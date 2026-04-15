US OPEN: trh sa pohybuje blízko maxím

Otvorenie amerického trhu prináša nízku volatilitu a obmedzené obchodné rozpätie. Kupci zjavne začínajú strácať momentum na prerazenie ďalšej rezistencie, čo je pochopiteľné vzhľadom na približne 12 % rast od lokálneho minima. Futures na hlavné indexy (US500, US100) sa pohybujú v úzkom pásme okolo 0,2 %.
Výsledková sezóna pokračuje a postupne prichádzajú výsledky z finančného sektora. Zatiaľ čo väčšina bánk a investičných spoločností dokázala vykázať tržby aj zisk nad očakávaniami, v mnohých prípadoch sú výrazne slabšie čisté úrokové marže. Môže ísť o dočasné spomalenie trhu alebo o začiatok štrukturálnejšieho útlmu.
Napriek neistote trh podporujú vyjadrenia D. Trumpa, podľa ktorého je mier v Perzskom zálive len otázkou času.
Makroekonomické dáta:
- Index NY Empire dosiahol hodnotu 11, oproti očakávaniu -0,5 (predchádzajúce: -0,2).
- Neskôr počas dňa investori uvidia aj týždenné údaje o zásobách ropy a destilátov.
- Ku koncu seansy budú zverejnené aj takzvaná Béžová kniha a čisté TIC toky.
- Ďalšie signály môže priniesť aj prejav člena FOMC Bowmana.
US100 (D1)
Cena sa naďalej drží blízko silnej rezistencie v oblasti okolo 26 000 bodov. Trh teraz môže potrebovať konsolidáciu, než bude možný prieraz nad nedávne maximá — tento pohľad podporuje aj zreteľne zvýšené RSI. Ak si chcú kupci udržať iniciatívu, bude potrebné ubrániť aspoň oblasť okolo 25 800 bodov. Odmietnutie na rezistencii by mohlo otvoriť priestor pre hlbšiu korekciu a návrat k úrovni 23,6 Fibonacciho retracementu, prípadne až k úrovni 38,2 Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Broadcom (AVGO.US): Spoločnosť oznámila rozšírenie partnerstva so spoločnosťou Meta v oblasti AI infraštruktúry. Akcie pri otvorení rastú približne o 3 %.
- Robinhood (HOOD.US): Finančná obchodná platforma rastie o viac ako 5 % po tom, čo americký regulátor (SEC) zrušil obmedzenia minimálnych vkladov pre takzvaný day trading.
- Cloudflare (NET.US): Spoločnosť pridáva približne 2 % po získaní pozitívneho odporúčania.
- Micron (MU.US): Viceprezident spoločnosti predal akcie v hodnote 10 miliónov USD; titul oslabuje približne o 2 %.
- Rigetti Computing (RGTI.US): Publikácie spoločnosti Nvidia týkajúce sa nových modelov zameraných na rozvoj kvantových technológií podporujú firmy v tomto sektore. Akcie rastú o viac ako 4 %.
- Snap (SNAP.US): Spoločnosť oznámila prepúšťanie, ktoré sa dotkne 16 % zamestnancov. Cena akcií v predobchodnej fáze rastie asi o 7 %.
