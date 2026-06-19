Goldman a Barclays zvyšujú ciele pre európske akcie 🚀

Mierová dohoda medzi USA a Iránom zlepšila výhľad pre európske akcie v druhej polovici roka. Podľa prieskumu Bloomberg viacero významných analytikov zvýšilo svoje cieľové hodnoty pre európske indexy, pretože pokles cien ropy a nižšie riziko inflačného šoku zlepšujú prostredie pre akciové trhy.
Svoje výhľady zvýšili napríklad Goldman Sachs, Barclays a Société Générale. Medián odhadov teraz počíta s tým, že index Stoxx Europe 600 ukončí rok 2026 na úrovni 640 bodov, teda v blízkosti súčasných historických maxím. Niektoré časti trhu sa však stále nevrátili na úrovne spred vojny, čo podľa analytikov vytvára priestor na ďalší rast prostredníctvom rotácie investorov do zaostávajúcich sektorov.
Podľa Citigroup celkový výkon indexu zakrýva nerovnomerné zotavenie pod povrchom. Viaceré sektory a jednotlivé akcie sa stále obchodujú pod úrovňami spred konfliktu, čo môže vytvoriť druhú fázu oživenia. Tá by už nebola ťahaná iba niekoľkými silnými segmentmi, ale širšou účasťou trhu. Investori by tak mohli hľadať príležitosti v sektoroch, ktoré boli počas geopolitického napätia najviac pod tlakom.
Dôležitú úlohu zohráva vývoj ropy. Brent po predbežnej dohode medzi USA a Iránom rýchlo klesá a nachádza sa na najnižších úrovniach od začiatku marca. Lacnejšie energie znižujú riziko novej inflačnej vlny a zároveň dávajú centrálnym bankám väčší priestor vyčkávať s prípadným zvyšovaním sadzieb. Práve kombinácia nižšej ropy a menšieho tlaku na sadzby je pre európske akcie pozitívna.
Barclays zvýšila svoj cieľ pre index Stoxx 600 o 50 bodov na 670 bodov. Tým sa zaradila medzi najväčších optimistov v prieskume a očakáva takmer 5% rastový potenciál. Banka naďalej preferuje víťazov spojených s investíciami do AI a tiež banky, zároveň však vidí priestor na dobiehanie strát pri spotrebiteľských akciách, najmä v luxusnom sektore.
Práve luxusné akcie môžu byť podľa Barclays kandidátom na výraznejší obrat. Tento sektor bol v posledných mesiacoch pod tlakom a nahromadené negatívne stávky môžu v prípade zlepšenia sentimentu viesť k rýchlemu uzatváraniu krátkych pozícií. To by mohlo podporiť prudší rast cien vybraných akcií.
Goldman Sachs očakáva skôr mierne zlepšenie výhľadu. V prostredí slabšieho rastu a pokračujúcej neistoty odporúča zamerať sa na štrukturálne témy s lepšou viditeľnosťou ziskov. Medzi preferované oblasti radí technológie, banky, letectvo, obranu, obnoviteľné zdroje a takzvané HALO akcie, teda firmy s vysokým podielom hmotných aktív a nižším rizikom technologického zastarávania.
Naopak opatrnejší zostáva Goldman pri automobilkách a chemickom sektore. Tieto oblasti podľa banky ďalej čelia tlaku na marže a silnej konkurencii z Číny. To ukazuje, že aj napriek zlepšeniu celkového výhľadu nebude európska rally rovnomerná a výber sektorov môže byť pre investorov veľmi dôležitý.
Nie všetci analytici sú však optimistickí. Société Générale síce zvýšila svoj cieľ na 600 bodov z predchádzajúcich 580 bodov, ale naďalej očakáva, že európsky trh môže byť v druhej polovici roka pod tlakom. Dôvodom je opatrnejší pohľad na zisky firiem a riziko nových obchodných sporov pred americkými voľbami v polovici volebného obdobia. Banka preferuje nemecký DAX a britský FTSE 100.
Investori sú krátkodobo opatrnejší, ale dlhodobejší pohľad zostáva pozitívny. Podľa prieskumu Bank of America čisté 4 % respondentov očakávajú v najbližších mesiacoch pokles európskych akcií, čo je najopatrnejší výsledok od septembra 2024. Zároveň však čistých 71 % investorov očakáva rast v horizonte jedného roka a rekordných 93 % vidí zlepšovanie očakávaných ziskov európskych firiem.
Práve zisky budú kľúčovým testom pre ďalší rast. Trh počíta s rastom ziskov približne o 14 % v roku 2026 a o ďalších 9 % v roku 2027. Niektorí analytici však upozorňujú, že tieto očakávania môžu byť príliš optimistické. Ak klesajúca ropa obmedzí revízie ziskov energetických firiem a nižšie sadzby spomalia pozitívne revízie pri bankách, Európa môže byť zraniteľnejšia voči sklamaniu.
Celkovo sa výhľad pre európske akcie zlepšil, ale nejde o bezrizikové prostredie. Nižšia ropa, miernejšie geopolitické napätie a možnosť širšej rotácie kapitálu hrajú Európe do karát. Na druhej strane vysoké očakávania ziskov, riziko obchodných sporov a rozdielny výkon jednotlivých sektorov znamenajú, že investori budú musieť byť selektívni.
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