ข่าวเด่น: GDP ยูโรโซนเป็นไปตามคาด 📌 การผลิตภาคอุตสาหกรรมอ่อนตัว
GDP ยูโรโซน (ประมาณการเบื้องต้น) ไตรมาสต่อไตรมาส: 0.1% (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%) เมื่อเทียบรายปี: 1.4% (คาดการณ์ 1.4%, ก่อนหน้า 1.4%) การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
GDP ยูโรโซน (ประมาณการเบื้องต้น) ไตรมาสต่อไตรมาส: 0.1% (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%) เมื่อเทียบรายปี: 1.4% (คาดการณ์ 1.4%, ก่อนหน้า 1.4%) การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม...
อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักของนอร์เวย์: 4.25% (คาดการณ์ 4.25%, ครั้งก่อน 4.25%)
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ เดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบรายปี (YoY): -0.9% (ก่อนหน้า -0.7%) เมื่อเทียบรายเดือน (MoM): -0.2% (ก่อนหน้า -0.1%) ดัชนีราคาผู้บริโภค...
สหราชอาณาจักรเผย GDP ไตรมาสล่าสุดแข็งแกร่งกว่าคาด UK GDP QoQ Prelim: 0.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.7%) UK GDP Estimate MoM: 0.4% (คาด 0.2%,...
ฟิวเจอร์ดัชนีสหรัฐฯ ซื้อขาย ลดลงในช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่โทนตลาดยุโรปก็อ่อนตัวเช่นกัน หุ้น Cisco (CSCO.US) แทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากรายงานผลประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก...
ดัชนีสหรัฐ: ขยับขึ้นต่อเนื่องแม้บางส่วนถูกเทขายคืนช่วงครึ่งหลังของวัน US500 แทบไม่เปลี่ยนแปลง US100 ลดลงราว 0.1% US200...
หุ้นจีน (ADRs) ทำผลงานโดดเด่นในตลาดสหรัฐ หุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐ (ADRs) เป็นหนึ่งใน หุ้นทำผลงานดีที่สุดวันนี้ ขณะที่ ฟิวเจอร์สดัชนี HSCEI (CHN.cash)...
เงินกำลังพุ่ง! ราคาซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในปี 2025 ทำให้เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำผลงานดีที่สุดในตลาดโลก ราคาปัจจุบันใกล้ 38.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์...
Rigetti Computing – ผู้นำใหม่ในตลาดควอนตัม? เกี่ยวกับ Rigetti Computing Rigetti Computing จากแคลิฟอร์เนียเป็นนวัตกรในด้าน คอมพิวเตอร์ควอนตัม...
US2000 เป็นดัชนีที่ขึ้นมากที่สุดในตลาดสหรัฐวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.9% ทรัมป์กำลังพิจารณาผู้สมัครเพิ่มอีก 3 คนสำหรับตำแหน่งประธาน Fed สก็อต...
รายงานสต็อกน้ำมัน EIA: น้ำมันดิบ: +3.036 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -0.912 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า -3.029 ล้านบาร์เรล) น้ำมันเบนซิน: -0.792 ล้านบาร์เรล...
CNBC รายงานในบรีฟล่าสุดว่า ขณะนี้รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาผู้สมัคร 11 คน สำหรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งเจอโรม พาวเวลล์จะลงจากตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม...
Cisco System (CSCO.US) บริษัทสัญชาติอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมา หลังปิดตลาดวันพุธบน Wall Street...
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ของสหรัฐ (NATGAS) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ หลังจากหลายวันที่ผ่านมาเกิดแรงขายหนัก เมื่อวานนี้ ราคาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติลดลงต่ำสุดในรอบ...
Bessent เรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยอย่างมาก EURUSD ขึ้นเหนือ 1.17 Scott Bessent ผู้ใกล้ชิดกับโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ที่อาจได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีคลัง และเป็นหนึ่งในผู้สมัครตำแหน่งประธาน...
Ethereum ใกล้แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2021 🚀 Ethereum วันนี้ปรับตัวขึ้นใกล้ 4,700 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งเทียบเท่าระดับสูงสุดตลอดกาลเมื่อเดือนพฤศจิกายน...
E.ON SE (EOAN.DE): EBITDA เติบโตแข็งแกร่ง ยืนยันคาดการณ์รายปี – พัฒนาอย่างมั่นคงแม้มีความท้าทายด้านกฎระเบียบ ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025: EBITDA...
วันนี้ตลาดการเงินยุโรปมีบรรยากาศเชิงบวก โดยสัญญา DE40 เพิ่มขึ้นกว่า 0.4% และ EU50 บวก 0.51% นักลงทุนตอบรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และจับตาการประชุมระหว่างโดนัลด์...
EURUSD ฟื้นโมเมนตัมขาขึ้นวันนี้ หลังโพสต์โซเชียลของทรัมป์เกี่ยวกับการพบผู้นำยุโรปก่อนประชุมปูติน ค่าเงิน EURUSD กลับมาเคลื่อนไหวเชิงบวกอีกครั้งในวันนี้...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม