سهم الأسبوع – NVIDIA (28.08.2025)

إنفيديا اليوم: رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا

لا تُعدّ إنفيديا اليوم أكبر مُصنّع لمعالجات الرسومات فحسب، بل تُعدّ أيضًا من أبرز اللاعبين في قطاع التكنولوجيا العالمي. على مدار أكثر من عقدين، ساهمت الشركة بفعالية في رسم ملامح سوق أشباه الموصلات، مُركزةً على تطوير وحدات معالجة رسومات مُبتكرة، والتي وجدت تطبيقاتها مع مرور الوقت، ليس فقط في مجال الألعاب والرسوميات، بل أيضًا في مراكز البيانات والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي. بفضل التقنيات المُبتكرة والبنية التحتية المُتقدمة، رسّخت إنفيديا مكانتها كشركة رائدة عالميًا، مع تأثير مُتنامي في تطوير التقنيات الحديثة. تتجاوز القيمة السوقية الحالية للشركة 4 تريليونات دولار أمريكي، مما يضعها ضمن نخبة الشركات الأكثر قيمة في العالم، إلى جانب عمالقة مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون.

أهمية إنفيديا في أسواق رأس المال

تتمتع إنفيديا بمكانة محورية في أسواق رأس المال. تُمثل الشركة حوالي 10% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر ناسداك 100، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة الأسهم الأمريكية، وحوالي 8% من قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مؤشر واسع النطاق على صحة أكبر الشركات الأمريكية. تُظهر هذه الحصة المرتفعة المكانة القوية للغاية للشركة، حيث تُسهم نجاحاتها بشكل كبير في نمو صناعة التكنولوجيا بأكملها وتؤثر على اتجاهات الاستثمار العالمية.

الريادة العالمية في وحدات معالجة الرسومات وتقنيات الحوسبة

بصفتها شركة رائدة عالميًا في معالجات الرسومات وتقنيات الحوسبة المتقدمة، تُرسي إنفيديا باستمرار معايير جديدة في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وقطاعات حلول الذكاء الاصطناعي والألعاب. وبصفتها لاعبًا رئيسيًا في صناعة أشباه الموصلات، اكتسبت الشركة تقديرًا ليس فقط لقوة الحوسبة التي لا مثيل لها لمنتجاتها، ولكن أيضًا لنهجها المبتكر في مجال البرمجيات والأنظمة البيئية والتعاون مع شركاء الأعمال. تساهم شركة NVIDIA في تشكيل مستقبل التكنولوجيا من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المستخدمة في المركبات ذاتية القيادة والروبوتات والطب ومجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والعلمية، مما يجعلها شركة ذات أهمية استراتيجية فريدة في عصر التحول الرقمي.

مجموعة شاملة من منتجات وتقنيات NVIDIA

تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات المستخدمة في مختلف المجالات، بدءًا من الترفيه والرسومات الاحترافية، وصولًا إلى الحواسيب العملاقة التي تدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

GeForce

تُعدّ GeForce خط بطاقات الرسومات الرائد المُوجّه لعشاق الألعاب ورسومات الحاسوب. أحدثت سلسلة RTX، التي طُرحت عام 2018، ثورةً في هذه الصناعة من خلال تطبيق تقنية تتبع الأشعة، ومحاكاة تأثيرات الإضاءة الواقعية، وتقنية DLSS (التعلم العميق لأخذ العينات الفائقة)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة دون التضحية بالأداء. وقد ارتقت هذه الابتكارات بشكل كبير بالمعايير البصرية في ألعاب الحاسوب، وجذبت ملايين المستخدمين حول العالم. وتُطوّر NVIDIA هذه السلسلة باستمرار، مُقدّمةً نماذج متطورة بشكل متزايد تُقدّم أداءً أفضل وكفاءة في استهلاك الطاقة وميزات جديدة.

وحدات معالجة الرسومات RTX PRO الاحترافية

تُعدّ بطاقات الرسومات RTX PRO من NVIDIA مُخصصة للمحترفين، والمُبدعين الرقميين، والمهندسين، والمعماريين، والعلماء. بفضل القدرات الحسابية المتقدمة لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) وتقنية الذكاء الاصطناعي، تُمكّن هذه المنتجات من تنفيذ أكثر مشاريع التصور تعقيدًا، والرسوم المتحركة، والمحاكاة، ومعالجة الفيديو. وفي قطاعات مثل صناعة الأفلام، والسيارات، والطب، والبحث العلمي، أصبحت هذه البطاقات أساسًا لأدوات العمل الحديثة، مما يُتيح تسريعًا كبيرًا للعمليات وتحسينًا في جودة المخرجات النهائية.

مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي - وحدتا معالجة الرسومات A100 وH100

يُعدّ تقديم حلول لمراكز البيانات وصناعة الذكاء الاصطناعي من أهم قطاعات أعمال NVIDIA. وتُعدّ وحدتا معالجة الرسومات A100 وH100 الأحدث وحدات حوسبة قوية مُخصصة لمهام مثل التعلم الآلي، والتعلم العميق، وتحليل البيانات، والحوسبة عالية الأداء (HPC). وتُشكّل هذه المنتجات العمود الفقري للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لأكبر شركات التكنولوجيا العالمية، ومؤسسات البحث، ومُقدّمي الخدمات السحابية. وبفضل قابلية التوسع العالية، والمرونة، وكفاءة الطاقة، تُمكّن NVIDIA من إنشاء وتدريب أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا، بما في ذلك الشبكات العصبية المُستخدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعرف على الصور.

النظام البيئي للبرمجيات والمنصات

لا يعتمد نجاح NVIDIA على العتاد فقط. فالشركة تُطوّر باستمرار منصات وأدوات برمجة خاصة بها تُدمج العتاد مع البرمجيات، مما يُتيح للمستخدمين تعظيم قدرات وحدة معالجة الرسومات.

CUDA - منصة البرمجة الرائدة التي أحدثت ثورة في الحوسبة المتوازية وأصبحت المعيار في هذا المجال، مُمكّنةً المطورين من إنشاء تطبيقات فعّالة قائمة على وحدة معالجة الرسومات.

TensorRT - برنامج مُتخصص لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.

Omniverse - منصة للمُبدعين والمهندسين تُتيح التعاون الفوري في العوالم الافتراضية، والمحاكاة، والنماذج ثلاثية الأبعاد. أداة أساسية للصناعة، والهندسة المعمارية، والتصنيع.

نتائج الربع الثاني

توقع محللو السوق أن تحقق NVIDIA إيرادات تبلغ حوالي 46.23 مليار دولار أمريكي، مما يعكس طلبًا قويًا، لا سيما في قطاع مراكز البيانات. وقُدِّرت ربحية السهم (EPS) بحوالي 1.01 دولار أمريكي، مما يشير إلى استقرار الربحية على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل. كما توقع المحللون أن تبلغ إيرادات قطاع مراكز البيانات، وهو مجال نمو رئيسي للشركة، 41.25 مليار دولار أمريكي. كما توقع المحللون هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 72%، مؤكدين توقعات كفاءة الإنتاج العالية وإدارة التكاليف.

تجاوزت NVIDIA توقعات السوق من حيث إجمالي الإيرادات وأرباح السهم، مؤكدةً مكانتها القوية في أسواق أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لم يكن رضا المستثمرين كاملاً. فعلى الرغم من أن إيرادات قطاع مراكز البيانات الرئيسي قد حطمت الأرقام القياسية، إلا أنها كانت أقل بقليل من أكثر التوقعات تفاؤلاً، مما أدى إلى رد فعل أكثر هدوءًا من المتوقع في السوق نظرًا لحجم النتائج.

بلغت الإيرادات 46.74 مليار دولار أمريكي، أي أعلى بنحو 1.5% من المتوقع.

بلغت ربحية السهم 1.05 دولار أمريكي (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا) و1.08 دولار أمريكي (وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا).

بلغت إيرادات مركز البيانات 41.1 مليار دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من توقعات السوق (حوالي 41.2 مليار دولار أمريكي وفقًا لبعض المحللين). على الرغم من هذا النقص الطفيف، لا يزال هذا القطاع مصدر الإيرادات الرئيسي للشركة ومحرك نموها، مدعومًا بالطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وحلول الحوسبة السحابية.

ملاحظات رئيسية

المصدر: أبحاث XTB

حقق قطاع مراكز البيانات إيرادات بلغت 41.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 56% على أساس سنوي. ويشكل هذا القطاع أساس أعمال NVIDIA ، حيث يمثل حوالي 88% من إجمالي الإيرادات. ويعود هذا النمو إلى الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية.

حقق قطاع الحوسبة إيرادات بلغت 33.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50% على أساس سنوي. ويُعد هذا القطاع جزءًا أساسيًا من قطاع مراكز البيانات، حيث يُمثل معظم مبيعات وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والحوسبة السحابية. وقد نتج انخفاض طفيف في الإيرادات عن الربع السابق عن قيود تصدير رقائق H2O المخصصة للسوق الصينية.

حقق قطاع الألعاب إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعام السابق. وتنبع هذه النتيجة من الطلب القوي على بطاقات الرسومات من سلسلة GeForce RTX 50 والتقنيات الجديدة مثل DLSS 4 ، التي تُحسّن أداء الألعاب وجودة الصورة.

حقق قطاع التصور الاحترافي إيرادات بلغت 601 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي. ويستخدم المبدعون الرقميون والمهندسون والعلماء منتجات هذا القطاع في مشاريع الجرافيك المتقدمة وعمليات المحاكاة.

حقق قطاع السيارات إيرادات بلغت 586 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 69% على أساس سنوي. ويعزز نمو المركبات ذاتية القيادة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ( ADAS ) الطلب على حلول NVIDIA في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع تصنيع المعدات الأصلية ( OEM ) والقطاعات الأخرى إيرادات بلغت 173 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 97% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

توقعات السوق

المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

لا تزال توقعات السوق لشركة إنفيديا مرتفعة للغاية، مما يعكس هيمنتها في قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. ويتوقع المحللون أن تصل إيرادات الشركة في السنة المالية 2026 إلى 204.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 57% عن العام السابق. وفي الربع الثاني فقط من السنة المالية 2026، سجلت إنفيديا إيرادات بلغت 46.74 مليار دولار أمريكي، محققةً التوقعات، مع تباطؤ تدريجي في معدل النمو من 69% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 53% المتوقعة في الربع الرابع.

كما يتوقع السوق نموًا ديناميكيًا في الأرباح. ومن المتوقع أن ينخفض ​​مكرر الربحية (P/E) من مستواه الحالي البالغ 51 إلى 32.36 خلال الأرباع الأربعة المقبلة، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​مكرر القيمة السوقية للشركة (EV) إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) من 49.6 إلى 26.69. هذا يعني أن التقييم المرتفع للشركة يستند إلى إيمان المستثمرين الراسخ باستمرار نمو الأعمال وتحسين الربحية. يجب على NVIDIA ألا تكتفي بمواصلة التطوير، بل أن تفعل ذلك وفقًا لتوقعات طموحة. أي انحراف، حتى لو كان طفيفًا، عن التوقعات قد يُلقي بظلاله على السوق.

المنافسة مع AMD والسوق الصينية

في سوق بطاقات الرسومات العالمية، تُهيمن NVIDIA، مستحوذةً على أغلبية ساحقة في قطاع بطاقات الرسومات المخصصة، وخاصةً تلك المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومراكز البيانات. على الرغم من تحسن تشكيلة منتجات AMD، إلا أنها تُسيطر على حوالي 15% من حصة السوق، مُركزةً على كلٍ من سوقي المستهلكين والخوادم. تُعزز NVIDIA مكانتها الريادية مع سلسلة H100 وجيل Blackwell القادم، مُسيطرةً على قطاع بطاقات الرسومات الرئيسي المُخصص للذكاء الاصطناعي، والذي أصبح المحرك الرئيسي للنمو في صناعة أشباه الموصلات.

تتشابه ديناميكيات القوة في الصين. تُهيمن NVIDIA على سوق وحدات معالجة الرسومات (GPU)، بينما تُعزز AMD حضورها تدريجيًا، مُقدمةً حلولًا أرخص لكنها تنافسية. يُعد السوق الصيني بالغ الأهمية لكلا الشركتين؛ إلا أن التوترات الجيوسياسية ولوائح التصدير الأمريكية تُعقّد عملية التوسع. تتأثر NVIDIA، على وجه الخصوص، بحظر بيع شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل H100 وH20، مما أجبر الشركة على إلغاء بعض الشحنات إلى الصين. وقد أدى ذلك إلى خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار تقريبًا، وانخفاض الإيرادات بنحو 2.5 مليار دولار عن التوقعات الأولية. على الرغم من أن المبيعات إلى الصين لا تزال ممكنة بموافقة الحكومة الأمريكية والامتثال لمتطلبات محددة، إلا أن الوضع أصبح أكثر صعوبة بشكل واضح. فقد فرضت الولايات المتحدة ضريبة تصدير بنسبة 15% على الرقائق، مما يسمح رسميًا ببيع الوحدات المتقدمة إلى الصين مع الحفاظ على رقابة صارمة على العملية.

في الوقت نفسه، تُكثّف الحكومة الصينية دعمها لمنظومة أشباه الموصلات المحلية، مستثمرةً في شركات محلية مثل هواوي، وإيلوفاتار كور إكس، وبيرين تكنولوجي، ومور ثريدز. قد تُحدّ اللوائح الجديدة المتعلقة بكفاءة الطاقة في مراكز البيانات الصينية من الطلب على المنتجات التي لا تُلبي معايير مُحددة، مما قد يؤثر على بعض شرائح NVIDIA. علاوة على ذلك، تُجري السلطات الصينية تحقيقاتٍ في قضايا أمن الأجهزة، مما يُعقّد عمليات الشركات الأمريكية في هذا السوق.

نظرة عامة على التقييم

حللنا تقييم NVIDIA باستخدام طريقة التدفق النقدي المُخصوم (DCF). من المهم التأكيد على أن هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية أو تنبؤًا دقيقًا لسعر السهم.

تفترض التوقعات نموًا متوسطًا في الإيرادات السنوية لشركة NVIDIA بنسبة مئوية من رقمين، يُقدّر بين 40% و55%. تعكس حساباتنا هذا النطاق، مع إيلاء اهتمام خاص للأهمية الاستراتيجية للسوق الصينية. يُمكن أن يُسهم الوصول إلى سوقٍ كبيرة وديناميكية كهذه بشكل كبير في زيادة نمو الإيرادات. تُشكّل السوق الصينية، باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق عالميًا، أساسًا هامًا لتوقعات أداء مستقبلية مُتفائلة لشركة NVIDIA.

بالإضافة إلى ذلك، تحافظ NVIDIA على تفوقها التكنولوجي من خلال منتجات مُتطورة مثل سلسلة H100 والجيل الجديد من Blackwell. يُمكّن الابتكار القوي الشركة من الحفاظ على ريادتها في السوق، لا سيما في قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهما محركان رئيسيان للنمو.

يأخذ التقييم أيضًا في الاعتبار متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) المُقدّر بحوالي 10%، استنادًا إلى وضع السوق الحالي وخصائص قطاع التكنولوجيا. لدى NVIDIA مستوى معتدل من الديون التي تُدار بفعالية، مما يجعل تكلفة الدين ذات تأثير محدود ولكنه مهم على التكلفة الإجمالية لرأس المال. افترضنا معدل نمو نهائي قدره 2%، بينما استندت المعايير الأخرى إلى متوسطات خمس سنوات.

بناءً على هذه الافتراضات، يبلغ تقييم NVIDIA حوالي 304.45 دولارًا أمريكيًا للسهم، مما يشير إلى إمكانية نمو تبلغ حوالي 68% مقارنةً بسعر السوق الحالي. لذلك، قد لا يعكس التقييم الحالي قيمة الشركة وآفاق نموها بشكل كامل. نعتقد أن NVIDIA أمامها فرصة لمزيد من التوسع الديناميكي مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والألعاب الحديثة، بالإضافة إلى تواجدها المتزايد في أسواق رئيسية مثل الصين.

المصدر: xStation5

التوقعات الفنية للرسم البياني

من منظور التحليل الفني، يشهد سهم NVIDIA اتجاهًا صعوديًا واضحًا، تؤكده المتوسطات المتحركة الصاعدة باستمرار (EMA 50 و100 و200)، مُشكلةً بذلك سلسلة صعودية تقليدية. لا يُشير هيكل الرسم البياني الحالي إلى أي تراجع في هذا الاتجاه. لا تزال الأسعار أعلى من جميع المتوسطات الرئيسية، والتصحيحات المحتملة سطحية ويمتصها المشترون بسرعة. إذا استمر الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي وبيئة مواتية لقطاع التكنولوجيا، فإن سيناريو تحقيق المزيد من النمو على المدى المتوسط ​​يبقى واردًا جدًا.

المصدر: xStation5