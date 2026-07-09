Zhrnutie trhov: Kapitál sa vracia do technologických akcií; ASML rastie o 2,5 % 🚀

Európska obchodná seansa začína v duchu návratu k rizikovým aktívam napriek ďalšiemu vyostreniu konfliktu medzi USA a Iránom – futures na S&P 500 si pripísali 0,3%, Nasdaq 100 rastie o 0,61% a futures na Dow Jones pridávajú približne 0,15%. Hlavným faktorom pohybujúcim trhmi je napätie na Blízkom východe: prezident Trump oznámil ukončenie prímeria s Iránom, po čom USA uskutočnili nové nálety na iránske ciele ako odpoveď na útok na tankery v Hormuzskom prielive, čo ešte v stredu vyvolalo vlnu úteku od rizika.
Napriek tomu európske indexy v štvrtkové ráno odrážajú – Stoxx 600 získava 0,5%, francúzsky CAC 40 a nemecký DAX rastú zhodne o 0,6%, hoci londýnsky FTSE 100 stráca 0,2%, ťahaný dolu prepadom AstraZeneca. Ropa WTI po prudkom, šesťpercentnom skoku v stredu zostáva na zvýšených úrovniach, hoci v ranných hodinách štvrtkového obchodovania mierne klesá v očakávaní možného obnovenia rokovaní, pričom sa obchoduje blízko 77 USD za barel. Americký dolár sa drží na týždenných maximách – index DXY sa pohybuje v okolí 100,9–101,2 bodu, podporovaný dopytom po bezpečných aktívach a očakávaniami zvyšovania sadzieb Fedu v reakcii na inflačný dopad drahšej ropy; japonský jen je pod osobitným tlakom a testuje úroveň 162,5–162,7 jenu za dolár.
Na európskych burzách vedú rast technologický a surovinovský sektor – akcie ASML získavajú 2,6%, Siltronic +10,5% a Soitec +4,5%, podporované aj správami o možnom prístupe čínskych AI firiem k čipom Nvidia H200. Najhoršie si vedie zdravotníctvo, ktoré klesá o približne 1,5% v dôsledku prepadu AstraZeneca, ako aj potravinársky a telekomunikačný sektor, ktoré zostávajú pod tlakom. Španielský IBEX odráža o 1,1% po predchádzajúcich poklesoch spojených s Trumpovými komentármi k politike NATO. Zdroj: XTB
Správy zo spoločností
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AstraZeneca stráca až 9–10% – najhorší deň od marca 2020 – po tom, čo liek Wainua (vyvíjaný spoločne s partnerom Ionis) nedosiahol primárny cieľ štúdie tretej fázy v liečbe kardiomyopatie ATTR-CM, čo vrhá tieň na dôveryhodnosť vedenia spoločnosti pri navrhovaní klinických štúdií.
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Akcie Ionis Pharmaceuticals sa prepadajú o 12,5–13,8%, zatiaľ čo konkurenti s existujúcimi terapiami pre ATTR-CM, Alnylam a BridgeBio, získavajú 11–16%, keďže neúspech Wainua upevňuje ich trhové postavenie.
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Hugo Boss odporúča akcionárom odmietnuť ponuku na prevzatie od Frasers Group s argumentom, že navrhovaná cena 38 eur za akciu (prémia iba 4,3%) nezodpovedá hodnote a potenciálu spoločnosti.
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SK Hynix zaznamenáva viac ako sedemnásobné prevýšenie dopytu nad ponukou pred piatkovým debutom na americkom trhu, pričom akcie spoločnosti v Soule rastú o 5,3%.
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Nordex získava 5% po oznámení rastu projektových objednávok v druhom štvrťroku na 3 054 MW, poháňaného silným dopytom z USA, zatiaľ čo Computacenter skáče o 11,1% vďaka lepším, než očakávaným výsledkom podporeným dopytom po AI infraštruktúre.
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Novo Nordisk uvádza v Indii týždenný inzulínový injekčný prípravok Awiqli s cieľom urýchliť expanziu na diabetologickom trhu s viac ako 100 miliónmi pacientov, hoci spoločnosť naďalej čelí konkurencii zo strany Eli Lilly a miestnych výrobcov generík.
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