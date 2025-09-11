CẬP NHẬT MỚI: USD giảm nhẹ sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh; CPI của Mỹ phù hợp dự kiến📌
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 8: CPI: Thực tế 0.4% MoM; Dự kiến 0.3% MoM; Trước đó 0.2%...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Lãi suất tại khu vực đồng euro được ECB giữ nguyên ở mức 2,15%, đúng như dự báo và không thay đổi so với kỳ họp...
Chúng ta đang tiến đến giai đoạn cao điểm của tuần, với số liệu CPI của Mỹ và cuộc họp của ECB, những sự kiện này sẽ quyết định hướng...
Hôm nay, số liệu CPI tháng 8/2025 của Mỹ có thể đóng vai trò then chốt trong việc định hình kỳ vọng chính...
Hôm qua, Bitcoin đã phá vỡ ngưỡng kháng cự ngắn hạn quanh 113.000 USD, đồng thời vượt qua mức Fibonacci thoái lui 23,6%...
Sự kiện quan trọng nhất hôm nay chắc chắn là công bố lạm phát CPI của Mỹ vào lúc 19:30 (giờ VN), dữ liệu này...
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trở lại sau kỳ nghỉ hè với cuộc họp chính sách lãi suất. Với tình...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,3%, mức đóng cửa cao kỷ lục. Chỉ số Nasdaq Composite...
Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc NIO đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD. Công...
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang mở phiên thứ Tư trong sắc xanh, nhờ dữ liệu lạm phát giá sản xuất (PPI)...
Palladium, mặc dù ít phổ biến hơn trong giới đầu tư cá nhân, hôm nay đang tăng hơn 3%. Những ngày gần đây,...
Dữ liệu chính: Dự trữ dầu: 3,94 mb (dự báo: - 1mb; trước đó: 2,42mb) Xăng: 1,46 mb (dự báo: -0,2 mb; trước...
Dữ liệu PPI Mỹ tháng 8: PPI YoY: 2,6% (dự báo 3,3%, kỳ trước 3,3%, điều chỉnh 3,1%) PPI MoM: -0,1% (dự báo 0,3%,...
Inditex (ITX.ES), chủ sở hữu các thương hiệu như Zara, Bershka và Massimo Dutti, đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025...
Giá vàng tăng gần 0,8% hôm nay, trước thềm công bố dữ liệu lạm phát giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ vào...
