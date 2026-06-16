Európske akcie opäť rastú 🔼 EU50 blízko rekordného maxima

Európske akciové indexy zostávajú blízko rekordných maxím, ale po silnej úľavovej rally investori čoraz viac obracajú pozornosť späť k ekonomickým fundamentom. Uvoľnenie napätia na Blízkom východe a nižšie ceny ropy zlepšili trhový sentiment, investori si však začínajú klásť otázku, či tieto faktory samy osebe budú stačiť na podporu ďalšieho rastu. Účastníci trhu čakajú na ďalšie detaily dohody medzi USA a Iránom a zároveň prehodnocujú výhľad inflácie a ekonomického rastu v Európe.
Nemecký DAX v pondelok vzrástol o 1,4 %, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 pridal 1,3 %. Utorňajšie rasty boli výrazne miernejšie. STOXX Europe 600 rastie približne o 0,5 %, DAX pridáva 0,8 %, CAC 40 posilňuje o 0,5 %, FTSE 100 rastie o 0,5 % a španielsky IBEX 35 pridáva 0,4 %. Veľká časť počiatočného optimizmu už bola započítaná v cenách. Investori teraz chcú vidieť detaily dohody a posúdiť, či sa nižšie ceny energií môžu premietnuť do trvalejšieho zlepšenia ekonomických podmienok.
Shell a BP sa po poklese cien ropy dostali pod tlak, čo obmedzilo rastový potenciál hlavného britského indexu. Nižšie ceny ropy sú síce pozitívne pre spotrebiteľov a mnoho sektorov ekonomiky, ale pre producentov energií znamenajú slabší výhľad marží a cash flow. Investori preto rýchlo presúvali kapitál z ropných a plynárenských akcií do sektorov citlivejších na náklady na palivá a spotrebiteľský sentiment. Medzi najsilnejšie tituly patrili aerolinky, cestovné spoločnosti a výrobcovia luxusného tovaru. Investori stávkujú na to, že lacnejšie palivá môžu zlepšiť marže aeroliniek, zatiaľ čo nižší inflačný tlak môže podporiť spotrebiteľské výdavky.
Luxusné a cestovné akcie ťažia z lacnejšej ropy
Sektor luxusného tovaru patril medzi najväčších víťazov zlepšeného sentimentu. Akcie LVMH, Hermès, Kering, Ferrari a Dior rástli, keďže investori začali oceňovať silnejší výhľad prémiovej spotreby. Podobná dynamika bola viditeľná aj pri cestovných spoločnostiach a aerolinkách. Lufthansa, TUI, IAG, Accor a easyJet prilákali kupcov, pretože nižšie ceny ropy priamo znižujú nákladové tlaky v dopravnom sektore.
Z jednotlivých spoločností vynikla aj Schneider Electric, ktorá oznámila partnerstvo s Foxconnom zamerané na infraštruktúru AI dátových centier. Dohoda je dôležitým signálom, keďže Európa naďalej hľadá spôsoby, ako sa aktívnejšie zapojiť do globálneho investičného boomu okolo umelej inteligencie.
Fundamenty sa vracajú do centra pozornosti
Ako geopolitické riziká začínajú slabnúť, investori sa opäť sústreďujú na tradičnejšie otázky: infláciu, ekonomický rast a firemnú ziskovosť. Európske akcie sú od začiatku roka teraz vyššie takmer o 8 %, čím znižujú výkonnostný rozdiel voči americkému indexu S&P 500.
Výzvou pre Európu je, že nemá technologický sektor taký silný ako Spojené štáty. Zatiaľ čo americké a časti ázijských akciových trhov ďalej ťahá umelá inteligencia a veľké technologické spoločnosti, európske trhy zostávajú viac závislé od bánk, priemyselných firiem, výrobcov luxusného tovaru a energetických spoločností. To znamená, že ďalší rast môže vyžadovať silnejšie dôkazy o zlepšení ekonomiky. Samotné nižšie ceny ropy nemusia stačiť, ak firmy budú ďalej čeliť zvýšeným nákladom na financovanie, slabému dopytu a tlaku na ziskové marže.
Inflácia zostáva v hľadáčiku investorov
Nemecké dáta ukázali, že veľkoobchodné ceny v máji medziročne vzrástli o 5,9 %. Hoci išlo o spomalenie oproti aprílovému rastu o 6,3 %, stále to poukazuje na pretrvávajúce nákladové tlaky v ekonomike. Člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel varoval, že globálne energetické trhy môžu po nedávnych narušeniach potrebovať niekoľko mesiacov na plnú normalizáciu. Jeho komentáre pripomínajú, že investori môžu príliš rýchlo predpokladať, že nižšie ceny ropy okamžite vyriešia inflačné obavy.
Na úrovni jednotlivých spoločností pritiahla pozornosť STMicroelectronics, ktorej akcie klesli po oznámení emisie konvertibilných dlhopisov v objeme 1,5 miliardy USD. Vzhľadom na to, že európske indexy sa obchodujú blízko rekordných maxím, investori budú pravdepodobne čoraz citlivejší na rozhodnutia firiem o financovaní a na vývoj tržieb.
Európske akciové trhy zostávajú odolné, ale ľahké zisky spojené s geopolitickou deeskaláciou sa môžu chýliť ku koncu. Ďalší smer trhu bude odteraz závisieť predovšetkým od ekonomických dát, inflačných trendov, firemných tržieb a schopnosti spoločností brániť marže v náročnejšom prevádzkovom prostredí.
Futures kontrakt na Euro Stoxx 50 sa dnes obchoduje vyššie a opäť testuje rekordné úrovne dosiahnuté počas predchádzajúcej seansy.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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