Zhrnutie trhov: Akcie obranného sektora v panike 🚨 Rheinmetall klesá o 13 %

- Nemecko môže opustiť plán na výstavbu šiestich fregát F126 a namiesto toho kúpiť osem menších plavidiel Meko A-200. To vyvoláva pochybnosti o rozsahu budúcich obranných kontraktov.
- Najviac zasiahnutý bol Rheinmetall, ktorého akcie klesli až o 14 %. Očakávalo sa totiž, že sa spoločnosť stane hlavným dodávateľom programu s potenciálnou hodnotou až 12,8 miliardy EUR.
- Predajný tlak sa rozšíril naprieč širším európskym obranným sektorom, keďže investori čoraz viac spochybňujú, aká veľká časť oznámených vojenských výdavkov sa napokon skutočne premietne do tržieb obranných dodávateľov.
- Nemecko môže opustiť plán na výstavbu šiestich fregát F126 a namiesto toho kúpiť osem menších plavidiel Meko A-200. To vyvoláva pochybnosti o rozsahu budúcich obranných kontraktov.
- Najviac zasiahnutý bol Rheinmetall, ktorého akcie klesli až o 14 %. Očakávalo sa totiž, že sa spoločnosť stane hlavným dodávateľom programu s potenciálnou hodnotou až 12,8 miliardy EUR.
- Predajný tlak sa rozšíril naprieč širším európskym obranným sektorom, keďže investori čoraz viac spochybňujú, aká veľká časť oznámených vojenských výdavkov sa napokon skutočne premietne do tržieb obranných dodávateľov.
Európske akcie začali stredajšiu seansu opatrne. Indexy STOXX 50 aj STOXX 600 sa obchodovali takmer bez zmeny po predchádzajúcom výpredaji ťahanom technologickým sektorom. Investori ďalej sledujú vývoj rokovaní medzi USA a Iránom a dnešné výsledky Micronu, ktoré môžu priniesť nový pohľad na výhľad polovodičového sektora. Zároveň sa pod výrazný tlak dostali európske obranné akcie po správach, že Nemecko môže opustiť plány na výstavbu šiestich fregát F126. Išlo by o najväčšiu námornú zákazku krajiny od druhej svetovej vojny.
Podľa Financial Times Berlín zvažuje zrušenie mnohomiliardového programu F126 a jeho nahradenie nákupom ôsmich menších fregát Meko A-200.
- Rheinmetall patril medzi najviac zasiahnuté akcie, pretože sa očakávalo, že sa spoločnosť stane hlavným dodávateľom programu F126 s potenciálnou hodnotou až 12,8 miliardy EUR.
- Spoločnosť mala prevziať kontrakt od holandského výrobcu lodí Damen Naval po rokoch meškaní, konečný súhlas nemeckého rozpočtového výboru však ešte nebol udelený.
- Predajný tlak sa rozšíril naprieč širším európskym obranným sektorom. Hensoldt klesol o 2,9 %, Renk o 4,0 %, Saab o 2,6 %, Leonardo o 3,5 % a BAE Systems o 1,6 %.
- Pokles odráža slabnúci sentiment voči obranným akciám v roku 2026, keďže investori čoraz viac spochybňujú, aká veľká časť oznámených vojenských výdavkov sa napokon skutočne premietne do tržieb dodávateľov.
- Reštrukturalizácia programu F126 by zároveň predstavovala prekážku pre nemecké obranné ambície vzhľadom na záväzok Berlína vybudovať do roku 2039 „najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe“.
Zdroj: xStation5
Rheinmetall stráca prémiu istoty kontraktu
Rheinmetall sa dostal pod silný tlak po správach, že Nemecko môže zrušiť nákup šiestich protiponorkových fregát F126 a presmerovať objednávku na TKMS. Akcie na intradennom minime klesali takmer o 17 %, čo znamenalo ich najväčší jednodňový prepad od apríla 2025. Pre investorov pritom nejde len o možnú stratu významného kontraktu. Trh začína spochybňovať predpoklad, že záväzky Nemecka v oblasti obranných výdavkov sa automaticky premietnu do rastu tržieb najväčších obranných dodávateľov. Investori zároveň čoraz viac započítavajú možnosť postupnej deeskalácie konfliktov na Blízkom východe aj na Ukrajine, čo znižuje nadšenie z predchádzajúcej rally obranného sektora.
Podľa analytikov Morgan Stanley by zrušenie programu mohlo viesť k odpisom Rheinmetallu vo výške približne 2 miliárd EUR. To je obzvlášť významné, pretože manažment si údajne veril, že kontrakt získa ešte pred letnou parlamentnou prestávkou. Akcie TKMS medzitým rástli až o 12 %, čo naznačuje, že investori nemusia nutne započítavať celkovo nižšie nemecké obranné výdavky, ale skôr zmenu v tom, ktoré firmy budú z budúcich kontraktov ťažiť.
Ďalší zdroj tlaku predstavuje plánované IPO KNDS vo Frankfurte a Paríži. Súčasní akcionári, teda francúzsky štát a Wegmann & Co, by mali ponúknuť 20% podiel v spoločnosti. Pre investorov to vytvára ďalšiu možnosť expozície voči európskemu obrannému sektoru a mohlo by to znížiť koncentráciu kapitálových tokov výhradne do Rheinmetallu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Revolúcia vo výrobe čipov? Cerebras chce konkurovať Nvidii
Zlato klesá, striebro dosahuje najnižšiu úroveň od decembra 2025 📉 Deutsche Bank znižuje výhľad pre zlato
Graf dňa 🚩 EURUSD masívne stráca. Čo čaká menový pár? (24.06.2026)
Ekonomický kalendár: V centre pozornosti sú nemecké dáta Ifo a výsledky Micronu (24. 06. 2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.