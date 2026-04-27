US Open: Týždeň troch síl. Irán, AI a Fed testujú trhy!

Wall Street vstupuje do posledného pondelka v mesiaci, ktorý zároveň otvára týždeň so zvýšenou citlivosťou trhov. Súčasne sa stretávajú tri kľúčové faktory: geopolitická situácia okolo Iránu, očakávania pred tržbami najväčších technologických spoločností a stredajšie zasadnutie Fed. Takáto kombinácia zvyčajne nevytvára jeden dominantný trhový impulz, ale skôr prostredie, v ktorom trhy rýchlejšie reagujú na nové informácie a vykazujú výrazne nižšiu toleranciu voči odchýlkam medzi očakávaniami a skutočnými dátami.
Najbezprostrednejším faktorom zostáva situácia okolo Iránu, kde správy naznačujú možné pokusy o deeskaláciu napätia. Médiá upozorňujú na návrhy, ktoré by mohli zahŕňať dočasné zmiernenie konfliktu a odloženie priamejších jadrových rokovaní výmenou za otvorenie Hormuzského prielivu. Akýkoľvek signál stabilizácie alebo eskalácie má priamy dopad na ceny komodít a celkovú náladu voči geopolitickému riziku, čo sa premieta do krátkodobých pohybov naprieč finančnými trhmi.
Druhým kľúčovým tématom sú tržby najväčších technologických spoločností, ktoré teraz pôsobia ako hlavný motor nálady na akciových trhoch. Tento týždeň budú výsledky reportovať Microsoft, Meta, Amazon a Google. Očakávania voči sektoru sú mimoriadne vysoké, pretože investori sa už nezameriavajú iba na prekonanie odhadov tržieb, ale predovšetkým na to, či rozsah rastu potvrdzuje príbeh okolo umelej inteligencie. Podľa konsenzu by mal technologický sektor vykázať veľmi silný rast zisku, výrazne prekonať širší trh a zároveň pokračovať v raste tržieb aj zlepšovaní marží, napriek masívnym investíciám do infraštruktúry pre AI. V takomto prostredí nemusia stačiť ani solídne výsledky, ak nenaplnia zvýšené očakávania. Akékoľvek sklamanie by naopak mohlo vyvolať prudké precenenie valuácií.
Tretím hlavným faktorom ovplyvňujúcim náladu je stredajšie zasadnutie Fed. Rozhodnutia a komunikácia Fedu majú priamy dopad na globálne finančné podmienky, pretože určujú cenu kapitálu a očakávania týkajúce sa budúcej menovej politiky. Kľúčovou otázkou v tejto fáze je, či centrálna banka zachová opatrný postoj k inflácii a ekonomickému rastu, alebo naznačí väčšiu flexibilitu do budúcnosti. Pre technologický sektor, ktorý je veľmi citlivý na úrokové sadzby, môžu mať aj jemné zmeny v tóne komunikácie významný dopad na valuácie.
Celkovo tak vzniká týždeň, v ktorom na trhy súčasne pôsobia tri nezávislé sily. Na jednej strane geopolitické riziko spojené s Iránom ovplyvňuje ceny komodít a celkovú ochotu investorov podstupovať riziko. Na druhej strane výsledková sezóna veľkých technologických firiem testuje dôveryhodnosť rastového príbehu okolo AI. Treťou zložkou je politika Fed, ktorá cez cenu peňazí ovplyvňuje oceňovanie globálnych aktív. V takomto prostredí sa trhy pravdepodobne nebudú pohybovať jedným smerom, ale budú dynamicky reagovať na zmeny očakávaní. Volatilitu tak bude viac určovať interpretácia informácií než samotné dáta.
Futures na US 500 sa dnes obchodujú mierne nižšie. Trhy zostávajú opatrné napriek relatívne silnej výsledkovej sezóne, ktorá ďalej podporuje celkovo pozitívne prostredie na akciových trhoch. Investori pred stredou mierne znižujú expozíciu, pretože budú zverejnené výsledky veľkých technologických spoločností, ako sú Microsoft, Meta, Amazon a Google, a zároveň prebehne rozhodnutie Fed. Prevláda preto vyčkávací postoj a krátkodobá nálada zostáva mierne defenzívna.
Firemné správy
- Microsoft (MSFT.US) klesá po správach, že OpenAI mení podmienky partnerstva a Microsoft už nebude dostávať podiel na tržbách z podnikania OpenAI. Predtým bola táto dohoda jedným z kľúčových finančných prínosov, ktoré Microsoft získaval z rastu OpenAI. Trh to vyhodnotil ako čiastočné zníženie priameho finančného prínosu, ktorý Microsoft získava z boomu umelej inteligencie, hoci celkové partnerstvo medzi firmami zostáva veľmi úzke.
- Domino’s Pizza (DPZ.US) klesá po tom, čo výsledky za 1. štvrťrok 2026 sklamali hlavne v oblasti porovnateľných tržieb v rovnakých predajniach, ktoré zaostali za očakávaniami trhu. Výsledok bol interpretovaný ako známka slabšieho spotrebiteľského dopytu. Najväčšie sklamanie prišlo z amerického trhu spolu s mierne slabšou výkonnosťou v zahraničí.
- Verizon (VZ.US) rastie po tom, čo prekvapil trh čistým prírastkom bezdrôtových zákazníkov. V 1. štvrťroku 2026 spoločnosť pridala približne 55 000 postpaid zákazníkov oproti očakávaniu poklesu. Verizon tiež zvýšil svoj celoročný výhľad zisku na rok 2026, čo investori vyhodnotili ako signál zlepšujúcich sa prevádzkových trendov a účinnej propagačnej stratégie.
- Supermicro (SMCI.US) posilňuje po oznámení otvorenia svojho doteraz najväčšieho kampusu v Silicon Valley, ktorý má urýchliť dodávky novej generácie infraštruktúry pre dátové centrá zamerané na AI. Expanzia by mala výrazne zvýšiť výrobné a integračné kapacity spoločnosti v oblasti serverov a AI systémov.
- Alphabet (GOOGL.US) je v centre pozornosti po správach, že môže spolupracovať so spoločnosťou MediaTek na výrobe čipov TPU 8. generácie.
