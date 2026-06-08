Majstrovstvá sveta na trhu: Existuje príležitosť na zisk?

Analytici FIFA oznámili, že Majstrovstvá sveta, ktoré sa majú konať v USA a Mexiku v polovici roka 2026, majú byť katalyzátorom ekonomickej aktivity v objeme viac než 30 mld. USD.
Tieto čísla, bez ohľadu na spôsob ich odhadu, vychádzajú z predpokladu, že USA a Mexiko čaká skutočná vlna bohatých turistov. Stane sa to však naozaj?
V roku 2025 navštívilo USA 68,3 mil. turistov. To je pokles približne o 6 % oproti roku 2024 a takmer o 15 % menej než rekord z roku 2018. Pre americkú ekonomiku ako celok tento pokles nie je bolestivý, keďže cestovný ruch tvorí iba približne 3 % HDP USA. Na druhej strane však existujú odvetvia, pre ktoré je stav cestovného ruchu v USA otázkou života a smrti.
Zástupcovia hotelového odvetvia už bijú na poplach pre prázdne rezervácie. Podľa správ okrem iného z Forbesu a The Independent sa až 80 % hotelierov sťažuje, že úroveň rezervácií je výrazne pod očakávaniami. Takmer 70 % respondentov zároveň upozorňuje, že hostia čelia regulačným prekážkam. Zástupcovia odvetvia obviňujú FIFA z výrazného nadhodnotenia počtu účastníkov podujatia. Len vo Filadelfii FIFA bez uvedenia dôvodu zrušila rezervácie na 2 000 izieb.
FIFA uvádza, že počet predaných vstupeniek prekročil 5 miliónov, teda viac než v rokoch 2018 a 2022 dohromady. Významným faktorom je však rekordný počet zápasov a tímov. Samotná organizácia naznačuje, že rekordná návštevnosť 3,5 mil. divákov z Majstrovstiev sveta 1994 môže, ale nemusí byť prekonaná, a to napriek rekordnému predaju vstupeniek.
Analýza predchádzajúcich Majstrovstiev sveta ukazuje, že podiel prichádzajúcich fanúšikov v publiku je nižší než polovica divákov na štadiónoch. To znamená menší dopad na globálne spoločnosti, než by sa mohlo očakávať, zatiaľ čo viac profitujú lokálne firmy. Počet predaných vstupeniek sa navyše pohybuje mierne nad 3 miliónmi. Predaj nad 5 miliónov, ako uvádza FIFA, tak môže znamenať veľké prekvapenie, pozitívne aj negatívne, z hľadiska počtu fanúšikov.
To by nemalo byť veľkým prekvapením. Cestovný ruch v USA je pod tlakom série negatívnych štrukturálnych trendov v americkej spoločnosti, vláde aj ekonomike. To sa premietne aj do účasti na športových podujatiach.
V kontexte sklamania z návštevnosti šampionátu, alebo jej absencie, je však potrebné pýtať sa nielen na kanály vplyvu takejto udalosti na trhy, ale aj na to, či na ne trhy vôbec reagujú.
Kanály vplyvu na jednotlivé odvetvia
Majstrovstvá sveta sú jedinečnou udalosťou s pomerne jasnými smermi vplyvu na jednotlivé odvetvia. Fakt, že sa šampionát uskutoční v USA, pridáva ďalšie špecifikum.
- Letecké spoločnosti: Severná Amerika je geograficky oddelená od hlavných centier futbalových fanúšikov, ktoré sa nachádzajú v Európe a Latinskej Amerike. Letecké spoločnosti preto musia byť cieľovým spôsobom dopravy do USA, Kanady a Mexika. V kontexte 5 miliónov vstupeniek to aj na takom veľkom trhu bude znamenať výrazný rast dopytu. Otázkou však je, či sa tento rast premietne do ziskov vzhľadom na zložitú situáciu na trhu s leteckým palivom.
- Autopožičovne: Severoamerické krajiny, najmä USA, sú mimoriadne závislé od automobilovej dopravy. To si vyžiada prispôsobenie zo strany prichádzajúcich fanúšikov. Zrejmými beneficientmi tejto situácie budú autopožičovne, ale rovnako ako pri leteckých spoločnostiach sa hromadia problémy. Tieto spoločnosti sú silno zadlžené, ich zákazníci sú tiež zadlžení a situácia sa zrejme iba zhoršuje.
- Hotely: Jednou z prvých obáv o úspech Majstrovstiev sveta je obsadenosť hotelov. Práve tu možno pozorovať najväčšie prekvapenie, ale je to naozaj prekvapenie? Globálne hotelové reťazce sú, ako názov napovedá, globálne. Majstrovstvá sveta budú obmedzené iba na 16 miest a žiadny rozsah úspechu či neúspechu tejto akcie nebude schopný výrazne ovplyvniť ich výsledky. Pokiaľ ide o hotely zastúpené niekoľkými geograficky koncentrovanými REITs, ktoré by mohli návštevnosť pocítiť, ide o malé, nelikvidné a veľmi málo početné subjekty.
- Stávkové kancelárie: Jedným z mála odvetví, okrem technologického a obranného sektora, ktoré si z hľadiska ziskov vedie fantasticky, aj keď nie vždy z hľadiska valuácií, sú spoločnosti spojené so športovým stávkovaním. Trend v tomto sektore je skôr výsledkom uvoľňovania regulácií platných po mnoho desaťročí a odomknutia potlačeného dopytu, nie samotného vplyvu športových udalostí. Veľká časová koncentrácia dôležitých zápasov však môže tieto spoločnosti dodatočne podporiť.
- Oblečenie: Po desaťročia sú Majstrovstvá sveta jednou z hlavných príležitostí pre výrobcov športového oblečenia na propagáciu ich produktov. Teoreticky ide aj o obdobie, keď by mal byť záujem o tento typ produktov vyšší. Teória však na hodnotné závery nestačí. Čo hovoria dáta?
Majstrovstvá sveta v dátach a výhľadoch
Skôr než pristúpime k formulácii výhľadov, stojí za to oboznámiť sa s historickými trendmi a precedentmi. Historické trendy pomerne výrečne ukazujú, že spojenie medzi Majstrovstvami sveta a správaním hlavných indexov je väčšinou zanedbateľné.
Na základe správania indexu S&P 500 a hlavného indexu hostiteľskej krajiny je priemerná miera návratnosti počas obdobia Majstrovstiev sveta mierne negatívna. Za zmienku stojí, že v skúmanom období približne 30 rokov vykazujú hlavné akciové indexy počas júna a júla, keď sa šampionáty konajú, tendenciu k relatívne nízkej volatilite.
V kontexte možného prekvapenia, pozitívneho či negatívneho, ohľadom rozsahu Majstrovstiev sveta a sprievodnej spotreby je potrebné najprv určiť: je vôbec koho prekvapiť a čím?
Organizácia FIFA oznámila, že Majstrovstvá sveta sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku počas konferencie v roku 2026. Boli v tomto období zaznamenané nejaké revízie očakávaných výsledkov pre rok 2026 smerom nahor pri burzovo obchodovaných spoločnostiach súvisiacich s týmto podujatím?
Pri leteckých spoločnostiach a autopožičovniach nie sú k dispozícii kvalitatívne dáta, ktoré by umožnili dospieť k záveru, že trh skutočne očakáva zlepšenie ziskovosti vďaka Majstrovstvám sveta.
Pri hoteloch je situácia odlišná. Viaceré analytické subjekty uvádzajú, že americké hotely môžu počítať s medziročným rastom výnosov na dostupnú izbu (RevPAR) o 1,7 % a o viac než 12 % v samotnom mesiaci turnaja. Dôležité však je, že štúdie subjektov ako CoStar a Tourism Economics nenachádzajú plné potvrdenie vo vyhláseniach hotelov, ako je Hilton, ktorý už vo februári predpokladal, že rast tržieb bude menší, nie vyšší, než sa očakávalo.
Investičné spoločnosti vidia býčiu tézu spojenú s Majstrovstvami sveta pri firmách zaoberajúcich sa predajom športového oblečenia. Podľa Bernsteinu môžu Nike a Adidas zvýšiť ročné tržby dodatočne o 4 %. Reuters zase uviedol, že Adidas očakáva vďaka Majstrovstvám sveta dodatočné objednávky v objeme 250 mil. EUR. Goldman Sachs označil za beneficienta aj Pumu.
Dva subjekty, ktoré v predchádzajúcich Majstrovstvách sveta nehrali takú veľkú úlohu a ktoré sa môžu z trhového hľadiska ukázať ako „divoká karta“, sú spoločnosti zamerané na krátkodobé prenájmy a stávkové kancelárie. Airbnb si zabezpečilo oficiálne partnerstvo s FIFA a Deloitte očakáva vďaka Majstrovstvám sveta ďalších 380 000 hostí. Samotné Airbnb uvádza 80 % nárast dopytov v hostiteľských mestách, čo môže naznačovať reálne a merateľné zisky nad súčasným konsenzom. To môže byť obzvlášť dôležité v kontexte spoločnosti, ktorá mala v posledných štvrťrokoch zjavné problémy so ziskovosťou.
Dva subjekty, ktoré v predchádzajúcich Majstrovstvách sveta nehrali takú významnú úlohu, ale ktoré by sa mohli z trhového hľadiska ukázať ako „divoká karta“, sú spoločnosti zamerané na krátkodobé prenájmy a stávkové kancelárie. Airbnb si zabezpečilo oficiálne partnerstvo s FIFA a Deloitte predpovedá ďalších 380 000 hostí vďaka Majstrovstvám sveta. Samotné Airbnb hlási 80 % nárast dopytov v hostiteľských mestách, čo by mohlo naznačovať reálne a merateľné zisky nad súčasným konsenzom. To by mohlo byť zvlášť dôležité pre spoločnosť, ktorá sa v posledných štvrťrokoch zjavne potýkala s problémami so ziskovosťou.
ABNB.US (D1)
Spoločnosť sa nachádza vo viacročnom zužujúcom sa konsolidačnom kanáli. Trh bude čoskoro ochotnejší rozhodovať o dlhodobom trende spoločnosti. Výsledky z obdobia Majstrovstiev sveta sa môžu ukázať ako kľúčové. Zdroj: xStation5
Druhou skupinou subjektov sú stávkové kancelárie, najmä v USA. Prečo?
Podpora ich obchodného modelu zo strany jednej z najväčších športových udalostí je zrejmá. Menej zrejmé však je, že neexistuje dobrý porovnávací základ, pretože prítomnosť týchto subjektov na burze bola predtým zanedbateľná. Športové stávkovanie a gambling patria medzi najrýchlejšie rastúce odvetvia na vlne deregulácie realizovanej novou americkou administratívou. Prekvapenie vo výsledkoch týchto spoločností sa môže, ale nemusí, ukázať ako výrazné.
Jednou zo spoločností, pre ktorú sa Majstrovstvá sveta v USA môžu ukázať ako zlomový bod, je DraftKings. DraftKings je jedným z lídrov medzi stávkovými kanceláriami v USA a sentiment voči spoločnosti zostáva chladný, čiastočne pre vysoké valuačné násobky. Z pohľadu finančných dát však nie je dôvod na pesimizmus. EPS len v 1Q 2026 vzrástol na 0,2 USD, čo je viac než 5-násobok odhadov. Pri dvojcifernom raste tržieb, hrubej marži okolo 76 % a silnom momente sa trh môže čoskoro začať viac sústrediť na silné stránky spoločnosti než na jej riziká.
DKNG.US (D1)
Cena akcií spoločnosti klesla k spodnej hranici dlhodobého konsolidačného kanála a obrana úrovne FIBO 78,6 je potenciálnym miestom na vytvorenie základne, odkiaľ sa dopyt môže pokúsiť prevziať iniciatívu. Zdroj: xStation5
Napokon platí, že napriek svojmu rozsahu a reálnemu dopadu na ekonomiku aj takej veľkej krajiny bude vplyv Majstrovstiev sveta na finančné trhy obmedzený. Mnohé subjekty, ktoré by mali ťažiť z prílevu futbalových fanúšikov do Ameriky, môžu priniesť sklamanie. Znalosť reality, prevádzkových výhod vybraných spoločností a trhových ník však zároveň môže opatrným investorom umožniť dosiahnuť zisk.
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