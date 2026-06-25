BREAKING: Inflácia PCE a rast príjmov v USA 📈 EURUSD posilňuje o 0,2 %

25. 06. 2026 – inflácia PCE (máj):
- PCE inflácia m/m: 0,4 % (očakávanie: 0,5 %; predchádzajúce: 0,3 %)
- PCE inflácia r/r: 4,1 % (očakávanie: 4,1 %; predchádzajúce: 3,8 %)
- Jadrová PCE inflácia m/m: 0,3 % (očakávanie: 0,3 %; predchádzajúce: 0,3 %)
- Jadrová PCE inflácia r/r: 3,4 % (očakávanie: 3,4 %; predchádzajúce: 3,3 %)
25. 06. 2026 – výdavky a príjmy v USA (máj):
- Osobné príjmy m/m: 0,7 % (očakávanie: 0,4 %; predchádzajúce: 0,6 %)
- Osobné výdavky m/m: 0,7 % (očakávanie: 0,6 %; predchádzajúce: 0,4 %)
- Spotrebiteľské výdavky za 1. štvrťrok: 0,5 % (očakávanie: 1,4 %; predchádzajúce: 1,9 %)
Inflácia PCE ukázala ďalší rast, čo trh očakával v kontexte dopadov vojny v Iráne, ktoré sa postupne premietajú do ekonomiky.
Jadrová inflácia PCE ukazuje jasný rozdiel medzi jadrovým a celkovým údajom, pričom jadrová inflácia sa zreteľne stabilizuje. To naznačuje, že inflácia je koncentrovaná hlavne v potravinách a pohonných hmotách, čo môže poukazovať na jej prechodný charakter. Tento údaj je dôležitý, pretože práve inflácia PCE, nie CPI, je hlavným ukazovateľom, ktorý sleduje Fed.
Príjmy aj výdavky v USA rástli rovnakým tempom, zhodne o 0,7 %. Príjmy zároveň prekonali očakávania výraznejšie než výdavky. Znepokojujúce však môže byť, že spotrebiteľské výdavky sú citeľne pod očakávaniami a nižšie než osobné výdavky.
Kombinácia dát zverejnených pred otvorením amerického trhu posúva euro mierne vyššie. Trh vidí o niečo menej jastrabiu trajektóriu pre Fed. Napriek silným údajom z HDP a žiadostí o podporu v nezamestnanosti vyvolávajú slabšie objednávky tovarov dlhodobej spotreby a spotrebiteľské výdavky otázky o udržateľnosti rastového momenta americkej ekonomiky.
EURUSD (M1)
Zdroj: xStation5
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