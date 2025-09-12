อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

14 สิงหาคม 2025
17:33

ข่าวเด่น: GDP ยูโรโซนเป็นไปตามคาด 📌 การผลิตภาคอุตสาหกรรมอ่อนตัว

GDP ยูโรโซน (ประมาณการเบื้องต้น) ไตรมาสต่อไตรมาส: 0.1% (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%) เมื่อเทียบรายปี: 1.4% (คาดการณ์ 1.4%, ก่อนหน้า 1.4%) การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม...
14:45

PPI ต่ำกว่าคาด ขณะที่ CPI สวีเดนเป็นไปตามคาด

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ เดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบรายปี (YoY): -0.9% (ก่อนหน้า -0.7%) เมื่อเทียบรายเดือน (MoM): -0.2% (ก่อนหน้า -0.1%) ดัชนีราคาผู้บริโภค...
13:09

สรุปข่าวเช้า

ฟิวเจอร์ดัชนีสหรัฐฯ ซื้อขาย ลดลงในช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่โทนตลาดยุโรปก็อ่อนตัวเช่นกัน หุ้น Cisco (CSCO.US) แทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากรายงานผลประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก...
10:35

โลหะเงินขยับบวก! ราคาซิลเวอร์พุ่งกว่า 1.5% วันนี้

เงินกำลังพุ่ง! ราคาซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในปี 2025 ทำให้เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำผลงานดีที่สุดในตลาดโลก ราคาปัจจุบันใกล้ 38.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์...
10:28

US Open: US2000 แตะระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ท่ามกลางความคาดหวังบวกในวอลล์สตรีท📈 AMD ขึ้น 7%

US2000 เป็นดัชนีที่ขึ้นมากที่สุดในตลาดสหรัฐวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.9% ทรัมป์กำลังพิจารณาผู้สมัครเพิ่มอีก 3 คนสำหรับตำแหน่งประธาน Fed สก็อต...
10:27

ข่าวเด่น:ราคาน้ำมันปรับตัวหลังรายงานสต็อกน้ำมันของ EIA

รายงานสต็อกน้ำมัน EIA: น้ำมันดิบ: +3.036 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -0.912 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า -3.029 ล้านบาร์เรล) น้ำมันเบนซิน: -0.792 ล้านบาร์เรล...
10:25

ผู้ท้าชิงใหม่ 3 คนปรากฏตัวสำหรับตำแหน่งประธาน Fed❗️

CNBC รายงานในบรีฟล่าสุดว่า ขณะนี้รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาผู้สมัคร 11 คน สำหรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งเจอโรม พาวเวลล์จะลงจากตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม...
10:22

รายได้ Cisco Systems: การลงทุนจะช่วยฟื้นการเติบโตได้หรือไม่?

Cisco System (CSCO.US) บริษัทสัญชาติอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมา หลังปิดตลาดวันพุธบน Wall Street...
10:19

ก๊าซธรรมชาติฟื้นตัว 2% หลังตกหนัก

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ของสหรัฐ (NATGAS) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ หลังจากหลายวันที่ผ่านมาเกิดแรงขายหนัก เมื่อวานนี้ ราคาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติลดลงต่ำสุดในรอบ...
10:17

Bessent เรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก EURUSD ขึ้นเหนือ 1.17

Bessent เรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยอย่างมาก EURUSD ขึ้นเหนือ 1.17 Scott Bessent ผู้ใกล้ชิดกับโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ที่อาจได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีคลัง และเป็นหนึ่งในผู้สมัครตำแหน่งประธาน...
10:12

E.ON SE: ผลประกอบการไตรมาสโต การลงทุนโครงข่ายหนุนมุมมองบวก

E.ON SE (EOAN.DE): EBITDA เติบโตแข็งแกร่ง ยืนยันคาดการณ์รายปี – พัฒนาอย่างมั่นคงแม้มีความท้าทายด้านกฎระเบียบ ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025: EBITDA...
09:48

DE40: หุ้นยุโรปดีดตัว; TUI ปรับเพิ่มคาดการณ์การเงิน พุ่ง 5.5% 💡

วันนี้ตลาดการเงินยุโรปมีบรรยากาศเชิงบวก โดยสัญญา DE40 เพิ่มขึ้นกว่า 0.4% และ EU50 บวก 0.51% นักลงทุนตอบรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และจับตาการประชุมระหว่างโดนัลด์...

