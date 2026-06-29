Graf dňa: EURNOK – kedy sa skončí výpredaj? (29.06.2026)

Kurz EURNOK vzrástol za uplynulý mesiac o viac ako 5 % a vrátil sa na úrovne naposledy pozorované v prvej polovici februára, teda pred vypuknutím vojny v Iráne. Kľúčovým faktorom stojacim za oslabením koruny je pokles cien ropy (-35 % oproti májovému vrcholu).
Ropa
Za barel ropy Brent zaplatíme v súčasnosti niečo vyše 72 $. V prípade WTI sa cena pohybuje okolo 70 $. Priestor na ďalšie poklesy sa javí ako obmedzený, na čo poukazuje forwardová krivka, ktorá sa v poslednom čase výrazne sploštila.
Graf 1: Forwardová krivka pre ropu WTI (2026 – 2037)
Zdroj: Bloomberg, 29.06.2026
Cena barela ropy WTI sa v súčasnosti nachádza pod 5-ročným priemerom (navýšeným energetickým šokom spôsobeným ruským útokom na Ukrajinu).
Graf 2: Sezónnosť cien ropy WTI (2021 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 29.06.2026
Geopolitika
Situácia z minulého víkendu predstavuje jeden z najvážnejších testov americko-iránskeho memoranda podpísaného v júni.
Opätovné zvýšenie napätia vyvolal útok iránskych síl na kontajnerovú loď M/V Ever Lonely plaviacu sa pod singapurskou vlajkou. Donald Trump označil tento incident za „hlúpe porušenie" prímeria dohodnutého týždeň predtým a avizoval, že Amerika to nenechá bez odpovede. Výsledkom boli cielené letecké útoky na objekty v južnom Iráne (okrem iného v oblasti prístavu Sirik a na ostrove Kešm). Zničené boli sklady rakiet, hangáre dronov a radarovo-pozorovacia infraštruktúra.
V reakcii na americké letecké útoky uskutočnil Zbor islamských revolučných gárd v noci zo soboty na nedeľu masívny raketový a dronový útok namierený na vojenské základne v krajinách Perzského zálivu – Kuvajte a Bahrajne. Bahrajnské ministerstvo vnútra informovalo, že jedna z rakiet alebo jej úlomky poškodili obytný dom v blízkosti medzinárodného letiska.
Teherán oficiálne pohrozil, že ďalšie vojenské akcie zo strany USA povedú k „úplnému zmrazeniu všetkých diplomatických procesov". Donald Trump zasa varoval na platforme X, že ak Irán nezačne dodržiavať dohody, USA „vojensky dokonajú dielo".
Napriek dramatickej výmene úderov a agresívnej rétorike nastal v nedeľu večer náhly zvrat. Pod tlakom medzinárodných mediátorov (Kataru a Pakistanu) sa obe strany rozhodli pre deeskaláciu. Ako uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokých amerických predstaviteľov, Washington a Teherán sa dohodli na okamžitom zastavení vzájomných útokov a obnovení voľnej obchodnej plavby v prielive s cieľom zachrániť predtým vypracovaný rámcový dohovor.
Rokovania majú byť obnovené už v utorok (30. júna) v Dauhe. Hlavným sporným bodom zostáva otázka kontroly nad Hormuzským prielivom. USA a OSN sa pokúšajú vyznačiť nové, nezávislé námorné koridory pre obchodné lode, s čím Irán nesúhlasí s tvrdením, že by to narušilo jeho suverenitu a právo na dohľad.
Opätovné vyostrenie konfliktu, ktoré by stálo v ceste úplnému uvoľneniu plavby cez Hormuzský prieliv, predstavuje kľúčové riziko pre trajektóriu cien ropy naznačenú forwardovou krivkou.
Menová politika
Oslabenie koruny podporoval v posledných dňoch aj repricing očakávaní ohľadom trajektórie úrokových sadzieb. Očakávania týkajúce sa zvyšovania sadzieb Norges Bank v IV. štvrťroku poklesli. Trhy zjavne čoraz menej veria v dva pohyby nahor ešte pred koncom roka, čo možno spájať predovšetkým s poklesom obáv z dlhotrvajúcej energetickej krízy.
Graf 3: Trhové ocenenie trajektórie úrokových sadzieb Norges Bank (2026)
Zdroj: Bloomberg, 22.06.2026
Graf 4: Trhové ocenenie trajektórie úrokových sadzieb Norges Bank (2026)
Zdroj: Bloomberg, 29.06.2026
Najbližšie zasadanie banky sa uskutoční až 13. augusta.
Makroekonomické dáta
Pred ďalším rozhodnutím Norges Bank nás čakajú ešte dve inflačné čítania. Pozornosť upriamujeme predovšetkým na stále veľmi vysokú jadrovú mieru inflácie (3,4 %), ktorej silná dynamika (okolo 5 % v trojmesačnom anualizovanom vyjadrení) naznačuje, že vyššie ceny energií sa prelievajú do zvyšku ekonomiky.
Cenovým tlakom prispieval zvýšený rast miezd. V poslednom čase sa však začal pomerne výrazne spomaľovať, najmä v reálnom vyjadrení. V I. štvrťroku dosiahol v priemyselnom sektore 4,4 %, čo po zohľadnení poklesu kúpnej sily peňazí predstavuje rast o niečo vyše 1 %.
Odráža sa to na údajoch o spotrebe. Maloobchodné tržby v máji zaznamenali prvýkrát za rok záporný medziročný rast (-2,5 %). Zhoršuje sa aj dôvera spotrebiteľov.
Technická analýza
Graf 1: EURNOK (17.03.2025 – 29.06.2026)
Zdroj: xStation, 29.06.2026
Aktuálny obrat na páre EUR/NOK je natoľko silný, že cena dokázala preraziť cez kĺzavé priemery EMA 50, 100 a 150. Silu súčasného vzostupného impulzu potvrdzuje indikátor MACD – histogram rastie a línie sa nachádzajú nad nulou a smerujú nahor. Opatrnosť naopak naznačuje indikátor RSI (72,2) – vstúpil už do pásma prekúpenosti, čo signalizuje riziko vzniku lokálnej korekcie alebo konsolidácie.
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