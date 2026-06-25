Zhrnutie trhov: Trhy rastú po silných dátach Micronu (25. 06. 2026)

Po utorkovom výpredaji poháňanom sektorom polovodičov sa ocitla budúcnosť býčieho trhu naháňaného spoločnosťami zo širšieho ekosystému AI pod otázkou. Zverejnenie štvrťročných výsledkov Micronu, naplánované na stredajší večer, nadobudlo preto osobitný význam.
Správa technologického giganta prekonala aj tak vysoko nastavené očakávania.
- Upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol $25,11. Tento výsledok nielenže prekonal očakávania ($20,20), ale bol aj viac ako dvojnásobne vyšší oproti tomu, čo spoločnosť vykázala len pred 3 mesiacmi.
- Takmer rovnako pôsobivý bol rast tržieb. V II. kvartáli dosiahol $23,9 mld, v III. kvartáli potom $41,5 mld.
Sú to údaje dôležité nielen pre akcie spoločnosti (ktoré vzrástli v pre-markete o takmer 19 %), ale aj pre širší trh, pretože umožňujú naďalej veriť v príbeh o rentabilite gigantických investícií spojených so sektorom AI.
Graf 1: Heatmapa pre Euro Stoxx 50 (25.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Spoločnosti
Niet sa čo čudovať, že spomedzi všetkých spoločností v Euro Stoxx 50 rastú najvýraznejšie Infineon Technologies (+5,6 %) a ASML Holding (+4,6 %) — firmy zaoberajúce sa výrobou pokročilých polovodičov, respektíve fotolitografických strojov.
Graf 2: Víťazi a porazení v Euro Stoxx 50 (25.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Obe firmy sú piliermi európskeho technologického sektora, pričom v ňom plnia odlišné, no navzájom sa dopĺňajúce úlohy:
- ASML Holding dodáva stroje, ktoré umožňujú výrobcom čipov nanášať neuveriteľne jemné vzory na kremíkové platne. Je monopolistom v oblasti systémov EUV litografie, bez ktorých by výroba moderných procesorov pre smartfóny či systémy AI nebola možná.
- Infineon Technologies sa zameriava na navrhovanie a výrobu samotných polovodičov. Je lídrom v segmente výkonovej elektroniky, mikrokontrolérov a senzorov, ktoré zabezpečujú „inteligenciu" moderných elektrických vozidiel alebo systémov priemyselnej automatizácie.
Indexy
Vďaka výraznému zlepšeniu sentimentu, podopretému silnými rastmi v sektore pokročilých technológií, výrazne posilňujú najdôležitejšie európske akciové indexy. Spomínaný paneurópsky Euro Stoxx 50 posilňuje o 0,8 %, čím zvyšuje svoj celkový zisk v roku 2026 na 18,5 %.
Graf 3: Dashboard pre Euro Stoxx 50 (25.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Posilňuje tiež nemecký DAX (+1 %), francúzsky CAC 40 (+0,7 %), britský FTSE 100 (+0,9 %) a poľský WIG20 (+1,4 %).
Futures kontrakty naznačujú, že aj americká burza by mala otvoriť v zelenej zóne.
Geopolitika
V ostatných dňoch ustúpili geopolitické otázky do úzadia. Pokračujú rokovania o podpise definitívnej dohody, na ktorú majú obe strany čas do 21. augusta. Z predchádzajúcich skúseností vieme, že termíny stanovené prezidentom Trumpom bývajú pružné — preto by sme sa k tomuto dátumu neupínali príliš pevne.
Prelomové správy majú stále značný potenciál vyvolať na trhoch vysokú volatilitu. Latka pre ich „prelomovosť" je však nastavená oveľa vyššie ako v prvých týždňoch konfliktu. Trh očakáva konkrétne kroky a pozorne sleduje, či sa doprava v Hormuzskom prielive skutočne obnovuje do stavu blízkeho normálu.
Energetické komodity
V prostredí bez negatívnych titulkov pokračujú v poklese kľúčové energetické komodity.
- Ropa Brent klesá na $73 za barel.
- Barel ropy WTI kúpime za menej ako $70.
Graf 4: OIL [D1] (29.10 - 25.06)
Zdroj: xStation, 25.05.2026
Makroekonomické údaje
Za nami je zverejnenie kľúčových inflačných údajov PCE zo Spojených štátov. Bez väčšieho prekvapenia — trhové ocenenie zvyšovania úrokových sadzieb Fedu sa revidovalo len mierne nadol.
Ako celková, tak aj jadro miera sa v medziročnom vyjadrení zhodovali s očakávaniami:
- Celková PCE: 4,1 %.
- Jadrová PCE: 3,4 %.
Graf 5: Inflácia PCE v Spojených štátoch (2006 - 2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Mierne prekvapenie sme zaznamenali iba v medzimesačnom vyjadrení — a to pri celkovej miere, ktorá je v súčasnosti menej sledovaná.
- Celková PCE: 0,4 % (konsenzus: 0,5 %).
- Jadrová PCE: 0,3 %.
Pozornosť sa tak presunula k ďalším údajom, ktoré boli zverejnené v rovnakom čase.
- Obzvlášť zaujímavá sa javí revízia dynamiky HDP za I. kvartál z 1,6 % na 2,1 % v anualizovanom vyjadrení.
- Príjemným prekvapením je tiež vyšší než očakávaný rast príjmov a spotrebiteľských výdavkov v máji (oba o 0,7 % v medzimesačnom vyjadrení).
Graf 6: HDP a dynamika HDP v Spojených štátoch (2000 - 2026)
Zdroj: XTB Research, 25.06.2026
Devízový trh
Vysoké očakávania, ktoré investori vkladali do dnešného inflačného reportu z USA, sa nenaplnili. Údaj nebol prelomový a otázka zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch zostáva naďalej otvorená.
Pár EURUSD po 2,5-percentnom poklese za posledný týždeň zostáva dnes stabilný a osciluje okolo úrovne 1,135.
Väčšiu volatilitu nepozorujeme ani na zlotom. Kurz EURPLN sa pohybuje okolo 4,28 a USDPLN tesne pod 3,77.
Graf 7: EURUSD [H1] (02.06 - 25.06)
Zdroj: xStation, 25.06.2026
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