitcoin, ktorý dnes oslabuje o 5 % a klesol pod úroveň 95 000 USD. Ide o najhlbší pokles tejto kryptomeny od začiatku roka, kedy stratil 33 % zo svojho predchádzajúceho maxima. Aktuálne BTC odpísal už 25 % od vrcholu z úvodu októbra.
Najnovšia vlna výpredajov výrazne zasahuje najmä Bitcoin, ktorý takmer vymazal všetky tohtoročné zisky.
Zdroj: Bloomberg Financial LP
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.