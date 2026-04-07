Wall Street klesá, keďže obavy z eskalácie na Blízkom východe rastú 📉 Casey’s vstúpi do S&P 500

Americké akciové trhy sú pod zreteľným tlakom, pretože sa blíži kľúčový termín Trumpovho ultimáta voči Iránu (2:00 SELČ, 8. apríla). Nádeje na dohodu slabnú po tom, čo Irán oznámil, že v reakcii na Trumpove hrozby prerušil všetky nepriame komunikačné kanály s USA. Rastúce geopolitické napätie dolieha na akcie a zároveň tlačí ceny ropy vyššie, čo zvyšuje neistotu ohľadom ďalšieho smerovania americkej politiky. Rétorika Bieleho domu zvyšuje riziko silového scenára, hoci trhy stále ponechávajú priestor pre obmedzené zmiernenie napätia.
- Trump stanovil termín do 2:00 SELČ na dosiahnutie dohody s Iránom o znovuotvorení Hormuzského prielivu a varoval, že ak k dohode nedôjde, môže nasledovať zničenie iránskej infraštruktúry.
- Nedávne komentáre amerického prezidenta naznačujú nízku pravdepodobnosť prielomu, hoci úzke okno pre alternatívny výsledok stále zostáva otvorené.
- Mediálne správy uvádzajú, že USA uskutočnili údery na iránsky ostrov Chárg, čo napätie ešte viac vyostrilo.
- Komoditné trhy reagujú prudko: WTI sa obchoduje nad 116 USD (+3 % a viac), zatiaľ čo Brent sa drží pevne nad 110 USD, čo ukazuje na rastúcu geopolitickú rizikovú prémiu.
- Analytici upozorňujú, že aj keď sa plná dohoda javí ako nepravdepodobná, najhoršiemu scenáru v podobe rozsiahlych útokov na civilnú infraštruktúru by sa zatiaľ mohlo podariť vyhnúť.
- UBS znížila svoj cieľový odhad pre S&P 500 na koniec roka 2026 na 7 500 bodov s odkazom na rastúcu neistotu spojenú s konfliktom a cenami energií. Banka odporúča opatrnejší prístup, najmä voči trhom citlivým na energetické šoky, ako sú Európa a India.
- Makrodáta sklamali, keď objednávky tovaru dlhodobej spotreby medzimesačne klesli o 1,4 %, čo bolo pod očakávaniami a ďalej prispelo k negatívnemu sentimentu.
- Súčasne dáta ADP ukázali nárast zamestnanosti o 27 tisíc pracovných miest (oproti predchádzajúcim 10 tisícom), čo naznačuje, že trh práce sa neprehrieva, no zároveň nie je plošným zdrojom slabosti — a môže tak ďalej podporovať inflačné riziká.
- Napriek širšiemu prostrediu risk-off niektoré tituly, ako napríklad Broadcom, naďalej prekonávajú trh vďaka silnej expozícii na umelú inteligenciu a novo získaným kontraktom.
Graf US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Universal Music Group (UMG) – akcie vyskočili približne o 10 % po tom, čo Pershing Square navrhol prevzatie za 55,8 miliardy eur (64,4 miliardy USD), čo implikuje prémiu 78 % voči zatváracej cene z 2. apríla. Hotovostno-akciová štruktúra transakcie naznačuje ponuku na prevzatie riadenú aktivistickým investorom a výrazný re-rating vďaka kontrolnej prémii.
- Casey’s General Stores / Hologic – Casey’s, americký reťazec convenience stores na stredozápade a juhozápade USA, nahradí spoločnosť Hologic v indexe S&P 500 pred štvrtkovým otvorením trhu po prevzatí Hologicu spoločnosťami Blackstone a TPG. Akcie Casey’s mierne posilnili, zatiaľ čo obchodovanie s akciami Hologicu bolo pozastavené, keďže transakcia bola dokončená a firma opúšťa verejné trhy.
Graf Casey's General Stores (D1)
Zdroj: xStation5
