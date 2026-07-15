Zhrnutie trhov: Nižšia inflácia PPI podporuje indexy 🔼 US100 rastie o 0,5%

Technologický sektor opäť poháňa rast na svetových burzách, zatiaľ čo investori sa snažia zladiť mimoriadne silnú sezónu výsledkov s rastúcim geopolitickým rizikom na Blízkom východe. Pozornosť trhu sa súčasne sústreďuje na výsledky spoločností z oblasti AI, ceny ropy a výhľad politiky Fed po slabších než očakávaných údajoch o inflácii CPI. Dnešné údaje PPI z USA potvrdili včerajšie čísla CPI – ceny producentov klesli o 0,3 % m/m a medziročný rast zaostal za očakávaniami.
- Futures na Nasdaq 100 rastú o 0,5 % a futures na S&P 500 pridávajú 0,25 %, podporené veľmi silnými výsledkami spoločností z polovodičového sektora.
- Akcie ASML rastú takmer o 8 % po zvýšení výhľadu predaja a oznámení zvýšenia výroby strojov na výrobu čipov pre AI.
- SK Hynix rastie o 9 % a doháňa predchádzajúce zisky zaznamenané americkými ADR výrobcu pamätí.
- Ropa Brent zdražuje tretí deň po sebe a stojí približne 85,6 USD za barel po ďalších amerických útokoch na ciele v Iráne a Donaldovom Trumpovom oznámení o zintenzívnení vojenských operácií.
- Napriek geopolitickým napätiam zostávajú ceny ropy výrazne pod predchádzajúcimi vrcholmi presahujúcimi 100 USD za barel a investori venujú čoraz väčšiu pozornosť sezóne firemných výsledkov.
- Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov mierne rastie o 1 bázický bod na 4,60 %, podobný pohyb je badateľný aj na európskom dlhovom trhu.
- Dolár zostáva relatívne stabilný, pričom trh prakticky vylučuje zvýšenie sadzieb Fed na najbližšom zasadaní a naďalej oceňuje vysokú pravdepodobnosť pohybu v septembri.
- Producenská inflácia (PPI) v USA nečakane klesla o 0,3 % m/m oproti očakávanému rastu o 0,1 %, pričom ročná dynamika dosiahla 5,6 %, čo je pod výhľadom na úrovni 6,2 %. Zároveň jadrová inflácia PPI tiež spomalila viac, než sa čakalo (4,7 % r/r oproti výhľadu 5,1 %), zatiaľ čo index NY Empire State príjemne prekvapil rastom na 15 oproti výhľadu 9.
US100 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
🖥️ Micron vs. Nvidia. Nová hviezda Wall Street vzrástla 18-násobne od debutu ChatGPT
Morgan Stanley láme rekordy: Výsledky prekonali očakávania a Wall Street oslavuje 💰
Krypto novinky: Coinbase stavia na AI, ECB testuje digitálne euro a Česko blokuje Polymarket 🚨
BlackRock spravuje už viac ako 15 biliónov dolárov 💰 Rast podporujú ETF, alternatívne investície aj vyššie poplatky 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.