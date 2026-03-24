Wall Street je opäť pod tlakom 📉 Technologické akcie klesajú, sektor ropy a plynu prudko rastie

Sentiment na americkom akciovom trhu zostáva krehký, keďže sa investori snažia započítať široké spektrum možných scenárov spojených s konfliktom na Blízkom východe, zatiaľ čo z Washingtonu prichádzajú zmiešané diplomatické signály. Futures na S&P 500 klesajú o 0,8 % po tom, čo počas dňa kolísali medzi ziskami a stratami, čo podčiarkuje pretrvávajúcu neistotu. Absencia deeskalácie medzi USA, Izraelom a Iránom zvyšuje riziká recese, zatiaľ čo rýchla dohoda by mohla vyvolať úľavovú rally. Technologické akcie čelia výraznému tlaku a naprieč softvérovým sektorom je viditeľný silný výpredaj, ktorý dolieha na širší akciový sentiment.
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov rástli, pričom výnos 2-ročného dlhopisu sa zvýšil na 3,88 % (+3 bázické body), čo naznačuje obmedzený dopyt po bezpečných aktívach napriek geopolitickému napätiu.
- Ceny ropy sa vrátili nad 90 USD za barel a vymazali časť predchádzajúcich strát, pretože trhy naďalej započítavajú možné narušenia dodávok v regióne.
- Americký dolár posilnil o 0,2 %, zatiaľ čo zlato zostalo relatívne stabilné, čo ukazuje skôr na selektívny než plošný presun do bezpečia.
- Počiatočný optimizmus okolo možných mierových rokovaní rýchlo vyprchal po tom, čo Irán poprel správy o významných rokovaniach s USA, napriek skorším komentárom Donalda Trumpa.
- Sentiment sa ďalej zhoršil po správach, že by sa do diania mohli zapojiť spojenci z Perzského zálivu, čo zvyšuje riziko širšej regionálnej eskalácie.
- Široké rozpätie možných scenárov vedie k zvýšenej volatilite na globálnych trhoch.
- Európske akcie si pripísali 0,1 %, pričom výrazne vyčnievala spoločnosť Puig Brands, ktorá posilnila až o 17 % po správach o rokovaniach o prevzatí so spoločnosťou Estée Lauder.
- Zlato vymazalo svoje predchádzajúce zisky po tom, čo Turecko naznačilo, že by mohlo využiť svoje zlaté rezervy na podporu svojej meny.
- Investori sa naďalej obávajú trvalejších ekonomických dôsledkov, aj keby konflikt rýchlo deeskaloval. Podľa UBS pravdepodobne zostane volatilita zvýšená, pretože:
- bude potrebné znovu doplniť zásoby ropy,
- dodávateľské reťazce môžu zostať narušené,
- ekonomiky budú ďalej pociťovať druhotné dosahy ponukového šoku.
- UBS v Európe naďalej udržiava defenzívnu pozíciu a znižuje expozíciu voči cyklickým sektorom, vrátane bánk.
Vojenský konflikt na Blízkom východe eskaluje
Vojenská situácia zostáva napätá a eskalačná: Irán počas noci zaútočil na ciele v Izraeli a na americké základne, Saudská Arábia zachytila drony, Kuvajt hlásil škody na energetickej infraštruktúre a sirény sa rozozvučali aj v Bahrajne.
- Spoločnosť QatarEnergy vyhlásila force majeure na dodávky LNG do Talianska, Belgicka, Južnej Kórey a Číny, čo ďalej zvyšuje obavy o globálne dodávky energií.
- Zasiahnutá bola aj energetická infraštruktúra v Iráne, vrátane zariadení v Isfaháne a potrubia zásobujúceho elektráreň Khorramshahr.
- Trhy zostávajú v stave „hyper alert“, pričom investori čakajú na potvrdenie formálnych rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré by mohli priniesť jasnejší smer.
US500 (interval D1): zvýšená volatilita s prevládajúcim tlakom na pokles počas posledných seáns.
Pohľad na sektory: ropa pokračuje v uptrende, zatiaľ čo Microsoft a ďalšie IT tituly ďalej prehlbujú poklesy.
Firemné správy
- Futures na americké akcie po otvorení hotovostného trhu znížili predchádzajúce straty, volatilita však zostáva zvýšená; kontrakty na S&P 500 boli prevažne bez zmeny.
- Jefferies Financial Group (JEF) v predobchodnej fáze vzrástla o 9,5 % po tom, čo Financial Times informoval, že Sumitomo Mitsui Financial Group zvažuje možné prevzatie. Investori tak započítavajú prípadnú akvizičnú prémiu.
- JFrog (FROG) pred otvorením trhu posilnil o 2 % po zvýšení odporúčania od UBS z neutral na buy. Analytici zdôraznili odolné fundamenty napriek nedávnej slabosti ceny akcie.
- Ralph Lauren (RL) pridal v predobchodnej fáze 1,7 % po tom, čo Citi zvýšila odporúčanie na buy s odkazom na úspešné posilnenie značky a zlepšujúcu sa prevádzkovú výkonnosť.
- Trian Fund Management a General Catalyst Group upravili podmienky svojej záväznej dohody o prevzatí spoločnosti Janus Henderson.
- Ares Strategic Income Fund oznámil žiadosti o spätný odkup akcií v celkovom objeme 11,6 % akcií v obehu, čo je výrazne nad jeho limitom 5 %.
- Apollo Global Management obmedzuje spätné odkupy podielov z jedného zo svojich najväčších neverejne obchodovaných fondov private credit pre retailových investorov pre zvýšený objem žiadostí o výber prostriedkov.
- Netgear (NTGR) v predobchodnej fáze vyskočil o 16 % po tom, čo FCC pristúpila k zákazu dovozu nových zahranične vyrábaných spotrebiteľských routerov, čo by mohlo zlepšiť konkurenčné prostredie pre domácich výrobcov.
Irán umožnil preplávanie 10 ropným tankerom cez Hormuzský prieliv — vysvetlenie záhadného „daru“ pre Trumpa ⚓
Apple posilňuje výrobu v USA: do programu pridáva nových partnerov a investuje 400 miliónov dolárov 🍏
Súd v Kalifornii nariadil firmám Meta a Google zaplatiť 6 miliónov dolárov 💰
🚨 Trump varuje Irán — trhy sú pod tlakom, ceny ropy sa odrážajú nahor 💡
