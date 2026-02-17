Výsledky BHP, trh s meďou a korekcia KGHM. Čo potrebujete vedieť

Skupina BHP opäť dokázala, že prechádza strategickou transformáciou, pričom meď sa stala hlavným zdrojom ziskov spoločnosti. Výsledky za prvú polovicu fiškálneho roka 2026, ktorý končí 31. decembra 2025, odhalili rekordné výsledky: zisk dosiahol 6,2 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 22 percent, pričom segment medi predstavoval viac ako polovicu celkového EBITDA skupiny a dosiahol 8 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast o 59 percent. Tento úspech odzrkadľuje jednak zvýšenú produktivitu v kľúčových baniach, ako je Escondida, a jednak úspešnú integráciu akvizícií, vrátane OZ Minerals a spoločného podniku Vicuna, v kontexte rekordne vysokých globálnych cien medi.
Okrem toho spoločnosť BHP uzavrela s Wheaton Precious Metals najväčšiu zmluvu o dodávkach striebra v histórii spoločnosti v hodnote 4,3 miliardy dolárov, čo jej umožňuje premeniť časť svojich budúcich príjmov zo striebra na hotovosť už dnes. Táto dohoda je príkladom efektívneho riadenia portfólia aktív. Výnosy budú použité na rozvoj projektov v oblasti medi a potaše, ako aj na poskytovanie výnosov akcionárom, a to všetko s minimálnym rizikom a bez zvýšenia zadlženosti spoločnosti.
Výhľad pre trh s meďou zostáva silný, pričom štrukturálne fundamenty naďalej podporujú dopyt. Kľúčové megatrendy, vrátane rastu elektromobility, obnoviteľných zdrojov energie, digitálnej infraštruktúry a dátových centier, naďalej poháňajú dopyt po tomto kove. Zároveň obmedzenia ponuky, vysoké výrobné náklady a geopolitické faktory udržujú ceny medi na vysokej úrovni, čo prináša spoločnosti ako BHP výhody v podobe generovania ziskov a financovania ďalších investícií do rozvoja.
V Poľsku je situácia trochu odlišná. Akcie spoločnosti KGHM Polska Miedź nedávno zaznamenali korekciu, hlavne v dôsledku poklesu globálnych cien medi. Okrem fundamentálnych faktorov k volatilite trhu prispeli aj politické a manažérske otázky, vrátane zmien v predstavenstve spoločnosti a odvolania generálneho riaditeľa a viceprezidenta. Hoci tieto faktory zvyšujú krátkodobý tlak na akcie, vo všeobecnosti nemajú vplyv na dlhodobé fundamenty spoločnosti. Napriek týmto dočasným narušeniam zostáva KGHM stabilnou spoločnosťou.
Súčasná korekcia akcií KGHM odráža širšie trendy v kolísaní cien medi a zvýšenú volatilitu súvisiacu s korporátnymi faktormi. História ukazuje, že obdobia cenových úprav sú prirodzenou súčasťou komoditného cyklu a často sa zhodujú so zmenami v makroekonomickom prostredí. V porovnaní s globálnymi hráčmi, ako je BHP, je zrejmé, aký dôležitý je v obdobiach zvýšenej neistoty portfóliová štruktúra a finančná flexibilita.
Výsledky spoločnosti BHP potvrdzujú rastúci význam segmentu medi v ziskovej štruktúre skupiny, zatiaľ čo striebro a iné aktíva sa využívajú na optimalizáciu portfólia a riadenie peňažných tokov. V prípade spoločnosti KGHM je pozorovaná korekcia v súlade s globálnymi výkyvmi cien medi a miestnymi organizačnými faktormi. V komoditnom sektore zostáva dlhodobá hodnota spoločností úzko spojená s komoditným cyklom a schopnosťou generovať stabilné peňažné toky.
