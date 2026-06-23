Kórejské akcie ustupujú a tlačia na globálny sentiment 🚩 Čo čaká US500 ďalej?

- Aktíva v kórejských pákových ETF vzrástli na rekordných 40 miliárd USD vďaka trhovej eufórii ťahanej AI. Takmer polovica expozície pritom pochádza z offshore produktov. Index KOSPI sa počas jedinej seansy prepadol takmer o 10 %, čo ukazuje, ako môže koncentrované pozicionovanie zosilňovať trhové pohyby.
- Britské ADR akcií Samsungu klesli o viac než 10 %, pretože investori prehodnocovali momentum v indexe KOSPI. Ten je výrazne ovládaný kórejskými technologickými gigantmi, ktorí patrili medzi najväčších príjemcov boomu investícií do AI.
- Goldman Sachs odhaduje, že 5% pohyb trhu by mohol vyvolať dealerské rebalančné toky v kórejských pákových ETF v objeme približne 4,7 miliardy USD. To zodpovedá zhruba 13 % priemerného denného obratu na kórejskom akciovom trhu.
- Čistá gamma expozícia (GEX) na S&P 500 počas jedinej seansy klesla o 44 %. Úroveň 7 470, ktorá leží len dva body pod záverom z 22. júna, zostáva kľúčovou hranicou oddeľujúcou stabilizujúce prostredie pozitívnej gammy od potenciálne volatilnejšieho trhového režimu.
- Aktíva v kórejských pákových ETF vzrástli na rekordných 40 miliárd USD vďaka trhovej eufórii ťahanej AI. Takmer polovica expozície pritom pochádza z offshore produktov. Index KOSPI sa počas jedinej seansy prepadol takmer o 10 %, čo ukazuje, ako môže koncentrované pozicionovanie zosilňovať trhové pohyby.
- Britské ADR akcií Samsungu klesli o viac než 10 %, pretože investori prehodnocovali momentum v indexe KOSPI. Ten je výrazne ovládaný kórejskými technologickými gigantmi, ktorí patrili medzi najväčších príjemcov boomu investícií do AI.
- Goldman Sachs odhaduje, že 5% pohyb trhu by mohol vyvolať dealerské rebalančné toky v kórejských pákových ETF v objeme približne 4,7 miliardy USD. To zodpovedá zhruba 13 % priemerného denného obratu na kórejskom akciovom trhu.
- Čistá gamma expozícia (GEX) na S&P 500 počas jedinej seansy klesla o 44 %. Úroveň 7 470, ktorá leží len dva body pod záverom z 22. júna, zostáva kľúčovou hranicou oddeľujúcou stabilizujúce prostredie pozitívnej gammy od potenciálne volatilnejšieho trhového režimu.
Investori, ktorí sa snažia posúdiť momentum na Wall Street, sa doteraz sústredili najmä na americké opčné trhy, dealerské gamma toky a dopad štvrťročnej expirácie opcií (OPEX) na S&P 500. Goldman Sachs však upozorňuje na potenciálne nový zdroj rizika: rýchlo rastúci trh pákových ETF v Južnej Kórei. Podľa banky dosiahli aktíva držané v kórejských pákových ETF rekordných 40 miliárd USD. Dôležité je, že takmer polovica tejto expozície pochádza z fondov kótovaných mimo Kórey, čo zvyšuje rozsah potenciálnych cezhraničných rebalančných tokov.
Slabosť je dnes už viditeľná na akciách kórejskej ťažkej váhy Samsung (SMSN.UK) a Kórea čoraz viac pôsobí ako užitočný barometer rizika koncentrácie na globálnych trhoch. Bez gigantov, ako sú Samsung Electronics, SK Hynix a LG Electronics, by sa kórejský akciový index tento rok obchodoval takmer bez zmeny. Namiesto toho od začiatku roka vzrástol takmer o 90 %, pretože investori začali kórejské technologické firmy vnímať ako kľúčových príjemcov globálnej expanzie AI.
Ďalší významný katalyzátor príde zajtra, keď Micron Technology, jeden z kľúčových príjemcov býčieho trhu s pamäťovými čipmi, zverejní výsledky po uzavretí amerického trhu. V piatok investori dostanú aj najnovšiu správu o americkej inflácii PCE.
Zdroj: xStation5
Dealerská gamma sa opäť dostáva do centra pozornosti
Analýza opčnej štruktúry S&P 500 na základe dát Alphatica ukazuje, že ochranné pozicionovanie bolo po štvrťročnej expirácii opcií obnovené pozoruhodne rýchlo.
Čistá gamma expozícia (GEX) klesla počas jedinej seansy o 44 %, z 313 miliónov USD na 176 miliónov USD. To naznačuje, že trh má aktuálne oveľa slabší stabilizačný gamma vankúš než ešte pred niekoľkými dňami.
Inštitúcie zároveň agresívne navyšovali expozíciu v put opciách blízko súčasných úrovní indexu:
- Strike 7 400 nahromadil približne 46 miliónov USD novej put gammy.
- Strike 7 450 nahromadil približne 39 miliónov USD novej put gammy.
- Pomer objemu put/call vzrástol na 1,53.
To naznačuje, že veľkí investori sa nezaisťujú proti vzdialenému krízovému scenáru, ale proti rizikám poklesu, ktoré sa môžu objaviť kedykoľvek.
Prečo je úroveň 7 470 taká dôležitá?
Podľa analýzy Alphatica sa gamma flip pri S&P 500 aktuálne nachádza blízko úrovne 7 470, teda takmer presne na poslednom trhovom závere.
Nad touto úrovňou má pozitívna dealerská gamma tendenciu stabilizovať cenový vývoj a podporovať pohyb smerom k vyšším rezistenčným zónam:
- 7 575
- 7 600
- 7 700
- 7 800
Pohyb pod 7 470 by mohol vyvolať opačný efekt. V takomto scenári môžu byť dealeri nútení predávať futures pri poklese trhu, čo by mohlo zvýšiť volatilitu a zrýchliť klesajúce momentum, ak sa rýchlo neobjavia kupci. Najsilnejšie zóny akcelerácie poklesu sa aktuálne nachádzajú okolo 7 450 a 7 400.
Zdroj: Alphatica.io
Kórea môže zosilniť trhové pohyby
Goldman Sachs upozorňuje, že rekordná popularita pákových ETF v Kórei môže ďalej zvýšiť trhovú volatilitu.
Podľa odhadov banky by 5% pohyb trhu mohol prinútiť dealerov podporujúcich kórejské pákové ETF k rebalansovaniu expozície v hodnote približne 4,7 miliardy USD.
Táto suma predstavuje zhruba 13 % priemerného denného obratu na kórejskom akciovom trhu.
Na úrovni jednotlivých akcií sú tieto čísla ešte výraznejšie.
Goldman Sachs odhaduje, že najväčšie potenciálne rebalančné toky by zasiahli popredné kórejské technologické spoločnosti:
- SK Hynix: približne 2,0 miliardy USD
- Samsung Electronics: približne 1,45 miliardy USD
Tieto toky zodpovedajú zhruba 25 % a 21 % priemerného objemu obchodovania pri jednotlivých spoločnostiach.
To znamená, že aj ak sa firemné fundamenty nezmenia, mechanická povaha rebalansovania pákových ETF môže dočasne vyvolať výrazné cenové pohyby.
Blíži sa ďalší Volmageddon?
Zatiaľ nie sú na trhu viditeľné známky extrémneho strachu. S&P 500 ustúpil zo svojho nedávneho maxima približne o 170 bodov, čo je vzhľadom na silu predchádzajúcej rally relatívne mierna korekcia.
Kombinácia rýchlo obnovovanej negatívnej gamma expozície na americkom opčnom trhu a rekordnej expozície v pákových ETF v Ázii však vytvára prostredie, ktoré môže byť citlivejšie na prudké trhové pohyby. Nižšia letná likvidita môže volatilitu ďalej zosilniť.
Aj relatívne bežné katalyzátory, ako sú slabšie inflačné dáta, jastrabejší Fed alebo sklamanie vo výsledkoch veľkých technologických firiem, môžu spustiť automatické zaisťovacie a rebalančné toky na oboch stranách Pacifiku.
Nadchádzajúce dni tak môžu byť testom nielen úrovne 7 470 na S&P 500, ale aj schopnosti širšieho trhu absorbovať rastúci vplyv mechanických obchodných stratégií a pákových investičných produktov.
Futures na S&P 500 sa pred otvorením amerického hotovostného trhu obchodujú nižšie, hoci objemy zostávajú relatívne nízke. Prvých 20–30 minút obchodovania v New Yorku preto môže byť mimoriadne dôležitých pre určenie, či sa dnešná slabosť rozvinie do väčšieho pohybu, alebo zostane krátkodobým pullbackom.
Zdroj: xStation5
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