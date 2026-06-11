Zhrnutie trhov: Európske akciové indexy sa pokúšajú o odraz 📈 Wizz Air po zverejnení tržieb rastie o 6 %

Európske akciové trhy sa zotavujú z nedávneho výpredaja, keďže investori využívajú nižšie valuácie a nakupujú pri poklesoch. Neistota pramení z eskalácie napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá posilňuje obavy o dodávky energií z Blízkeho východu a inflačné dopady dlhodobého konfliktu. Napriek týmto protivietrom zostáva na európskych trhoch zachovaná stratégia nákupov pri poklesoch.
Kľúčové body
- Európske akcie sa odrážajú od nedávnych poklesov a Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby o 25 bázických bodov, v súlade s očakávaniami trhu.
- Hlavné európske indexy sa držia relatívne dobre napriek slabosti v technologickom sektore.
- Rastúce výnosy dlhopisov a geopolitické napätie naďalej obmedzujú chuť po riziku a zvyšujú neistotu týkajúcu sa udržateľnosti trhovej rally.
- Investori hľadia za dnešné rozhodnutie o sadzbách a sústreďujú sa predovšetkým na signály prezidentky ECB Christine Lagardeovej týkajúce sa možného ďalšieho kroku v septembri.
Akcie v centre pozornosti
- SAP klesol takmer o 4 % a Capgemini stratil viac než 3 %, čo zaťažilo európsky technologický sektor po tom, čo Oracle predstavil agresívne plány kapitálových výdavkov.
- Hugo Boss vzrástol o viac než 8 % po tom, čo Frasers Group predložila ponuku na prevzatie nemeckej módnej značky v hodnote 2 miliárd EUR.
- Frasers Group klesla približne o 2 %, keďže investori vyhodnocovali finančné dopady navrhovanej akvizície.
- Wizz Air posilnil približne o 6 % po zverejnení ročných tržieb, ktoré prekonali očakávania trhu.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Wizz Air sa vracia k ziskovosti, tlak zo strany motorov začína slabnúť
Wizz Air zverejnil výsledky, ktoré možno vnímať ako významný krok k normalizácii obchodného modelu po dvoch mimoriadne náročných rokoch poznačených problémami s motormi Pratt & Whitney GTF. Aerolinka sa vrátila k zisku pred zdanením, zlepšila tvorbu hotovosti a udržala silný rast počtu cestujúcich napriek pokračujúcim prevádzkovým obmedzeniam. Nemenej dôležité je, že manažment signalizoval postupné slabnutie dopadu odstavených lietadiel a zároveň upozornil na možné rastové príležitosti vyplývajúce z rastúceho tlaku na slabších konkurentov. Investori správu privítali a akcie počas štvrtkovej seansy vzrástli až o 6 %.
Kľúčové body
- Wizz Air sa vrátil k ziskovosti, keď vytvoril zisk pred zdanením vo výške 27 miliónov EUR a takmer 1 miliardu EUR voľného peňažného toku.
- Počet odstavených lietadiel kvôli kontrolám motorov Pratt & Whitney klesol zo 42 na 30. Problém by mal byť plne vyriešený do konca roka 2027.
- Manažment očakáva silný rast prevádzky vo fiškálnom roku 2027 a vidí príležitosti na získanie trhového podielu od finančne slabších konkurentov.
Výsledky potvrdzujú zotavenie obchodného modelu
Za fiškálny rok vykázal Wizz Air zisk pred zdanením vo výške 27 miliónov EUR, čo znamená návrat k ziskovosti po predchádzajúcich stratách. EBITDA medziročne vzrástla o 16 %, zatiaľ čo počet cestujúcich sa zvýšil o 10 % na 70 miliónov.
Obzvlášť pôsobivá bola tvorba hotovosti. Voľný peňažný tok dosiahol takmer 1 miliardu EUR, čo je o 22 % viac než v predchádzajúcom roku, a to aj napriek splateniu dlhopisu vo výške 500 miliónov EUR v januári 2026. Marža EBITDA vzrástla na 23,2 %, čo ukazuje schopnosť spoločnosti využívať rozsah a zlepšovať prevádzkovú efektivitu.
Výrazné zlepšenie ukázala aj súvaha. Wizz Air ukončil rok s hotovosťou nad 2 miliardy EUR, stabilnou úrovňou čistého dlhu a poklesom pomeru čistého dlhu k EBITDA zo 4,4x na 3,7x. Manažment zopakoval ambíciu postupne znížiť zadlženie smerom k približne 2x EBITDA.
Problémy s motormi stále zohrávajú úlohu, ale riziká postupne klesajú
Kontroly motorov Pratt & Whitney GTF zostávajú najväčšou prevádzkovou výzvou aerolinky. Takmer dva roky tento problém obmedzoval rast kapacity a viedol k dočasnému odstaveniu významnej časti flotily.
Nedávny vývoj však ukazuje jasný pokrok. Počet odstavených lietadiel klesol na 30 zo 42 pred rokom a manažment naďalej očakáva, že všetky dotknuté lietadlá sa vrátia do prevádzky do konca kalendárneho roka 2027.
Z pohľadu investorov ide pravdepodobne o najdôležitejší záver správy. Naznačuje, že trh začína vidieť cestu k neobmedzenému využitiu flotily a návratu k normálnej rastovej dynamike.
Wizz Air sa opäť zameriava na Európu a uprednostňuje ziskovosť
Manažment naďalej upravuje sieť liniek a sústreďuje zdroje na kľúčové trhy v strednej a východnej Európe. Významná časť kapacity predtým alokovanej na Blízky východ bola presunutá späť do Európy, kde kratšie trasy umožňujú vyššie využitie lietadiel a častejšiu prevádzku.
Aerolinka už ukončila pôsobenie v Abú Zabí a znížila expozíciu voči viacerým menej výkonným letiskám. Manažment tiež uviedol, že London Gatwick nie je hlavnou rastovou prioritou kvôli vysokým letiskovým poplatkom a prevádzkovým obmedzeniam.
Ďalším významným strategickým rozhodnutím je opustenie samostatného prevádzkového modelu pre Airbus A321XLR. Všetky lietadlá A321XLR budú namiesto toho začlenené do štandardnej flotily A321neo, čo zjednoduší prevádzku a zníži zložitosť.
Výhľad rastu zostáva veľmi silný
Výhľad manažmentu pre prvú polovicu fiškálneho roka 2027 ukazuje na pokračujúcu rýchlu expanziu. Ponúkaná kapacita sedadiel by mala v 1. štvrťroku vzrásť približne o 25 % a v 2. štvrťroku o viac než 25 %.
Ďalšiu podporu by malo priniesť postupné obnovenie prevádzky do Tel Avivu a pokračujúci návrat odstavených lietadiel do služby. Manažment zároveň vidí priaznivé konkurenčné prostredie, keďže aerolinky naprieč Európou čelia rastúcim nákladom na palivo, obmedzenej likvidite a starnúcim flotilám.
CEO József Váradi otvorene naznačil, že druhá polovica roka by mohla vytvoriť „trhové vákuum“ a dokonca vyvolať krachy niektorých aeroliniek. To by vytvorilo príležitosti pre Wizz Air na získanie ďalšieho trhového podielu.
Pohľad analytika
Celkovo by výsledky mali byť vnímané pozitívne. Wizz Air sa nielen vrátil k ziskovosti, ale ukázal aj silnú tvorbu hotovosti a zlepšené ukazovatele zadlženia. Ešte dôležitejšie je, že postupné riešenie problému s motormi Pratt & Whitney naznačuje, že hlavná prekážka, ktorá v posledných dvoch rokoch obmedzovala rast, začína slabnúť. Ak manažment dodrží harmonogram obnovy flotily, mohol by Wizz Air vstúpiť do rokov 2027–2028 s jednou z najmladších a nákladovo najefektívnejších flotíl v Európe. V kombinácii s agresívnym rastom kapacity, obnoveným zameraním na ziskové kľúčové trhy a potenciálom ťažiť z konsolidácie odvetvia sa spoločnosť zdá byť dobre pripravená zlepšiť výsledky a posilniť svoju konkurenčnú pozíciu v strednodobom horizonte.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
US Open: Zotavenie po poklesoch, Trump hrozí obnovením bojov s Iránom
SpaceX zaplavili objednávky za 70 miliárd dolárov. Drobní investori bojujú o obmedzený počet akcií 🚀
DoorDash predstavil AI chatbota pre objednávky, rezervácie a nákupné zoznamy 🤖
Ryanair čelí vyšetrovaniu pre poplatky 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.