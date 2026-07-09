  
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
15:06 · 9. júla 2026

Ropa na blockchaine? 🛢️ Startup chce z barelu urobiť kryptoaktívum ⚡

Xuan Quang Dang
·

Trainee Analyst

Ropný priemysel patrí medzi najstaršie a najväčšie komoditné trhy na svete. Po viac než storočí sa rozvíjal najmä cez ťažbu, infraštruktúru, prepravu a futures kontrakty. Teraz sa však malý krypto startup Energy Substantiation snaží priniesť do tohto tradičného odvetvia nový koncept: digitálny token krytý fyzickou ropou.

Spoločnosť chce presvedčiť dodávateľov ropy, aby sa zapojili do systému, v ktorom by digitálny token predstavoval nárok na fyzický barel ropy. Jej produkt WTIC má byť naviazaný na jeden barel americkej ropy West Texas Intermediate. Na rozdiel od ropných ETF alebo krypto perpetual kontraktov má byť token podľa firmy krytý skutočnou fyzickou ropou, nie futures alebo inými derivátmi.

Hlavná myšlienka je jednoduchá. Zatiaľ čo ľudia môžu jednoducho vlastniť doláre, zlato alebo Bitcoin, priame vlastníctvo ropy bolo historicky dostupné najmä producentom, obchodníkom a veľkým inštitúciám. Energy Substantiation chce tento trh otvoriť aj menším investorom, ktorí by mohli nakupovať expozíciu voči rope cez blockchain a bežnú krypto peňaženku.

Veľkou výhodou má byť aj obchodovanie 24/7. Klasické benchmarky WTI a Brent sa obchodujú hlavne na trhoch CME a ICE, ktoré majú obchodné prestávky a cez víkendy sú zatvorené. To sa ukazuje ako problém najmä v čase geopolitického napätia, keď sa dôležité správy môžu objaviť mimo bežných obchodných hodín. Konflikt okolo Iránu a Blízkeho východu preto zvýšil záujem o produkty, ktoré umožňujú nonstop expozíciu na cenu ropy.

Trh však zatiaľ zostáva veľmi malý. On-chain hodnota tokenu WTIC dosahuje iba okolo 80 000 USD, hoci projekt počíta s uvedením na platforme LMAX a neskorším navýšením likvidity o 1 milión USD. To ukazuje, že celý koncept je zatiaľ skôr v ranej fáze a skutočná skúška príde až vo chvíli, keď sa doň zapojí väčší počet obchodníkov, producentov a poskytovateľov likvidity.

Systém má fungovať tak, že dodávatelia ponúknu ropu prostredníctvom reverznej holandskej aukcie. To znamená, že poskytujú barely so zľavou voči dennej trhovej cene. Firma tvrdí, že tento model umožňuje producentom monetizovať prevádzkové zásoby, napríklad ropu v potrubí alebo zvyšky v nádržiach, ktoré by inak prinášali iba obmedzený priamy výnos.

Investori potom môžu tokeny nakupovať a predávať na blockchaine. Nové tokeny majú vznikať denným procesom mintovania. Držitelia by zároveň mali mať možnosť token odkúpiť za dennú spotovú záverečnú cenu, hoci firma neočakáva, že by mnoho investorov chcelo skutočne prevziať fyzickú dodávku ropy.

Práve prepojenie digitálneho tokenu a fyzického aktíva je najväčšou výzvou celého projektu. Pri stablecoinoch je podkladovým aktívom dolár, ktorý je relatívne jednoduchý na držbu a vysporiadanie. Ropa je však oveľa zložitejšia. Je drahá na skladovanie, líši sa kvalitou, pohybuje sa v potrubiach, nádržiach a rafinériách a jej vlastníctvo musí byť právne vymáhateľné aj mimo blockchainu.

Analytici upozorňujú, že spustenie tokenu je technicky jednoduchšie než vytvorenie skutočne likvidného trhu. Úspech bude závisieť najmä od toho, či projekt dokáže pritiahnuť nielen krypto špekulantov, ale aj reálnych účastníkov energetického trhu. Bez nich by sa z WTIC mohol stať skôr digitálny prísľub než skutočná alternatíva k tradičnému obchodovaniu s ropou.

Konkurencia navyše už existuje. Na platforme Hyperliquid sa tokenizované perpetual futures na WTI a Brent stali najaktívnejšie obchodovanými komoditnými produktmi. Zároveň CME plánuje spustiť menšie ropné futures obchodované 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Energy Substantiation tak bude musieť súperiť nielen s tradičnými burzami, ale aj s rýchlo rastúcimi krypto derivátmi.

Projekt napriek tomu ukazuje dôležitý trend. Blockchain sa čoraz viac snaží prenikať do sveta reálnych aktív, od dolárov cez dlhopisy až po komodity. Stablecoiny ukázali, že digitálna verzia tradičného aktíva môže získať obrovský objem, ak ponúkne rýchlosť, dostupnosť a likviditu. WTIC sa pokúša aplikovať podobnú logiku na oveľa komplikovanejší trh s ropou.

Z investorského pohľadu je koncept zaujímavý, ale rizikový. Na jednej strane môže tokenizovaná ropa ponúknuť nepretržité obchodovanie, jednoduchší prístup k ropnej expozícii a nové využitie pre prevádzkové zásoby producentov. Na druhej strane zostávajú otvorené otázky okolo likvidity, právnej vymáhateľnosti, regulácie a skutočnej kvality krytia fyzickou ropou.

Energy Substantiation navyše plánuje rozšíriť model aj na tokeny kryté ropou Brent a zemným plynom Henry Hub. Ak sa projekt presadí, mohol by otvoriť cestu k širšej tokenizácii energetických komodít. Ak však nezíska dostatočnú dôveru producentov a investorov, môže zostať iba zaujímavým experimentom na hranici krypta a tradičných komodít.

 

Zaujala Vás táto téma?

 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako

Kurzy a e-booky:

 

Články: 

 

 

Zaujala Vás táto téma?

 

Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:

E-booky:

 

Články:

Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

Prejsť k autorovi 
9. júla 2026, 14:10

Vojna na Blízkom východe dusí trh s plynom, svetový dopyt má opäť klesnúť 📉
9. júla 2026, 13:30

Krypto novinky: USA aj Európa sprísňujú dohľad nad trhom ⚖️
9. júla 2026, 10:10

Chce Irán skutočne „dohodu“? Trump mení svoj naratív voči Iránu a Španielsku 💡
9. júla 2026, 9:35

Graf dňa 📉 Ropa klesá napriek eskalácii USA – Irán

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Komoditný trh Krypto správy