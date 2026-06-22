JPMorgan varuje pred zaostávaním európskych akcií pre pokles cien ropy 📉

Európske akcie môžu v druhej polovici roka zaostávať za americkými trhmi a akciami rozvíjajúcich sa ekonomík. Podľa Natalie Lipikhiny z JPMorgan Private Bank je hlavným rizikom pokles cien ropy, ktorý môže oslabiť dôležitý zdroj rastu firemných ziskov v energetickom sektore.
Ak ceny ropy zostanú na súčasných úrovniach alebo budú ďalej klesať, podľa JPMorgan môže prísť k zníženiu odhadov ziskov energetických spoločností. To by sa následne mohlo premietnuť aj do širšieho európskeho trhu, keďže práve energetika v poslednom období výrazne podporovala pozitívne revízie ziskov.
Európske akcie pritom v posledných týždňoch ťažili zo zlepšenia nálady investorov. Index Stoxx Europe 600 vymazal straty spojené s vojnovým napätím a dostal sa až na rekordné úrovne. Trh začal počítať s nižšou geopolitickou rizikovou prémiou, menšími obavami z energetického šoku a obnovenou podporou cyklických sektorov.
Kľúčovou otázkou teraz je, či dokáže zvyšok európskeho trhu udržať rast ziskov aj vo chvíli, keď vyprchá pozitívny vplyv drahšej ropy. Brent minulý týždeň oslabil o 8 % a dnes sa pohyboval pod hranicou 80 USD za barel. Napriek tomuto poklesu však zostáva stále viac než 13 % nad úrovňou spred začiatku konfliktu s Iránom.
JPMorgan upozorňuje, že ďalšia fáza európskej akciovej rally bude menej závisieť od geopolitiky a viac od samotných fundamentov firiem. Trhy už totiž do cien započítavajú silnú expanziu ziskov. Akékoľvek sklamanie vo výsledkoch tak môže oslabiť argumenty pre nadváženie európskych akcií v portfóliách.
Z pohľadu sektorov JPMorgan naďalej preferuje témy spojené s umelou inteligenciou, technológiami, polovodičmi a priemyselnými firmami naviazanými na globálne infraštruktúrne výdavky. Zaujímavé príležitosti môžu podľa banky vznikať aj pri luxusnom tovare a civilnom letectve, ktoré v poslednom období zaostávali.
Naopak opatrnosť sa týka najmä trhov a indexov s vysokou závislosťou od komodít. Zraniteľný môže byť napríklad britský FTSE 100, ktorého očakávaný rast ziskov o 18 % je podľa analytikov Bloomberg Intelligence ohrozený práve pre výraznú väzbu na ropu a ďalšie komodity.
Z dlhodobého pohľadu tak podľa JPMorgan zostáva rozhodujúca kvalita firemných ziskov. Geopolitické udalosti môžu trhy krátkodobo rozhýbať, ale hlavný smer budú určovať fundamenty. Ak európske firmy nedokážu udržať ziskové momentum mimo energetického sektora, Európa môže ďalej zaostávať za USA a emerging markets.
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